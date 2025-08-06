本格オンラインＲＰＧ「ラグナドール」日本全国のコンビニエンスストアを中心とするマルチコピー機内の「インクルーズプリント」にてコンテンツプリントの第3弾がランダム式で販売開始！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）は、8月6日（水）より、日本全国のコンビニエンスストア店内のマルチコピー機を中心に、気軽にプリントできる「インクルーズプリント by eプリントサービス」にて「ラグナドール」のコンテンツプリントの第3弾が販売開始したことをご報告させていただきます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326688&id=bodyimage1】
本格オンラインRPG 『ラグナドール』のコンテンツプリントの第3弾が、日本全国コンビニエンスストアを中心とした約60,000店舗のマルチコピー機で一斉に販売開始！
記念すべき第3弾は花魁ノ國、堺ノ國それぞれのキャラクターイラストを使用した、ランダムブロマイド全14種となっております。ぜひ「インクルーズプリント by eプリントサービス」をお楽しみください！
■インクルーズプリント『ラグナドール』第3弾
販売方法：ランダム式（全14種）
販売価格：写真紙L判 300円、写真紙2L判 500円
※全て消費税を含む
【販売期間】2025/8/6（水）～
【詳細はこちら】
https://entame.e-printservice.net/content_detail/ragnador
■ラグナドール
【OFFICIAL SITE】https://ragnador.jp/
【OFFICIAL X】https://X.com/Ragnador_GRAMS
（C）GRAMS,INC
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 渡邉 結梨
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
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本格オンラインRPG 『ラグナドール』のコンテンツプリントの第3弾が、日本全国コンビニエンスストアを中心とした約60,000店舗のマルチコピー機で一斉に販売開始！
記念すべき第3弾は花魁ノ國、堺ノ國それぞれのキャラクターイラストを使用した、ランダムブロマイド全14種となっております。ぜひ「インクルーズプリント by eプリントサービス」をお楽しみください！
■インクルーズプリント『ラグナドール』第3弾
販売方法：ランダム式（全14種）
販売価格：写真紙L判 300円、写真紙2L判 500円
※全て消費税を含む
【販売期間】2025/8/6（水）～
【詳細はこちら】
https://entame.e-printservice.net/content_detail/ragnador
■ラグナドール
【OFFICIAL SITE】https://ragnador.jp/
【OFFICIAL X】https://X.com/Ragnador_GRAMS
（C）GRAMS,INC
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 渡邉 結梨
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
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