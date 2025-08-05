TVアニメ「履いてください、鷹峰さん」Tシャツ、B2タペストリー、キャラクターラバーマットの受注を開始しました！
株式会社アズメーカー
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株式会社アズメーカーは通販サイト「きゃらON！」にてTVアニメ「履いてください、鷹峰さん」の新商品を受注開始いたしました。
▼Tシャツ
鷹峰高嶺 ティザービジュアルver.
■サイズ：Mサイズ （身丈71cm/身幅51cm/肩幅47cm/袖丈20cm）
Lサイズ （身丈74cm/身幅54cm/肩幅50cm/袖丈22cm）
XLサイズ（身丈77cm/身幅57cm/肩幅53cm/袖丈24cm）
■素材：綿
▼B2タペストリー
鷹峰高嶺 下着ver./鷹峰高嶺 スク水ver.
■サイズ：B2サイズ728×515mm
■素材：ポリエステルスエード
■上部のみ紐付き
▼キャラクターラバーマット
鷹峰高嶺/鷹峰高嶺 サンタver.
■サイズ：約600×350×2mm
■素材：表面ポリエステル、裏面PVCラバー
(C)柊裕一／SQUARE ENIX・「履いてください、鷹峰さん」製作委員会
■「きゃらON！」とは
男性向けから女性向けまで、約5000種類のアニメグッズを取り扱っております。
「今欲しい商品がここにある！！」
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