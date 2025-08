ラブリーサマーちゃん、新曲『君と暮らせても』9月3日配信リリース！Prime Video新番組「セフレと恋人の境界線」主題歌に決定！

日本コロムビア株式会社

ラブリーサマーちゃんの新曲『君と暮らせても』が9月3日に配信リリースとなることが発表された。

今作は、ラブリーサマーちゃんらしい目線で恋愛に揺れ動く男女の幸せを願い綴ったミディアムアップテンポのブリットポップ調メッセージソング。イントロのギターリフも印象的で、ラブリーサマーちゃんが描き出す恋人同士の距離感に寄り添い優しく切なく胸に響いてくる作品となっている。サポートメンバーはドラムを吉澤響(セカイイチ)、ベースを右田眞(ayutthaya/nenem/Nanakamba)、ギターを馬場庫太郎(NENGU)が務めた。

そしてジャケットは林檎を模した家の中で互いの様子を伺いながら生活する2匹の動物が描かれた幻想的な世界観。ジャケットのイラストを手がけたのは、画家の VVIN。過去には「心ない人/どうしたいの?」や「LSC2000/サンタクロースにお願い」など、ラブリーサマーちゃん作品のアートワークも担当。『第42回ザ・チョイス年度賞 大賞』『第26回ピンポイント絵本コンペ 入選』など多数の受賞歴を持ち、今後の活躍がますます注目される新進気鋭のアーティストだ。

また今作はPrime Video新番組「セフレと恋人の境界線」の主題歌として書き下ろした楽曲であり、本番組も9月3日よりプライム会員向けに独占配信となる。YOU氏、高比良くるま氏(令和ロマン)、サーヤ氏(ラランド)、千葉雄大氏ら異なる恋愛観を持つMC陣が、恋愛のカタチが多様化する令和を生きる人々の等身大の恋愛模様を描いた3本の短編映画を観ながら本音&赤裸々トークを繰り広げる新時代の恋愛考察バラエティ番組ということで、こちらも是非楽しみにしてほしい。

ラブリーサマーちゃんからコメントが届いた。

「お似合いの二人」って言葉がありますが、英語だと「made for each other」という言い方になるらしいです。素敵ですよね。そんなこと思ってみたい。残念ながら、お互いのために創られていると断言できる恋愛なんて見当たらない現実。いや、断言"できない"のではなく、断言"していない"のでは!?自信を持ってYESと言えたらどんなに楽なことか!と思っていたときに制作しました。全ての恋愛に幸あれ。

■リリース作品情報

タイトル:『君と暮らせても』

発売日:2025年9月3日(水)

品番:COKM-45909

発売・配信元:日本コロムビア

収録楽曲:

1. 君と暮らせても

2. 君と暮らせても (Acoustic ver.)

3. 君と暮らせても (Inst.)

■Prime Video新番組「セフレと恋人の境界線」情報

本作は、『バチェラー・ジャパン』『ラブ トランジット』シリーズ、『最強新コンビ決定戦THEゴールデンコンビ』など数々の話題作を手掛けてきたPrime Videoが新たに贈る、現代の恋愛関係に切り込む新しい形のバラエティ番組です。本番組では、YOU氏、高比良くるま氏(令和ロマン)、サーヤ氏(ラランド)、千葉雄大氏ら異なる恋愛観を持つMC陣が、恋愛のカタチが多様化する令和を生きる人々の等身大の恋愛模様を描いた3本の短編映画を観ながら本音&赤裸々トークを繰り広げます。

『セフレと恋人の境界線』概要

タイトル:『セフレと恋人の境界線』

配信日:2025年9月3日(水)

出演: YOU 高比良くるま(令和ロマン) サーヤ(ラランド) 千葉雄大

監督: 今泉力哉 山中瑶子

脚本: 今泉かおり 今泉力哉

主題歌:ラブリーサマーちゃん「君と暮らせても」 作詞/作曲:ラブリーサマーちゃん

(C)2025 Amazon Content Services LLC or its Affiliates.

番組公式#:#セフ恋、 #恋のギリギリ語っちゃえ

※作品の視聴には会員登録が必要です。(Amazon プライムについて詳しくは amazon.co.jp/prime へ)。

■ラブリーサマーちゃん Profile

1995年生まれ 東京都在住。

アーティスト名の「ラブリーサマーちゃん」は本名の今泉愛夏(あいか)のファーストネームが由来。(”愛”=“LOVELY”、”夏”=“SUMMER”)

90年代ロックに影響を受けつつ、持ち前のポップセンスフィルターを通して現在進行形のロックとして日本の音楽シーンに提示する。

2013年夏より自宅での音楽制作を開始し、インターネット上に音源を公開。

サウンドクラウドやツイッターを中心に話題を呼んだ。2015年に1stアルバム「#ラブリーミュージック」、2016年11月にはメジャーデビューアルバム「LSC」をリリースし好評を博す。2020年9月、待望の3rdアルバム「THE THIRD SUMMER OF LOVE」を発売。

2024年8月公開の山田尚子監督・脚本のショートアニメーション『Garden of Remembrance』の音楽を担当。そして2025年1月29日には待望のミニアルバム『Music For Walking (Out Of The Woods)』を発売。

可愛くてかっこいいピチピチロックギャル。

