ADECCO GROUPの2025年半期報告書

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SIX Swiss Exchange上場規則53条に関する臨時通知

 

チューリッヒ, 2025年8月5日 /PRNewswire/ -- Adecco Groupの2025年上半期報告書が、グループのウェブサイトのアドホック・セクションで入手可能です。詳細はこちらのリンクからご確認いただけます。

 

問い合わせ先：investor.relations@adeccogroup.com 

 

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/2608173/5444159/The_Adecco_Group_Logo.jpg?p=medium600

 

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.

 


 

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