³ô¼°²ñ¼ÒWALLPASS¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥¢¥¹¥êー¥È¿©¤Î³×¿·¡ªºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¡¢¤³¤Î°ì»®¤«¤é¡×¤ò¥¹¥Ý¥Á¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç³«»Ï¡ª
¥Áー¥à¡¦ÃÄÂÎ¤ä¥¢¥¹¥êー¥È¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥¹¥Ýー¥ÄÀìÌç¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¹¥Ý¥Á¥å¥Ë¥Æ¥£³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢°Ê²¼¥¹¥Ý¥Á¥å¥Ë¥Æ¥£¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒWALPASS¤Î»Ù±ç¤òÊç½¸¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò8·î6Æü¤è¤ê¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¢§
https://www.spportunity.com/tokyo/team/1041/invest/742/detail
1¡¥¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼Â»Ü¤ÎÇØ·Ê¤ÈÁÛ¤¤
¿©»ö¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥¨¥Í¥ë¥®ーÊäµë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¿©»ö¤ÏÁª¼ê¤¬²ø²æ¤Ê¤¯Ä¹¤¯¥¹¥Ýー¥Ä¤ò³Ú¤·¤ß¡¢¼«¤é¤ÎÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÅê»ñ¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¡Ö¿©»ö¤ÏÅê»ñ¡×¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¼«¿È¤äÈà¤é¤ò»Ù¤¨¤ë¤´²ÈÂ²¤¬¡¢ËèÆü´°àú¤Ê±ÉÍÜ¤ÎÀÝ¤ì¤ë¿©»ö¤òÍÑ°Õ¤·Â³¤±¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¡£
¡ÖÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼Â¹Ô¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥¹¥êー¥È¤Î¶¦ÄÌ¤ÎÇº¤ß¤ò¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÄË¤¤¤Û¤ÉÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¹Í¤¨¤¿»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¸øÇ§¥¹¥Ýー¥Ä±ÉÍÜ»Î¤È¶¦¤Ë¡¢¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ä»î¹ç¸å¤ÎÈè¤ì¤¿¿ÈÂÎ¤Ç¤â¡¢Ã¯¤â¤¬´ÊÃ±¤ËÍÑ°Õ¤¬½ÐÍè¤Æ¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤ÆÃæ¿È¤ÏËÜ³ÊÅª¤Ê±ÉÍÜ¿©¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÅú¤¨¤¬¡Ö¥ê¥«¥Ð¥êー¥«¥ìー¡×¤Ç¤·¤¿¡£
»ä¤¿¤Á¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢¥¹¥Ýー¥Ä±ÉÍÜ¤¬ÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤â¤¬¼ê·Ú¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¡×¤È¤Ê¤ë´Ä¶¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤³¤Î¥ê¥«¥Ð¥êー¥«¥ìー¤ò°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¥¢¥¹¥êー¥È¡¢³ØÀ¸¥¢¥¹¥êー¥È¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤ò¤¹¤ë¤ª»ÒÍÍ¤È¤½¤Î¤´²ÈÂ²¤ËÆÏ¤±¡¢¡Ö¿©¤ÎÂçÀÚ¤µ¡×¡¢¤Þ¤¿¡ÖÁª¼ê¤¬»ý¤ÄÌµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¡×¤ò¿©¤ÎÌÌ¤«¤é¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¼èÄùÌò ÈÓÅçÍº°ìÏ¯
£²¡¥»Ù±çÊç½¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î³µÍ×
1¡Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈURL
https://www.spportunity.com/tokyo/team/1041/invest/742/detail
°Ê²¼URL¤è¤ê¤¢¤é¤«¤¸¤á¥æー¥¶ーÅÐÏ¿¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
https://www.spportunity.com/accounts/sign_up/
2¡Ë»Ù±çÊç½¸´ü´Ö
2025Ç¯8·î6Æü¡Ê¿å¡Ë17:00～2025Ç¯9·î3Æü¡Ê¿å¡Ë23:59
¢¨¸½»þÅÀ¤ÎÁÛÄê¤Î¤¿¤á¡¢½ªÎ»Æü¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
3¡ËÌÜÉ¸¶â³Û
50Ëü±ß
4¡Ë»ñ¶â»ÈÅÓ
º£²ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤¿»Ù±ç¶â¤Î»ÈÅÓ¤Ï¡¢°Ê²¼¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¥ì¥È¥ë¥È¥«¥ìー¤Î³«È¯ÈñÍÑ
¡¦¥µ¥ó¥×¥ëºîÀ®Èñ¡¡
¡¦»î¿©²ñÅù¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Èñ
¡¦¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ºîÀ®Èñ
¡¦¤½¤ÎÂ¾À½Â¤¤Ë´Ø¤ï¤ë½ô·ÐÈñ
5¡Ë¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î·Á¼°
¡¦¹ØÆþ·¿ / All-in·Á¼°¡¡
¢¨ÌÜÉ¸¶â³Û¤ÎÃ£À®¤ÎÍÌµ¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿´óÉí¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë·Á¼°¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ø¤Î»Ù±ç¤Ï´óÉí¹µ½ü¤ÎÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
6¡ËËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÊÖÎéÉÊ¡Ê°ìÉô¤ò¤´¾Ò²ð¡Ë
¥ê¥«¥Ð¥êー¥«¥ìー 4¸Ä¥»¥Ã¥È
º£²ó´ë²è¤Î¥ê¥«¥Ð¥êー¥«¥ìー4¿©¤ò1¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
¸øÇ§¥¹¥Ýー¥Ä±ÉÍÜ»Î¤Ë¤è¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー
¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥êー¥È¤Î±ÉÍÜ¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¸øÇ§¥¹¥Ýー¥Ä±ÉÍÜ»Î¤Ë¤è¤ë±ÉÍÜ¥»¥ß¥Êー¤ò¼Â»Ü¤Ç¤¤ë¥ê¥¿ー¥ó¤Ç¤¹¡ª
¢§¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¢§
https://www.spportunity.com/tokyo/team/1041/invest/742/detail
¢¡ÍøÍÑÎÁ¤Ï¶È³¦ºÇ°Â¿å½à¡ªÆó¿Í»°µÓ¤Î¼ê¸ü¤¤¥µ¥Ýー¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢ÌµÎÁ¤Ç¼èºà¡¦µ»ö²½¤·¹¤¯PR¡ª
¥¹¥Ý¥Á¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¼Â»Ü¤ò´õË¾¤¹¤ë¥×¥í¡¦¥»¥ß¥×¥í¡¢³ØÀ¸±¿Æ°Éô¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¤òÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£À¤¤ÎÃæ¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¤ßÄó¶¡¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç»Üºö¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¥¹¥Ý¥Á¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤Ï¡Ø¥¹¥Ý¥Á¥å¥Ë¥Æ¥£¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡Ù¤¬¡¢»Ù±çÊç½¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î´ë²è¤ä¥ê¥¿ー¥óÀß·×¡¢¥¢¥Ôー¥ëÊ¸¤ÎºîÀ®¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÅÐÏ¿¡¢¼þÃÎ¡¦³È»¶¤òÃúÇ«¤ËÆó¿Í»°µÓ¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¹¹¤Ë¡¢ÀìÇ¤¥é¥¤¥¿ー¤¬ÍøÍÑ¥Áー¥à¤òÌµÎÁ¤Ç¼èºà¡¦µ»ö²½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿µ»ö¤ò¼þÃÎ¡¦³È»¶¤ÎºàÎÁ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç»Ù±ç¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê https://corp.spportunity.com/clubteam/ ¡Ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¥³¥é¥àµ»ö¤ÎÄó·ÈÀè¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¥¹¥Ý¥Á¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤Ï¡¢ÉáÃÊ¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÍá¤Ó¤ëµ¡²ñ¤Î¾¯¤Ê¤¤¶¥µ»¤ä¥Áー¥à¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦Î¢Êý¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¸÷¤òÅö¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¥¹¥Èー¥êー¤äÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤òÀ¤¤ÎÃæ¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤¿¡Ø¥¹¥Ý¥Á¥å¥Ë¥Æ¥£¥³¥é¥à¡Ù¡Ê https://media.spportunity.com/ ¡Ë¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¹¥Ý¥Á¥å¥Ë¥Æ¥£¥³¥é¥à¤È¤ÎÄó·È¡¦¶¨¶ÈÇÞÂÎ¤òÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¡Ê info@spportunity.co.jp ¡Ë¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÄó·È¼ÂÀÓÎã¡ËYahoo!¥Ë¥åー¥¹¡¢SmartNews¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥Ö¥ë¡¢NTT¥É¥³¥âⅾ¥á¥Ë¥åー¡¢¤Û¤«
¡Ú²ñ¼Ò¡¦ÃÄÂÎ³µÍ×¡Û
¢¡³ô¼°²ñ¼ÒWALPASS
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÂç°æ7-3-19
Ã´Åö¼Ô¡§³ô¼°²ñ¼ÒWALPASS ÂåÉ½¼èÄùÌò ÈÓÅçÍº°ìÏ¯
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://walpass.jp
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/walpass.jp/
¸ø¼°Facebook¡§https://www.facebook.com/profile.php?id=61555343255679
¢¨ËÜ¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§³ô¼°²ñ¼ÒWALPASS ÂåÉ½¼èÄùÌò ÈÓÅçÍº°ìÏ¯
e-mail: support@walpass.jp
¢¡¥¹¥Ý¥Á¥å¥Ë¥Æ¥£³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ7ÃúÌÜ13ÈÖ6¹æ ¥µ¥¬¥ß¥Ó¥ë2³¬
ÀßÎ©¡§2016Ç¯3·î
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.spportunity.com/
¸ø¼°Facebook¡§https://www.facebook.com/spportunity/
¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§ https://twitter.com/Spportunity_JP
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/spportunity/
¸ø¼°Youtube¡§https://www.youtube.com/@SpportunityOfficial
³µÍ×¡§¡ÖSports¡ßOpportunity¡×¤òÍýÇ°¤Ë¡¢¡Ö¼ã¼Ô¤¬¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤ë¡×¡Ö¼ã¼Ô¤ËÌ´¤òÍ¿¤¨¤ë¥¹¥Ýー¥ÄÃÄÂÎ¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡×¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¤ÇÃÏÊý¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ë¡×¤³¤È¤òÄÌ¤·¤ÆÊ¿Åù¤Êµ¡²ñ¡¦Ì´¤ò°é¤à´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¡£ÁÏ¶È¥á¥ó¥Ðー¤Ï¥°¥íー¥Ó¥¹·Ð±ÄÂç³Ø±¡¤Ç³Ø¤ó¤ÀÆ±µéÀ¸¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ðー¤ÎÂçÈ¾¤¬MBAÀ¸¤È¤¤¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÁÈ¿¥¤Ç¤¹