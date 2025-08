オンライン展示会「ITトレンドEXPO2025 Summer」に出展/代表の小島が「健康経営のイノベーション」をテーマに登壇いたします

株式会社FiNC Technologies

予防ヘルスケア×AI(機械学習、生成AI)に特化したヘルステックカンパニーの株式会社FiNC Technologies(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:小島 かおり、以下「当社」)は、2025年9月2日(火)から9月5日(金)に開催される、株式会社Innovation & Co.(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:齊藤和馬)主催の業界最大級のオンライン展示会「ITトレンドEXPO2025 Summer」に、法人向け健康管理・健康経営支援サービス「FiNC for BUSINESS」を出展することをお知らせいたします。

また、会期中の9月4日(木)には、当社代表取締役社長の小島 かおりが「健康経営のイノベーション」をテーマに登壇いたします。

ITトレンドEXPO2025 Summer とは

ITトレンドEXPOは、株式会社Innovation & Co.の法人向けIT製品比較サイト「ITトレンド」が主催する業界最大級のオンライン展示会です。『新たな出会いが明日の「働く」を変える』をコンセプトに掲げ、ビジネスパーソンの課題解決に繋がる新しいアイデアやテクノロジーとの出会いの場を提供します。

また、豪華ゲストによる基調講演や、20名を超える特別ゲストによるパネルディスカッションなど、多彩なコンテンツが予定されています。

名 称:ITトレンドEXPO2025 Summer

開催テーマ:新たな出会いが明日の「働く」を変える

開催日時:2025年9月2日(火)~ 2025年9月5日(金)

参加料金:無料

登録URL:https://it.expo.it-trend.jp/?utm_source=cmk-htcqgt4o

主 催:株式会社Innovation & Co

視聴方法:事前に登録いただいたメールアドレス・パスワードで本サイトよりログインください。

視聴につきましては動作が正常か事前に環境のご確認をお願いします。

当社代表取締役社長 小島かおり登壇予定のセッション概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/27329/table/362_1_2e48e2e7de8ad7e84a2198ed3f4e6f69.jpg?v=202508060455 ]

出展サービス「FiNC for BUSINESS」の概要

FiNC for BUSINESSは、従業員の健康管理・健康経営に関する業務負荷を軽減し、従業員の意識改革・行動変容を支援するクラウド型サービスです。

何をすべきかを可視化し、具体的な成果目標の立案を支援する「FiNCウェルネスサーベイ」「FiNCウェルネスストレージ」、従業員の健康課題の解決・健康無関心層の行動変容を促す「FiNCアプリ」「FiNCウェルネスラーニング」の4つのサービスから成り立っています。

【ウェルネスサーベイ】

組織と個人の健康状態を75項目で把握し、数値化して一元管理。ストレスチェック57問内包。エンゲージメントやプレゼンティズム・アブセンティズム取得可能。

【FiNCウェルネスストレージ】

健診機関ごとの異なるフォーマットを統一化して、健康診断結果を個人別にデータ化・一覧化。長時間労働データ、面談記録も管理。二次健診の受診勧奨も。

【FiNCアプリ】

健康管理アプリを通じて健康課題を解決する健康チャレンジプログラムを提供し、行動変容を支援。オリジナル体組成計を活用したBMI改善事例多数。

【FiNCウェルネスラーニング】

クイズ形式のeラーニングを配信し、従業員の健康リテラシー向上を支援。「女性の健康」や「飲酒と喫煙」等12のカテゴリを用意。

FiNC for BUSINESSは人事・労務担当者の煩雑な健康管理業務を効率化し、従業員には専用のFiNCアプリで楽しみながら続けられる健康プログラムを提供することで、組織全体の「行動変容」を促し、健康経営を力強く推進します。

株式会社FiNC Technologiesについて

当社は、「We help you enjoy your good life」をパーパスに掲げる予防ヘルスケア×AI(機械学習、生成AI)に特化したヘルステックカンパニーで、管理栄養士や作業療法士等の健康領域の資格保有者、エンジニア、栄養学・運動学などのライフサイエンス領域の研究者で構成されたプロフェッショナル集団です。また、PHR サービス産業の発展を通じて国民の健康寿命の延伸や豊かで幸福な生活(Well-being)に今後は貢献してまいります。

◆会社名 株式会社FiNC Technologies

◆所在地 東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE 11F

◆設 立 2012年4月11日

◆代表者 代表取締役社長 小島 かおり

◆従業員数 50名(2025年5月1日現在)

<提供サービスURL>

・FiNCアプリ:https://finc.com/app

歩数・食事・運動・体重・睡眠・生理などの記録が可能な健康管理アプリ

・FiNC for BUSINESS:https://biz.finc.com

企業向け健康管理・健康経営支援サービス

・グッピーヘルスケア:https://www.guppy.healthcare/

健康管理・ウォーキングイベント活用アプリ

・グッピーコネクト:https://g-connect.org/

ハラスメントの早期発見・早期解決につながる外部通報窓口

・FiNC DX:https://finc.com/dx

FiNCアプリをベースに、企業様専用の独立OEMアプリを開発提供

・FiNC Marketing Solution : https://finc.com/ad

ユーザー参加型の広告掲載サービス

