～「スロット・ハナビの日」を記念してハナビグッズが新登場でぃ！～ユニバ公式Webショップ「UNI-MARKET（ユニマーケット）」新商品発売
株式会社ユニバーサルエンターテインメントは、公式Webショップ「UNI-MARKET（ユニマーケット）」にて、8月6日（水）より新商品の販売を開始します。
新商品ページ：https://link.unimarket-777.com/7e4295
公式X：https://x.com/UNIMARKET_777
2025年8月6日販売商品（全7アイテム）
【ポロシャツ】ハナビ
【ドンぶり・れんげセット】ハナビ
【マグカップ】ハナビ
【連結アクリルキーホルダー】ハナビ
【ハンドタオル】ハナビ-3連ドン
【ラバープレイマット】ハナビ
【LEDキーホルダー】ハナビ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326687&id=bodyimage1】
【ポロシャツ】ハナビ
価格: \4,500 （税込）
https://www.unimarket-777.com/SHOP/T-PS-HANABI.html
スロット・ハナビの日を記念してハナビグッズが登場でぃ！
夏の定番・ポロシャツが久しぶりに登場。
胸ポケットにはおなじみの金魚＆青海波（せいがいは）をあしらった、とっても涼しげな1枚です。
普段のコーディネートはもちろん、レジャーやゴルフでも大活躍しますよ♪
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326687&id=bodyimage2】
【ドンぶり・れんげセット】ハナビ
価格: \3,000 （税込）
https://www.unimarket-777.com/SHOP/O-donburi_renge-HANABI.html
「ドン」＝「丼」ということで丼を作っちゃいました♪
ブラック×ゴールドのカラーリングは見た目も豪華！
牛ドン・天ドン・海鮮ドン…お好きな「ドン」をお召し上がりください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326687&id=bodyimage3】
【連結アクリルキーホルダー】ハナビ
価格: \2,000 （税込）
https://www.unimarket-777.com/SHOP/Keyring_cn-HANABI.html
ハナビシリーズでは今まで3連ドン、七図柄、三尺玉とさまざまなアクリルキーホルダーを展開してきましたが、ついに完全版をご用意しました！
すべてのパーツが自由に連結できるので、お好きな図柄を組み合わせたり、ゲチェナを作ったり、1本に繋げて超ロングアクキーにしたりとさまざまな楽しみ方ができます。
さらに複数セット購入すれば好きな出目も再現できちゃうんです♪
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326687&id=bodyimage4】
【LEDキーホルダー】ハナビ
価格: \888 （税込）
https://www.unimarket-777.com/SHOP/Keyring_l-HANABI.html
人気のLEDキーホルダーにハナビが仲間入り♪
背面のスイッチを入れるとLEDが点灯し、お馴染みの筐体パネルが光ります。
裏蓋を外せば電池の交換も可能です！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326687&id=bodyimage5】
配信元企業：株式会社ユニバーサルエンターテインメント
新商品ページ：https://link.unimarket-777.com/7e4295
公式X：https://x.com/UNIMARKET_777
2025年8月6日販売商品（全7アイテム）
【ポロシャツ】ハナビ
【ドンぶり・れんげセット】ハナビ
【マグカップ】ハナビ
【連結アクリルキーホルダー】ハナビ
【ハンドタオル】ハナビ-3連ドン
【ラバープレイマット】ハナビ
【LEDキーホルダー】ハナビ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326687&id=bodyimage1】
【ポロシャツ】ハナビ
価格: \4,500 （税込）
https://www.unimarket-777.com/SHOP/T-PS-HANABI.html
スロット・ハナビの日を記念してハナビグッズが登場でぃ！
夏の定番・ポロシャツが久しぶりに登場。
胸ポケットにはおなじみの金魚＆青海波（せいがいは）をあしらった、とっても涼しげな1枚です。
普段のコーディネートはもちろん、レジャーやゴルフでも大活躍しますよ♪
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326687&id=bodyimage2】
【ドンぶり・れんげセット】ハナビ
価格: \3,000 （税込）
https://www.unimarket-777.com/SHOP/O-donburi_renge-HANABI.html
「ドン」＝「丼」ということで丼を作っちゃいました♪
ブラック×ゴールドのカラーリングは見た目も豪華！
牛ドン・天ドン・海鮮ドン…お好きな「ドン」をお召し上がりください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326687&id=bodyimage3】
【連結アクリルキーホルダー】ハナビ
価格: \2,000 （税込）
https://www.unimarket-777.com/SHOP/Keyring_cn-HANABI.html
ハナビシリーズでは今まで3連ドン、七図柄、三尺玉とさまざまなアクリルキーホルダーを展開してきましたが、ついに完全版をご用意しました！
すべてのパーツが自由に連結できるので、お好きな図柄を組み合わせたり、ゲチェナを作ったり、1本に繋げて超ロングアクキーにしたりとさまざまな楽しみ方ができます。
さらに複数セット購入すれば好きな出目も再現できちゃうんです♪
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326687&id=bodyimage4】
【LEDキーホルダー】ハナビ
価格: \888 （税込）
https://www.unimarket-777.com/SHOP/Keyring_l-HANABI.html
人気のLEDキーホルダーにハナビが仲間入り♪
背面のスイッチを入れるとLEDが点灯し、お馴染みの筐体パネルが光ります。
裏蓋を外せば電池の交換も可能です！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326687&id=bodyimage5】
配信元企業：株式会社ユニバーサルエンターテインメント
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