『ジュラシック・ワールド／復活の大地』公開に合わせ 8月8日（金）よりイオンシネマオリジナル商品を販売

イオンエンターテイメント株式会社

全国に「イオンシネマ」97劇場を運営するイオンエンターテイメント株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長 藤原信幸)は、スティーブン・スピルバーグ監督『ジュラシック・パーク』以来長年愛される「ジュラシック」シリーズ最新作『ジュラシック・ワールド/復活の大地』の8月8日(金)劇場公開に合わせ、同日よりイオンシネマオリジナル商品をイオンシネマ全劇場のグッズ売場で販売いたします。さらに、8月15日(金)よりオンラインでも販売を予定しています。

オンライン販売リンク(外部サイト):https://www.gendaigoods.com/SHOP/1173998/list.html

今回発売するイオンシネマオリジナル商品は、トラベルポーチ、トラベルバッグ、チェンジングステッカー2種、ワッペンシール、パタパタ付箋、マウスパッド、スマートフォンリング、PCケース、蓄光グラス、ラバーキーホルダー、Tシャツ、ドキュメントケース、ハンドタオル、リールキーチェーン、ポーチ付きエコバッグの16アイテム。いずれも数量限定で販売しますので、ぜひこの機会にお買い求めください。

【商品情報】

トラベルポーチ(2種セット) 2,200円(税込)トラベルバッグ 3,300円(税込)チェンジングステッカーA(ロゴ) 550円(税込)チェンジングステッカーB(モササウルス) 550円(税込)ワッペンシール 770円(税込)パタパタ付箋 880円(税込)マウスパッド 990円(税込)スマートフォンリング 1,100円(税込)PCケース 2,420円(税込)蓄光グラス 1,650円(税込)ラバーキーホルダー 950円(税込)Tシャツ 3,850円(税込)ドキュメントケース 880円(税込)ハンドタオル 770円(税込)リールキーチェーン 800円(税込)ポーチ付きエコバッグ 1,650円(税込)

※いずれも数量限定、在庫がなくなり次第販売を終了いたします。

※イオンシネマのグッズ売場は映画をご覧にならない方もご利用いただけます。

※販売劇場は、別紙<販売劇場一覧>を参照。

(C) Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

Universal Studios Licensing LLC(ユニバーサル・スタジオ・ライセンシング LLC)との商品化契約に基づき、株式会社現代マーチャンダイズが企画・制作した商品です。

イオンエンターテイメントは、これからもあらゆるエンターテイメントを通して、感動の輪をつくり、広げ、豊かなひとときをお届けする空間・映像・サービスを創造してまいります。