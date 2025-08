¡ØJoe Hisaishi presents MUSIC FUTURE with JCSO¡Ù

公益財団法人日本センチュリー交響楽団

日本センチュリー交響楽団は、9月30日「Joe Hisaishi presents MUSIC FUTURE with JCSO」

を開催いたします。

久石譲が主宰する現代音楽シリーズ “ミュージック・フューチャー” を、自身が音楽監督を務める

同団の首席奏者たちを中心とした室内楽編成により、大阪で初めて実施します。

久石が敬愛するミニマルミュージックの大巨匠にして現在(いま)なお現役のスティーヴ・ライヒと

テリー・ライリー、そしてポーランドの現代音楽・映画音楽で著名なヴォイチェフ・キラール、

さらに久石自身の楽曲という刺激的で魅力溢れるラインナップが目をひきます。

世界的な人気を博す久石の作曲家としての礎であるミニマルミュージックの魅力、醍醐味を、

極上のアンサンブルにのせて大阪・住友生命いずみホールから発信いたします!

<公演概要>

Joe Hisaishi presents MUSIC FUTURE with JCSO

[日 時] 2025年9月30日(火) 19:00開演 (18:15開場)

[会 場] 住友生命いずみホール

[料 金] 全席指定 7,500円(センチュリー定期会員は7,000円)

[出 演]

指揮:久石 譲

<日本センチュリー交響楽団 特別編成>

ヴァイオリン/松浦 奈々、池原 衣美

ヴィオラ/四家 絵捺

チェロ/北口 大輔

コントラバス/渡邉 玲雄

フルート/永江 真由子、伏田 依子

オーボエ/宮本 克江

クラリネット/持丸 秀一郎

ファゴット/安井 悠陽

ホルン/鎌田 渓志

トランペット/小曲 俊之

トロンボーン/西村 菜月

バス・トロンボーン/笠野 望

サックス/福田 亨

打楽器/廣川 祐史、大森 香奈、圓山 未菜

ピアノ&シンセサイザー/森下 唯、西川 ひかり

[曲 目]

スティーヴ・ライヒ : Clapping Music

テリー・ライリー: G Songs for String Quartet

久石譲: 2 Pieces for Strange Ensemble

ヴォイチェフ・キラール: Quintet for Wind Instruments

久石譲: MKWAJU for MFB

[チケット発売] 2025年8月8日(金)

[チケットご予約]

センチュリー・チケットサービス TEL: 06-6848-3311(平日10-18時)

ネット予約 https://yyk1.ka-ruku.com/jcso-s/showList(24時間)

e+(イープラス) https://eplus.jp/

ローソンチケット https://l-tike.com/ Lコード:55678

住友生命いずみホールチケットセンター Tel. 06-6944-1188 (10:30-17:00 日・祝休) ※8/12より

住友生命いずみホールオンラインチケットサービス www.izumihall.jp/ticket/

<プロフィール>

久石 譲 Joe Hisaishi, conductor

現代音楽の作曲家として活動を開始し、音楽大学卒業後からミニマルミュージックに興味を持つ。1981年「MKWAJU」を発表、翌年に1stアルバム「INFORMATION」を発表し、ソロアーティストとしてキャリアを開始。2023年6月、クラシック名門レーベル、ドイツ・グラモフォンからリリースされた最初のCD「A Symphonic Celebration」は米国ビルボード・クラシック・アルバム&クラシック・クロスオーバー・アルバム・チャートで2度の1位を獲得した。04年「新日本フィル・ワールド・ドリーム・オーケストラ(W.D.O)」音楽監督に就任。17年には「Joe Hisaishi Symphonic Concert: Music from the Studio Ghibli Films of Hayao Miyazaki」の世界ツアーを開始。パリ、メルボルン、ロサンゼルス、ニューヨーク、プラハ等で大成功を収め、2025年7月にはツアーファイナル公演を東京ドームで開催した。14年、世界の最先端の“現代の音楽”を紹介するコンサート・シリーズ「MUSIC FUTURE」を始動。19年には「FUTURE ORCHESTRA CLASSICS(FOC)」をスタートさせ、同年リリースの「久石譲 ベートーヴェン:交響曲全集」は第57回レコード・アカデミー賞特別部門特別賞を受賞。近年はクラシック音楽の指揮者として活動するほか、「交響曲第2番」「Metaphysica(交響曲第3番)」「Viola Saga for Orchestra」などの作品発表にも意欲的。24年11月にはLAフィルをはじめ4団体の共同委嘱によるハープ・コンチェルトを世界初演した。これまで、フィリップ・グラス、デヴィッド・ラング、ミッシャ・マイスキーなどのアーティストや、ウイーン響、ヘルシンキフィル、ロンドン響、メルボルン響、シカゴ響、トロント響、LAフィル、サンフランシスコ響、フィラデルフィア管などのオーケストラと共演。23年10月、日本センチュリー交響楽団とマカオ国際音楽祭に出演し大きな成功を収めた。24年4月よりロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団Composer-in-Association。25年4月、日本センチュリー交響楽団音楽監督に就任。

日本センチュリー交響楽団 街に響く。心に届く。Japan Century Symphony Orchestra

1989年に発足し、大阪府豊中市を拠点に活動するオーケストラ。

2025年4月より久石譲が音楽監督に就任、名誉ミュージックアドバイザーに秋山和慶を擁す。ザ・シンフォニーホールでのシンフォニー定期演奏会、豊中市立文化芸術センターでの「豊中名曲シリーズ」を定期的に開催。オーケストラ体感コンサート「タッチ・ジ・オーケストラ」、特別支援学校コンサート、ユースオーケストラの運営など教育プログラムや「豊中まちなかクラシック」(豊中市)、「ルシオール街かどコンサート」(滋賀県守山市)等、地域連携事業にも力を入れている。飯森範親指揮「ハイドン交響曲集Vol.1」(他複数)等がレコード芸術特選盤に選出、大阪府文化祭奨励賞受賞(2015年度、2018年度)など、その高水準な演奏は高い評価を得ている。「伝統と革新~未来をつなぐ音楽を~」をスローガンに掲げ、久石譲音楽監督と共に、音楽を通じて地域と未来を結ぶ架け橋として進化し続けることを目指す。2024年12月に楽団創立35周年を迎えた。

オフィシャル・ホームページ https://www.jcso.or.jp

久石 譲(指揮/日本センチュリー交響楽団 音楽監督) (c)Nick Rutter日本センチュリー交響楽団