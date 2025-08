PANTONEシリーズのメディカルウェア2026年度の新商品を先行販売

フォーク株式会社

PANTONEブランドページ: https://www.folk.co.jp/brand/pantone/

ユニフォームメーカーのフォーク株式会社(1903年創業、本部:東京都千代田区、代表取締役:小谷野淳)は、2025年8月6日、PANTONE(パントン)のスクラブ(商品品番:7042SC)の2026年度新色を、一部オンラインストアにて先行販売します。

■PANTONEシリーズで人気の配色スクラブに新色が登場

配色がアクセントのスクラブ7042SC型は、重量拡散の胸ポケットと首回りだけでなく、着用時には見えにくい背中のネックラインにもカラーを施すことで、勤務中のさりげないおしゃれを演出します。ユニセックス仕様スクラブで、性別、年齢を問わず着用いただけます。

今回先行発売される新色は、PANTONEシリーズの中で人気の高いミッドナイトネイビーとチャコールをベースに、相性の良いポイントカラーを施した2点。7042SCに、取り入れやすいシックなカラーが加わりました。



7042SC-26 チャコールとダークグレーの掛け合わせ

7042SC-28 ミッドナイトネイビーとライムの掛け合わせ

■綿混の優しい風合いの「スクラブポプリン」を使用スクラブポプリン(ポリエステル65%、綿35%)

ダンガリーシャツのような肌触りと、使い込むほど風合いの出る素材感が特徴です。特に「着心地」については定評がある素材で、「軽くて夏でも涼しい」「素材感が好き」といった声を多数いただいており、洗濯のたびに馴染んでいくのも特徴です。

■商品情報・販売情報

【商品情報】

製品品番:7042SC(男女兼用 スクラブ)

価格:定価6,490円(税込)

素材:スクラブポプリン(ポリエステル65%、綿35%)

色:26番色(チャコールグレー×ダークグレー)

色:28番色(ミッドナイトネイビー×ライム)

サイズ: SS、S、M、L、LL、3L、4L



【販売状況】

・2025年8月6日(水曜日)発売

・フォークオンラインストア( https://www.folk.co.jp/item/medical/ )とフォークの白衣を取り扱う一部のWEB販売代理店限定の先行販売

※WEB販売代理店は発売日が異なる場合があります。

■PANTONE(パントン)シリーズについて

PANTONE(パントン)は、アメリカ・ニュージャージー州に本社がある、アパレル・建築・グラフィック・プロダクトなど世界中のクリエーターに使われる色見本帳を企画製造するメーカーです。フォークは色の持つチカラにいち早く着目し、色のプロフェッショナルPANTONE(パントン)と提携を開始しました。PANTONE(パントン)シリーズは日本の白衣のドレスコードを大きく変化させ、「白一択」だった白衣の世界を変えています。

「PANTONE(パントン)」ブランドページ:https://www.folk.co.jp/brand/pantone/

PANTONE and the PANTONE Chip Design are trademarks of Pantone LLC in the United States and/or other countries. (C) Pantone LLC, 2025. All rights reserved.

PANTONE Color identification is solely for artistic purposes and not intended to be used for specification. Refer to current PANTONE Color publications for accurate color.

フォーク株式会社

コーポレイトサイト:https://www.folk.co.jp/

Instagram:https://www.instagram.com/folk_nuovo/

X(Twitter):https://x.com/folk_uniform/

Facebook :https://www.facebook.com/folkuniform/

YouTube :https://www.youtube.com/user/FOLKuniform/

────────────────

【会社概要】

会社名:フォーク株式会社

代表者:代表取締役 小谷野淳

事業内容:女子オフィスユニフォーム、メディカルウェアの企画、製造、販売

東京本部:〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-11-6 PMO秋葉原 3F

────────────────

【本製品に関するお問い合わせ】

・病院様・企業様・個人の方: 0120-194-717

9:00~17:00(土日祝日、年末年始を除く)

・販売代理店様・卸様 : 0120-409-414

9:00~17:30(土日祝日、年末年始を除く)

https://www.folk.co.jp/contact/

MAIL:folk_info@folk.co.jp