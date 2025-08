【間 AWAI THE COVER NIPPON】伝統工芸の技を伝える東京の手仕事-8/1（金） ～ 9/30（火）

【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326795&id=bodyimage1】帝国ホテル 東京「AWAI THE COVER NIPPON 」にて、東京製の伝統工芸品やインテリア・ファッション雑貨を期間限定でご紹介します。間 AWAI THE COVER NIPPON帝国ホテル 東京江戸文化は、現代の日本の生活や文化に、さまざまな形で受け継がれています。江戸職人の匠の技によって、磨かれ、洗練され、そして庶民に愛されて連綿と受け継がれてきた伝統工芸や、東京の感性溢れる現代のモノづくりをご紹介します。■開催期間:2025年8月1日(金)~ 9月30日(火)■時間:11:00~19:00 (帝国ホテルプラザの営業時間に準ずる)■場所:帝国ホテル 東京「AWAI THE COVER NIPPON 」詳細はこちらからhttps://thecovernippon.jp/20250801-awai/【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326795&id=bodyimage2】【店舗情報】「間 AWAI THE COVER NIPPON」〒100-0011東京都千代田区内幸町1-1-1 帝国ホテル 東京「AWAI THE COVER NIPPON 」03-6206-68111営業時間:11:00~19:00【企画・運営】メイド・イン・ジャパン・プロジェクト株式会社〒104-0054 東京都中央区勝どき5-5-14-314TEL 03-5534-9903 FAX 03-5534-9904https://mijp.co.jp/

配信元企業:メイド・イン・ジャパン・プロジェクト株式会社

