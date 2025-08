三和コムテック株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:柿澤 浩介、以下 三和コムテック)は、2025年7月よりIBM i向けのSaaSソリューション「Merlin as a Service」の日本国内での提供をスタートしました。Merlin as a Serviceは、日本アイ・ビー・エム株式会社のIBM i向け製品であるIBM i Modernization Engine for Lifecycle Integration(以下: IBM i Merlin)をIBM CloudのIaaSであるIBM Power Virtual Serverに構築し、提供するサービスです。IBM i Merlinは、Webブラウザで稼働するIBM iの統合開発環境で、開発と運用を連携したDevOpsや、継続的インテグレーションと継続的デリバリー(デプロイメント)を組み合わせて開発の各ステージを自動化するCI/CDツールなどIBM iのアプリケーション開発をモダナイズするために必要なツールが内包されたソフトウェア群です。しかし、IBM i MerlinはIBM iユーザー企業にとって、IBM iとは異なるプラットフォームであるRed Hat OpenShift上に構築するコンテナ・アプリケーションであり、導入の難しさがありました。そこで三和コムテックは、IBM iユーザー企業がRed Hat OpenShiftを活用したモダナイゼーションに迅速に取り組めるよう、IBM i MerlinのSaaS型サービス「Merlin as a Service」の提供を開始しました。これにより、IBM i 環境をクラウド上で利用できるようになり、IBM i の基盤となるOSやミドルウェア、アプリケーションなどを、クラウド環境で提供することで、ユーザーは自社でインフラを構築・運用することなく、IBM i を利用できるようになります。また、初期費用や運用コストの削減、柔軟なリソース拡張、最新技術へのアクセスなどが可能になるなど、Red Hat OpenShift環境の運用と維持管理におけるユーザー企業の手間を代替することで、ユーザーはアプリケーションの開発やビジネスに集中することができます。さらに、三和コムテックが長年取り扱い、IBM i Merlinにも組み込まれているIBM i アプリケーションのモダナイゼーションを実現するソフトウェア群であるARCAD Software社のARCAD製品のDevOpsソリューションをベースにしたIBM i Merlinのハンズ・オン・トレーニングやQ&A対応も含めたワンストップ・サービスの提供により、IBM i アプリケーションの新たな業務要件や利用モデル、最新テクノロジーに対応するアプリケーションへのモダナイゼーションを実現するとともに、ユーザー企業に迅速に、効率的な開発環境を提供することができます。サービスの詳細はこちらhttps://ibmi.sct.co.jp/merlin-as-a-service/■エンドースメント日本アイ・ビー・エム株式会社 テクノロジー事業本部 Power事業部 理事 原 寛世様より、エンドースメントを頂いております。三和コムテック様がARCADのDevOpsソリューションの知識と経験をもとに、Power Virtual Serverを活用し新たにIBM i MerlinによるIBM iのお客様向けの開発環境のモダナイゼーションサービスを開始することを歓迎します。このSaaSサービスが、IBM i ユーザー様の開発手法に新たな価値をもたらすものと期待しており、今後もIBMは三和コムテック様と継続的に共創し、IBM i ユーザー様のビジネス変革の推進に貢献してまいります。■三和コムテック株式会社について設立:1991年所在地: 〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-1-1 商船三井ビルディング4FURL: https://www.sct.co.jpグローバルな視点を持ち、新市場創出(型)ビジネスでお客様の「必要」を先取りし、ユーザーのニーズにあった先端IT技術とソリューションを企業に提供することにより、ビジネスの繁栄に貢献します。■お客様からのお問い合わせ先三和コムテック株式会社TEL: 03-3583-4003受付: https://www.sct.co.jp/contact/

配信元企業:三和コムテック株式会社

