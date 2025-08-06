いよいよ8月9日（土）より開催！『大阪・お城フェス2025』
テレビ大阪株式会社/株式会社コングレは、2025年8 月 9 日(土）～ 10 日（日）の2日間、
グランフロント大阪 北館 B 2階 ナレッジキャピタル コングレコンベンションセンターにて 、
お城イベント「 大阪・お城フェス 2025」を開催いたします 。
日本各地には、 歴史的に重要な舞台となった城郭が数多く存在し、全国のお城好きや歴史ファンから
注目を集めています。近年城めぐりを愉しまれる方も多く、各地で観光キャンペーンや地域イベントが実施されるなど、その人気はとどまることを知らず、世はまさに空前のお城ブームです。
皆様のご来場をお待ちしております。
『大阪・お城フェス2025』開催概要
■会期：2025年8月9日(土)～10日(日) 9：30 ～ 17：30 （最終入場17：00）
■会場：グランフロント大阪 北館 B2階 ナレッジキャピタル コングレコンベンションセンター
〒530-0011 大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪 北館 B2F
■主催：テレビ大阪株式会社/株式会社コングレ
■特別協力：大東市、四條畷市教育委員会
■協力：大阪城パークマネジメント（株）、（株）バケット、（株）コーエーテクモゲームス
■後援：大阪市、大阪市教育委員会、（公財）大阪観光局、関西広域連合、（一財）関西観光本部、
ナレッジキャピタル(順不同)
■入場料
当日券 大人＝1,600円、中高生＝1,000円（前売券 大人＝1,400円、中高生＝800円）
※小学生以下無料（要成人保護者同伴）/前売券は以下プレイガイドにて発売中！
■券売場所／ローソンチケット、セブンチケット、チケットぴあ、イープラス、楽天チケット、
CNプレイガイド、アソビュー！
※フォーラム・セミナーは参加料1,000円（税込）がかかります。
※詳しいチケット情報はこちら↓
https://www.tv-osaka.co.jp/event/shirofes/ticket.php
❖企画展示（飯盛城）／「信長の野望 出陣」ご当地イベント、ステージスケジュール他はこちら↓
https://www.tv-osaka.co.jp/event/shirofes/event.php
❖フォーラム・セミナー（有料）はこちら↓
https://www.tv-osaka.co.jp/event/shirofes/forum_seminar.php
❖出展者情報&各PR・出展物速報版はこちら↓
https://www.tv-osaka.co.jp/event/shirofes/shuttenlist.php
❖最新の情報はイベント公式HPをご覧ください
公式HP
https://www.tv-osaka.co.jp/event/shirofes/