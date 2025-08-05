TVアニメ「履いてください、鷹峰さん」Tシャツ、B2タペストリー、キャラクターラバーマットの受注を開始しました！

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株式会社アズメーカー

株式会社アズメーカーは通販サイト「きゃらON！」にてTVアニメ「履いてください、鷹峰さん」の新商品を受注開始いたしました。


▼Tシャツ


鷹峰高嶺 ティザービジュアルver.


■サイズ：Mサイズ （身丈71cm/身幅51cm/肩幅47cm/袖丈20cm）


　　　　　Lサイズ （身丈74cm/身幅54cm/肩幅50cm/袖丈22cm）


　　　　　XLサイズ（身丈77cm/身幅57cm/肩幅53cm/袖丈24cm）


■素材：綿




▼B2タペストリー


鷹峰高嶺 下着ver./鷹峰高嶺 スク水ver.


■サイズ：B2サイズ728×515mm


■素材：ポリエステルスエード


■上部のみ紐付き





▼キャラクターラバーマット


鷹峰高嶺/鷹峰高嶺 サンタver.


■サイズ：約600×350×2mm


■素材：表面ポリエステル、裏面PVCラバー





(C)柊裕一／SQUARE ENIX・「履いてください、鷹峰さん」製作委員会






■「きゃらON！」とは


男性向けから女性向けまで、約5000種類のアニメグッズを取り扱っております。


「今欲しい商品がここにある！！」


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