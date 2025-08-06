いよいよ8月9日（土）より開催！『大阪・お城フェス2025』

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テレビ大阪株式会社




テレビ大阪株式会社/株式会社コングレは、2025年8 月 9 日(土）～ 10 日（日）の2日間、


グランフロント大阪 北館 B 2階 ナレッジキャピタル コングレコンベンションセンターにて 、


お城イベント「 大阪・お城フェス 2025」を開催いたします 。




日本各地には、 歴史的に重要な舞台となった城郭が数多く存在し、全国のお城好きや歴史ファンから


注目を集めています。近年城めぐりを愉しまれる方も多く、各地で観光キャンペーンや地域イベントが実施されるなど、その人気はとどまることを知らず、世はまさに空前のお城ブームです。


皆様のご来場をお待ちしております。




『大阪・お城フェス2025』開催概要　


■会期：2025年8月9日(土)～10日(日)　9：30 ～ 17：30 （最終入場17：00）


■会場：グランフロント大阪 北館 B2階 ナレッジキャピタル コングレコンベンションセンター


〒530-0011 大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪 北館 B2F


■主催：テレビ大阪株式会社/株式会社コングレ


■特別協力：大東市、四條畷市教育委員会


■協力：大阪城パークマネジメント（株）、（株）バケット、（株）コーエーテクモゲームス


■後援：大阪市、大阪市教育委員会、（公財）大阪観光局、関西広域連合、（一財）関西観光本部、


ナレッジキャピタル(順不同)


■入場料


当日券 大人＝1,600円、中高生＝1,000円（前売券 大人＝1,400円、中高生＝800円）


※小学生以下無料（要成人保護者同伴）/前売券は以下プレイガイドにて発売中！


■券売場所／ローソンチケット、セブンチケット、チケットぴあ、イープラス、楽天チケット、


CNプレイガイド、アソビュー！


※フォーラム・セミナーは参加料1,000円（税込）がかかります。


※詳しいチケット情報はこちら↓


https://www.tv-osaka.co.jp/event/shirofes/ticket.php




❖企画展示（飯盛城）／「信長の野望　出陣」ご当地イベント、ステージスケジュール他はこちら↓


https://www.tv-osaka.co.jp/event/shirofes/event.php


❖フォーラム・セミナー（有料）はこちら↓


https://www.tv-osaka.co.jp/event/shirofes/forum_seminar.php


❖出展者情報&各PR・出展物速報版はこちら↓


https://www.tv-osaka.co.jp/event/shirofes/shuttenlist.php



❖最新の情報はイベント公式HPをご覧ください


公式HP　


https://www.tv-osaka.co.jp/event/shirofes/