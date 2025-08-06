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ADECCO GROUPの2025年半期報告書
SIX Swiss Exchange上場規則53条に関する臨時通知
チューリッヒ, 2025年8月5日 /PRNewswire/ -- Adecco Groupの2025年上半期報告書が、グループのウェブサイトのアドホック・セクションで入手可能です。詳細はこちらのリンクからご確認いただけます。
問い合わせ先：investor.relations@adeccogroup.com
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（日本語リリース：クライアント提供）
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