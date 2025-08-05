「ebookjapan」「LINEマンガ」で『H2』電子版配信開始！ 8/5（火）より『H2』他、あだち充作品の最大5巻無料・試し読み増量キャンペーンを開催！

LINE Digital Frontier株式会社

LINE Digital Frontier株式会社 (本社：東京都品川区、代表取締役社長：高橋将峰) は、LINEヤフー株式会社と協力して運営する電子書籍販売サービス「ebookjapan」https://ebookjapan.yahoo.co.jp/(https://ebookjapan.yahoo.co.jp/) と、当社が運営する電子コミックサービス「LINEマンガ」https://manga.line.me/(https://manga.line.me/) において、本日8月5日（火）から8月25日（月）まで、「画業55周年＆『H2』電子版配信開始！あだち充作品特集！」を開催します。

■画業55周年＆『H2』電子版配信開始！あだち充作品特集！

ebookjapan特集ページ：https://ebookjapan.yahoo.co.jp/free/60708/(https://ebookjapan.yahoo.co.jp/free/60708/)

LINEマンガ特集ページ：https://manga.line.me/tag_item/list?tag_id=1034238(https://manga.line.me/tag_item/list?tag_id=1034238)

「ebookjapan」「LINEマンガ」にて、あだち充先生の画業55周年と『H2』（小学館）の電子版の配信を記念し、本日8月5日（火）から8月25日（月）まで「画業55周年＆『H2』電子版配信開始！あだち充作品特集！」を開催します。

『H2』は、1992年から1999年に「週刊少年サンデー」で連載された大人気高校野球マンガで、本日8月５日（火）から「ebookjapan」「LINEマンガ」において配信を開始します。

本キャンペーンでは、「ebookjapan」「LINEマンガ」にて、本日より配信開始となる『H2』全34巻の冒頭3巻無料を含む、あだち充先生の作品21作品を対象とした最大5巻無料や試し読み増量を実施します。

この機会に、『H2』をはじめ、あだち充先生の名作を「ebookjapan」「LINEマンガ」でお楽しみください。

「ebookjapan」は、これからも新たな一冊とよりよいサービスをみなさまにお届けしてまいります。

■「画業55周年＆『H2』電子版配信開始！あだち充作品特集！」概要

本日8月5日（火）より、「ebookjapan」「LINEマンガ」にて、あだち充『H2』全34巻の配信を開始します。

配信開始に合わせ、期間中は『H2』を含む、あだち充先生の作品21作品を対象に最大5巻無料・試し読み増量を実施します。

対象作品はキャンペーンページをご確認ください。

ebookjapan特集ページ：https://ebookjapan.yahoo.co.jp/free/60708/

LINEマンガ特集ページ：https://manga.line.me/tag_item/list?tag_id=1034238

開催期間：2025年8月5日（火）～2025年8月25日（月）23：59

ebookjapanについて

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