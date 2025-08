ドリーム・アーツが〈CLEAN FOR PEACE〉プロジェクトに協賛、広島中心街にIoTスマートゴミ箱「SmaGO」設置。被爆80周年、平和への願いを込めたアートをまとうSmaGO 16台が稼働開始

大企業向けクラウドサービスの株式会社ドリーム・アーツ(東京本社:東京都渋谷区、広島本社:広島県広島市、代表取締役社長:山本 孝昭、以下 ドリーム・アーツ)は、このたび広島市(市長:松井一實)と株式会社フォーステック(所在地:東京都千代田区、代表取締役社長:竹村陽平)との公民連携により、広島市中心部の街路ゴミ箱をIoTスマートゴミ箱「SmaGO(スマゴ)」へと全面的に刷新し、既存2箇所含む計8箇所16台の運用を開始したことを発表します。 本プロジェクト〈CLEAN FOR PEACE〉は広島市被爆80周年事業の一環です。 SmaGOに「ART BORN HIROSHIMA※1」所属アーティストによる平和への願いを込めたアートをラッピングし、街の美観を向上させるとともに、広島から国内外へ平和のメッセージを発信します。ドリーム・アーツは、「協創」をミッションに地域と共に価値を創ることを大切にしています。 代表の出身地という背景もあり、当社は広島に特別なつながりを持ち、広島本社を通じて地域との関係を深めてきました。 今回、街の美化だけでなく人々の行動や意識に働きかけるSmaGOの可能性に共感し、本プロジェクトへの協賛を決定しました。【イメージ:SmaGOの運用開始に伴う設置セレモニーの様子】フォーステック 岸 貴義 氏(写真左)、アーティスト 大沼 寛明 氏(中央)、ドリーム・アーツ 吉村 厚司(右)※1 ヒロマツホールディングス(所在地:広島県広島市中区、代表取締役会長兼CEO:松田哲也)が企画・運営する広島市中区のアートプロジェクト。現在、17名の所属アーティストがそれぞれアトリエを構え、創作活動を行っている。公式サイト: https://www.artborn-hiroshima.net/ ■〈CLEAN FOR PEACE〉プロジェクトについて〈CLEAN FOR PEACE〉プロジェクトは、来訪者を「ゴミのないきれいなまち」でお迎えできるよう広島市の被爆80周年記念事業の一環として始動しました。自動圧縮機能を備えたSmaGOは、ゴミの溢れを防ぎ、街の美化に貢献します。 また、「ゴミを適切に捨てる」という一人ひとりの行動が、快適な街づくり、さらには他者を思いやる平和な社会の実現につながることを可視化します。さらに、広島のアートプロジェクト「ART BORN HIROSHIMA」所属アーティストによる、平和への願いを込めたアートラッピングを施すことで、ゴミを捨てるという日常の行為を通じて、市民や来訪者に「平和への思い」を発信しています。■ラッピングデザインについて広島市中区のアートプロジェクト「ART BORN HIROSHIMA」所属アーティスト、大沼寛明氏による平和や調和への願いが込められたアートが、SmaGOの側面を彩ります。◾️設置場所(全8箇所/計16台)アサヒビール館前、福屋南館前、福屋八丁堀本店前、合人社広島紙屋町ビル前、信和広島ビル前、広島セブンビル前、広島三栄ビル前、中区役所前◾️協働体制・広島市:被爆80周年事業実施・株式会社ドリーム・アーツ:協賛・ヒロマツホールディングス株式会社「ART BORN HIROSHIMA」:ラッピングデザイン制作・株式会社フォーステック:スマートゴミ箱ソリューションの提供■IoTスマートゴミ箱「SmaGO(スマゴ)」 について株式会社フォーステックが展開する、地球環境に配慮し開発されたIoTスマートゴミ箱です。 太陽光で稼働してゴミを約5分の1に自動圧縮し、蓄積したゴミの量を通信機能で通知する機能を持ち、ゴミ回収業務を大幅に効率化することが可能です。 また、ラッピングは自由にデザイン可能で、分別等の啓発や、協賛を募ることで運用コストを削減することができます。■株式会社ドリーム・アーツ 取締役 常務執行役員 広島拠点長吉村厚司からのコメント「SmaGO」は、街の美化だけでなく人々の行動や意識に働きかける存在として、社会にポジティブな変化をもたらす力があると感じています。 今回のプロジェクトが広島の街に自然に溶け込み、日常の中で平和や環境への意識を育むきっかけとなることを願っています。 ドリーム・アーツは、テクノロジーと人の力を融合させ、持続可能な社会の実現に向けて、これからも地域と共に歩んでまいります。 こうした取り組みが、環境や社会課題に関心を持つ若い世代にも、私たちの姿勢を届ける機会となることを期待しています。株式会社ドリーム・アーツについて https://www.dreamarts.co.jp/「協創する喜びにあふれる人と組織と社会の発展に貢献する」をコーポレート・ミッションに掲げるドリーム・アーツは、「協創」を自ら体現することで、顧客の真のソリューションパートナーとして総合的な課題解決をお手伝いしています。主なサービスとして、大企業向け業務デジタル化クラウド「SmartDB(R)(スマートデービー)」、多店舗オペレーション改革を支援する「Shopらん(R)(ショップラン)」、大企業の働き方を変えるビジネスコックピット「InsuiteX(R)(インスイートエックス)」などのクラウドサービスを開発・提供しています。本件に関するお問合わせ先株式会社ドリーム・アーツ〒150-6029 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー29FTEL:03-5475-2501 E-mail:pr@dreamarts.co.jp関連リンクプレスリリースへのリンクhttps://www.dreamarts.co.jp/news/press-release/pr250806/