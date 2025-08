1000枚のTシャツが大集結！PASS THE BATONプロデュース企画『NEW ‘T’OWN CLUB』。2025年8月15日（金）～21日（木）、ニュウマン新宿 1Fで開催！

株式会社スマイルズ

株式会社スマイルズは、2025年8月15日(金)~21日(木)の7日間、ニュウマン新宿1Fのニュウマンスクエアにて、Tシャツ1000枚を大集結させる「NEW ‘T’OWN CLUB (読み:ニュータウンクラブ) 」を開催いたします。

2024年の夏に開催した「PASS THE BATON MARKET Vol.16」の目玉企画として実施し大変ご好評をいただいた「NEW ‘T’OWN CLUB」が、初めて品川を飛び出し、この夏ニュウマン新宿での開催が決定。

本企画に賛同いただいた12ブランドのアイテムに加えて、PASS THE BATONが買い付けてきた古着に本展オリジナルデザインをシルクスクリーンで施した1点ものも多数ご用意。さらに、Tシャツと合わせて楽しみたいパラシュートの生地をアップサイクルした「HOZUBAG」のカラフルなバッグや、「HEP」の偶然サンダルも店頭に並び、ここでしか出会えない組み合わせをお楽しみいただけます。

会期中には、「YEAH RIGHT!!」、「COTTON PAN」のPOPUP出店が決定。Tシャツ以外にも25AWの新作が並んだり、シルクスクリーンのオーダー受付も!

毎日のTシャツ選びが楽しくなるとっておきの1枚や、その他暑い夏をファッションを楽しみながら乗り切るためのときめくアイテムを探しにいらしてください。

<NEW ‘T’OWN CLUB 参画企業>

■Tシャツ:BEAMS / UNITED ARROWS OUTLET / COTTON PAN / CIOTA / nest Robe / UpcycleLino/ YEAH RIGHT!! / RYE TENDER / my panda / CLOUDY / Aquvii / Yonetomi / PASS THE BATON

■ファッション雑貨:HOZUBAG / HEP

■POPUP SHOP出展:COTTON PAN / YEAH RIGHT!!

【NEW ‘T’OWN CLUB 開催概要】

会期:2025年8月15日(金)~21日(木) 月~土11:00~20:30 / 日・祝 11:00~20:00

場所:ニュウマン新宿 1F ニュウマンスクエア

住所:〒160-0022 東京都新宿区新宿4-1-6

企画・運営:PASS THE BATON(株式会社スマイルズ)

詳細ページ:https://market.pass-the-baton.com/topics/2199/

Tシャツを愛する人のつどい「NEW ‘T’OWN CLUB」の楽しみ方

<参画企業>BEAMS / UNITED ARROWS OUTLET / COTTON PAN / CIOTA / nest Robe / UpcycleLino/ YEAH RIGHT!! / RYE TENDER / my panda / CLOUDY / Aquvii / Yonetomi / PASS THE BATON【1】倉庫で眠っていたTシャツ1000点がずらり。古着+オリジナルプリントの1点ものも。

合言葉は「ニューティーオウン!NEW ‘T’OWN CLUB」!

BEAMSやUNITED ARROWS OUTLET、COOHEMにRYE TENDERなど、PASS THE BATON MARKETでもおなじみの企業の皆様にご協力いただき、倉庫に眠っていたTシャツ、約1000点が一挙集結します。今回に合わせて、古着のTシャツにPASS THE BATONのオリジナルロゴをプリントした1点ものたちもご用意。

夏の毎日のファッションはとっておきのTシャツで!きっとお気に入りの1枚が見つかるはず。

【2】Tシャツと一緒に楽しみたい夏アイテムも!一期一会のデザインを楽しむバッグとサンダル。

厳しい安全基準によって飛ぶ役目を終えた、行き場のないパラグライダーを回収し、バッグに作り替えることで市場資源として循環させるブランド「HOZUBAG」。カラフルな生地と一点一点異なる生地の組み合わせが楽しいバッグは、Tシャツとの相性も抜群!さらに、履物産地の奈良県で創業した「HEP」の“偶然サンダル”も店頭に並びます。予測できないカラフルな色をまとった規格外品を「偶然サンダル」と名づけ、品質は一級品の一点ものをご用意。Tシャツとともに楽しむアイテムも、自分らしい一点ものを選んでみてはいかがですか?

【3】2ブランドがPOPUP SHOP出店!

POPUPの中に POPUP!?期間中、2つのブランドが期間限定で会場内にPOPUP出店します。

YEAH RIGHT!!はusedアイテムを使用したremakeによるコレクションを制作するブランド。今回は25AWの新作をお披露目します。

COTTON PANの作品は愛嬌、抜け感、ゆるさが特徴。作品のすべてには、残すべきカルチャーが投影されています。夏に着たくなるオリジナルグラフィックの手捺染アロハシャツや新作の販売のほか、16日(土)限定でオリジナル版のシルクスクリーンオーダーも実施します。

【出展スケジュール】

・YEAH RIGHT!!:8/15(金)~17(日)

・COTTON PAN:8/16(土)・17(日)