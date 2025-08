「niko and ...」プロデュースのフェス「UNI9UE PARK MARCHE’25」8月6日（水）より、オフィシャルグッズ先行予約＆チケット一般販売スタート！

株式会社アダストリア

株式会社アダストリア(本部:東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長:木村 治)が展開するスタイルエディトリアルブランド「niko and ...(ニコアンド)」は、2025年9月13日(土)・9月14日(日)・9月15日(月・祝)に開催するフェス「niko and ... UNI9UE PARK MARCHE’25(ニコアンド ユニークパークマルシェ’25)」のオフィシャルグッズを公式WEBストア and ST(アンドエスティ)にて、2025年8月6日(水)より先行予約販売をいたします。また同日、オフィシャルサイトでは、ライブパフォーマンス出演アーティストを最終発表、フードエリアや物販エリアのラインアップを一部公開します。さらにチケット一般発売をスタートいたします。

「niko and ...」は、アパレルや雑貨、家具、飲食などを展開する“スタイルエディトリアルブランド”です。ブランドが提案する“uni9ue senses”(衣・食・住・遊・知・健・旅・音・LOCAL)を体現できる場として開催している「UNI9UE PARK」は2018年からオンラインライブ配信も含め、今年で7回目の開催となります。アパレルや雑貨、フード、音楽、ワークショップなど、五感を刺激する多彩なコンテンツが集まり、訪れる人に“新しい好き”との出会いを提供いたします。

2025年8月6日(水)からは先行予約を開始するオフィシャルグッズと、本年度のキービジュアルのアートワークを独自の世界観で注目を集めるイラストレーター「television(テレビジョン)」が手掛けました。半袖Tシャツや大判タオル、帽子など、フェスに欠かせないアイテムがラインアップ。カレーやハンバーガーなど、出店ブースをイメージしたアイコンがデザインされ、「UNI9UE PARK MARCHE」らしい遊び心あふれる仕上がりになっています。

同日、「UNI9UE PARK MARCHE’25」オフィシャルサイトでは、ライブパフォーマンス出演アーティストを最終発表します。本日発表となるアーティストは、磯野くん(YONA YONA WEEKENDERS)、EOW、大橋ちっぽけ、kiki vivi lily、とた、友成空、みさき、meiyo (acoustic set)、オープニングアクトをCosmic Mauve、春風レコード(五十音順)が出演します。

さらに、一般公募で募った物販エリア出店ブランドおよびワークショップ開催情報をオフィシャルサイトにて一部公開します。

チケット一般販売を開始し、デジタル配信サービスSpotifyでは、出演アーティストの一部楽曲を楽しめるプレイリストを「niko and ...」公式として随時配信し、イベント開催まで盛り上げていきます。イベントの情報は、オフィシャルサイトにて随時更新予定です。

※出演アーティストや各コンテンツ、フードメニューや価格は変更になる場合がございます。

※タイムテーブルは後日発表いたします。

■「niko and ... UNI9UE PARK MARCHE’25」詳細

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/1304/table/2725_1_074b181881c2fbb2bf0b35643248580d.jpg?v=202508061057 ]

■「niko and ... UNI9UE PARK MARCHE’25」オフィシャルグッズについて

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/1304/table/2725_2_06ded045d242ca8c7625ec3ab0aaac58.jpg?v=202508061057 ]

商品名:Tシャツ

価格:3,000円(税込)

カラー展開:オフ・ブラック

サイズ:M・Lサイズ

商品名:キャップ

価格:2,500円(税込)

カラー展開:オフ・ブラック

サイズ:フリーサイズ

商品名:タオル

価格:2,500円(税込み)

カラー展開:ブラウン

サイズ:フリーサイズ

商品名:トートバック

価格:1,100円(税込み)

カラー展開:オフ

サイズ:フリーサイズ

■television(テレビジョン)について

広島出身福岡在住、イラストレーター。2018年より活動スタート。

ポップでグラフィカルな形(shape)の組み合わせによる視覚表現をテーマに掲げ、人や植物、風景等のモチーフを平面や立体に落とし込む。本音楽フェスのメインビジュアルからコンセプト考案など多岐にわたり担当。

<Instagram> https://www.instagram.com/_television_tk/

■最終発表 出演アーティストについて

<2025年9月13日(土)出演アーティスト>

友成空

<2025年9月14日(日)出演アーティスト>

磯野くん(YONA YONA WEEKENDERS)

kiki vivi lily

とた

春風レコード

みさき

meiyo (acoustic set)

<2025年9月15日(月・祝)出演アーティスト>

EOW

大橋ちっぽけ

Cosmic Mauve

■全出演アーティスト

<2025年9月13日(土)出演 全アーティスト(五十音順)>

Aile The Shota

GAKU-MC

Sala

友成空

maco marets

【オープニングイベント】

福尾誠

<2025年9月14日(日)出演 全アーティスト(五十音順)>

磯野くん(YONA YONA WEEKENDERS)

kiki vivi lily

とた

みさき

meiyo (acoustic set)

【オープニングアクト】

春風レコード

<2025年9月15日(月・祝)出演 全アーティスト(五十音順)>

EOW

大橋ちっぽけ

Qnel

kojikoji

Swagcky

【オープニングアクト】

Cosmic Mauve

■「Spotify」配信について

デジタル配信サービスSpotify(スポティファイ)では、出演アーティストの一部楽曲を楽しめるプレイリストを「niko and ...」公式として随時配信し、イベント開催まで盛り上げていきます。

<Spotify> https://open.spotify.com/user/314r3afcdqipom443jmrwnb5olme

■「niko and ...」について

「niko and ...」 は、アパレルや雑貨、家具、飲食を展開する“style editorial brand”です。実用性だけでなく、どこかユーモアを感じさせるアイテムをラインアップしており、意外な驚きと発見に“であう”、やがて自分のライフスタイルに“にあう”。そんなメッセージのもと、20~30代の男女に向けて事業展開しています。 全国146店舗展開(2025年6月末時点、WEBストアを含む)。

<公式WEBストア and ST(アンドエスティ) > https://www.dot-st.com/nikoand/

<公式ブランドサイト> https://www.nikoand.jp/

<Instagram> https://www.instagram.com/nikoand_official/

■アダストリアグループについて

アダストリアグループは、45以上のアパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール&メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アダストリア・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などをグループに持つマルチカンパニーです。

様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

<本部所在地> 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

<URL> https://www.adastria.co.jp/

<Instagram> https://www.instagram.com/adastria_official/