¤¬¤ó´´ºÙË¦¤Î¡È¥²ー¥È¥­ー¥Ñー¡É¤òÈ¯¸«¡ª

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Ãø¼ÔÌ¾¡§Kazuya Tokumura, Kazuya Fukasawa, Jiro Ichikawa, Koki Sadamori, Manami Hiraiwa, and Eiichi Hinoi
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DOI¡§https://doi.org/10.1038/s41419-025-07903-7
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