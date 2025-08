ニューヨーカー メンズ「LOOK BOOK ″NEWYORKER MEN Autumn & Winter 2025″」を紹介する特集コンテンツを公開。

株式会社ダイドーフォワード

衣料事業の主力ブランドNEWYORKERを中心とした衣料服飾品の企画、製造、販売、不動産の売買、仲介、賃貸管理を行っている株式会社ダイドーフォワード(本社:東京都千代田区/代表取締役:成瀬 功一郎)は、特集コンテンツ「LOOK BOOK "NEWYORKER MEN Autumn & Winter 2025"」を自社通販サイトで公開しました。

LOOK BOOK NEWYORKER MEN Autumn & Winter 2025

THE WORLD I WANT TO SEE

▽特集ページはこちらから

https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/special-men-newyorker-2025aw-lookbook.aspx?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/special-men-newyorker-2025aw-lookbook.aspx?utm_source=newssite&utm_medium=pr)

ブレザー 税込 \79,200 8月中旬入荷予定

ニット 税込 \24,200 8月中旬入荷予定

パンツ 税込 \33,000 9月下旬入荷予定

ジャケット(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g11406801-2025/?from=nym_special_250806&utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \49,500

シャツ(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g11766709-2025/?from=nym_special_250806&utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \17,600

Tシャツ(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g15615661-2025/?from=nym_special_250806&utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \14,300

パンツ 税込 \29,700 9月下旬入荷予定

アウター 税込 \72,600 9月下旬入荷予定

ニット 税込 \24,200 8月中旬入荷予定

パンツ 税込 \30,800 8月中旬入荷予定

コート 税込 \79,200 10月中旬入荷予定

ニット 税込 \27,500 8月中旬入荷予定

パンツ 税込 \28,600 9月上旬入荷予定

▽25年秋冬商品一覧はこちら

https://www.ny-onlinestore.com/shop/goods/search.aspx?filtercode1=1&filtercode2=11&keyword=25AW&from=nym_special_250806&utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/goods/search.aspx?filtercode1=1&filtercode2=11&keyword=25AW&from=nym_special_250806&utm_source=newssite&utm_medium=pr)

▽NEWYORKER商品一覧はこちら

https://www.ny-onlinestore.com/shop/goods/search.aspx?sort=rd&filtercode2=11&filtercode1=1&from=nym_special_250806&utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/goods/search.aspx?sort=rd&filtercode2=11&filtercode1=1&from=nym_special_250806&utm_source=newssite&utm_medium=pr)

▽特集一覧はこちら

https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/speciallist.aspx?utm_source=newssite&utm_medium=pr#brand11(https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/speciallist.aspx?utm_source=newssite&utm_medium=pr#brand11)

■会員プログラム『NY.CLUB』について

『NY.CLUB』は、公式オンラインストア「NYオンライン」、全国のニューヨーカー、ニューヨーカーアウトレット、アトラエルの店舗でご利用いただける会員プログラムです。

お買い物などで貯められるポイントをはじめ、様々な特典をご用意しております。



▽NY.CLUB会員ページ

https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/nyclub.aspx

■ ニューヨーカーについて

時代のエッセンスを取り入れながら、デザインに、クオリティに自信をもったトラディショナルスタイルの提案を行なっている「NEWYORKER」。織物、衣料品の製造・販売までを自社グループで行う企業、株式会社ダイドーリミテッドの歴史とノウハウがもの作りの姿勢に活きています。

1964年に設立し、「着心地」「品質」「美しい仕立て」にこだわりトラディショナルブランドとしてスタートしました。2024年1月に60周年を迎え、ブランドメッセージ(Timeless Wardrobe人生を共にする「一着」を。)を掲げ、お客様一人ひとりに寄り添ったおもてなしの心で、袖を通す人に愛着をもたらし、その思いを次の誰かに伝えたくなるような人生と深く関わる一着をお届けします。ニューヨーカータータン「ハウスタータン」をブランドシンボルに、これからも永く愛用できるトラディショナルスタイルを提案し続けます。

株式会社ダイドーフォワード

設立:2007年8月22日

代表者:代表取締役社長 成瀬 功一郎

資本金:1億円(株式会社ダイドーリミテッド100%出資)

事業内容:衣料服飾製品の企画、製造、販売および不動産管理、商業施設の運営 等

https://www.daidoh-forward.com/



■お問合わせ先

ダイドーフォワードお客様相談

info-df@daidoh.co.jp

フリーダイヤル 0120-17-0599

受付時間 10:00-17:00(土日祝祭日・年末年始・夏季休暇期間を除く)