『スーパーキャパシタ市場』について、主要3技術、参入企業と製品、7つの異なる市場セクターを取り上げた最新調査レポートをIDTechExがリリースしました。各分野の成長動向を包括的に分析しています。
2025年8月6日
アイディーテックエックス株式会社
IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）は、「スーパーキャパシタ 2026-2036年」と題した調査レポートを発行し、2025年7月30日より、日本法人のアイディーテックエックス株式会社（東京都千代田区）での販売を開始しました。
◆調査レポート日本語タイトル：
「スーパーキャパシタ 2026-2036年」
◆正式タイトル（英語）：
「Supercapacitors 2026-2036」
◆発行元： IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）
◆ページ数： 153
◆無料サンプルページ： あり
◆WEBサイト：
https://www.idtechex.com/ja/research-report/supercapacitors/1115
本調査レポートは、スーパーキャパシタ市場について、主要3技術、幅広い参入企業と製品、7つの異なる市場セクターを取り上げています。2026年から2036年までの市場を予測し、各分野における成長動向を包括的に分析しています。年平均成長率15.3%を達成し、2036年までに市場全体が50億ドル近くの規模になるなど、健全な市場であることを明らかにしています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326657&id=bodyimage1】
「スーパーキャパシタ 2026-2036年」が対象とする主なコンテンツ
（詳細は目次のページでご確認ください）
■ 全体概要
■ スーパーキャパシタ紹介
■ 参入企業状況
■ 予測
■ スーパーキャパシタの用途
■ 事例紹介
■ 企業概要
「スーパーキャパシタ 2026-2036年」は以下の情報を提供します
スーパーキャパシタ技術と電気化学的特性の概要：
● ELDC（電気二重層キャパシタ）、擬似キャパシタ、ハイブリッドスーパーキャパシタの定義
● 現行のスーパーキャパシタ技術ベンチマーク評価
● その他のエネルギー貯蔵装置（バッテリーや燃料電池など）との比較
スーパーキャパシタの現在・将来の用途批評：
● 特性分析によるスーパーキャパシタのニッチ市場定義
● 7つの市場セグメント解説（電力網、風力タービンのピッチ制御、自動車・輸送、データセンター向けUPS、その他UPS用途、マテリアルハンドリング・イントラロジスティクス、防衛・航空宇宙）
● スーパーキャパシタ普及動向の分析（UPS関連と自動車・輸送関連を中心に）
市場分析：
● 参入企業とビジネスモデルの分析
● 各業界の事例批評
● 参入企業のベンチマーク評価と比較
● 2026-2036年の10年間予測（各市場セグメントでのスーパーキャパシタ市場規模をモデル化）
◆本調査レポートの目次
https://www.idtechex.com/ja/research-report/supercapacitors/1115
IDTechExの調査レポートは、アイディーテックエックス株式会社 （IDTechEx日本法人） が、販売しています。
【本件に関するお問合せは、下記まで】
アイディーテックエックス株式会社
100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル21階
URL: https://www.idtechex.com/ja
担当：村越美和子 m.murakoshi@idtechex.com
電話 : 03-3216-7209
配信元企業：アイディーテックエックス株式会社
アイディーテックエックス株式会社
IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）は、「スーパーキャパシタ 2026-2036年」と題した調査レポートを発行し、2025年7月30日より、日本法人のアイディーテックエックス株式会社（東京都千代田区）での販売を開始しました。
◆調査レポート日本語タイトル：
「スーパーキャパシタ 2026-2036年」
◆正式タイトル（英語）：
「Supercapacitors 2026-2036」
◆発行元： IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）
◆ページ数： 153
◆無料サンプルページ： あり
◆WEBサイト：
https://www.idtechex.com/ja/research-report/supercapacitors/1115
本調査レポートは、スーパーキャパシタ市場について、主要3技術、幅広い参入企業と製品、7つの異なる市場セクターを取り上げています。2026年から2036年までの市場を予測し、各分野における成長動向を包括的に分析しています。年平均成長率15.3%を達成し、2036年までに市場全体が50億ドル近くの規模になるなど、健全な市場であることを明らかにしています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326657&id=bodyimage1】
「スーパーキャパシタ 2026-2036年」が対象とする主なコンテンツ
（詳細は目次のページでご確認ください）
■ 全体概要
■ スーパーキャパシタ紹介
■ 参入企業状況
■ 予測
■ スーパーキャパシタの用途
■ 事例紹介
■ 企業概要
「スーパーキャパシタ 2026-2036年」は以下の情報を提供します
スーパーキャパシタ技術と電気化学的特性の概要：
● ELDC（電気二重層キャパシタ）、擬似キャパシタ、ハイブリッドスーパーキャパシタの定義
● 現行のスーパーキャパシタ技術ベンチマーク評価
● その他のエネルギー貯蔵装置（バッテリーや燃料電池など）との比較
スーパーキャパシタの現在・将来の用途批評：
● 特性分析によるスーパーキャパシタのニッチ市場定義
● 7つの市場セグメント解説（電力網、風力タービンのピッチ制御、自動車・輸送、データセンター向けUPS、その他UPS用途、マテリアルハンドリング・イントラロジスティクス、防衛・航空宇宙）
● スーパーキャパシタ普及動向の分析（UPS関連と自動車・輸送関連を中心に）
市場分析：
● 参入企業とビジネスモデルの分析
● 各業界の事例批評
● 参入企業のベンチマーク評価と比較
● 2026-2036年の10年間予測（各市場セグメントでのスーパーキャパシタ市場規模をモデル化）
◆本調査レポートの目次
https://www.idtechex.com/ja/research-report/supercapacitors/1115
IDTechExの調査レポートは、アイディーテックエックス株式会社 （IDTechEx日本法人） が、販売しています。
【本件に関するお問合せは、下記まで】
アイディーテックエックス株式会社
100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル21階
URL: https://www.idtechex.com/ja
担当：村越美和子 m.murakoshi@idtechex.com
電話 : 03-3216-7209
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