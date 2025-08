待ちに待った夏休みは9日間ザ・シネマで映画三昧！うちでシネマる？夏休み映画祭り9DAYS

AXN株式会社

洋画専門チャンネルザ・シネマ(AXN株式会社、本社:東京都渋谷区、代表取締役社長 大園天樹)では、8月9日(土)~17日(日)の夏休みの9日間は、おうちで映画を楽しもう!アウトドアな休日も素敵ですが、涼しい家の中でのんびり映画を堪能していただくために、ザ・シネマでは夏休み特別編成を実施!大ヒット作、懐かしの作品、西部劇からシリーズものまで様々な企画を毎日お届け!

うちでシネマる?夏休み映画祭り9DAYS

夏休み真っ只中の9日間はザ・シネマの人気企画より、人気作イッキ見やシリーズ一挙などの“王道”から、ザ・シネマメンバーズセレクションや西部劇などの“激レア”まで、特別編成で大特集!

ダイヤモンド・シネマでお届けしてきたメガヒット作など人気のある作品をお届けする”人気作イッ気見SP“、人気シリーズを一気に見られる好評企画“シリーズ一挙SP” をはじめ、”レトロ・ハリウッドスペシャル“や”西部劇スペシャル”、“ザ・シネマメンバーズセレクションSP”など、8月9日(土)~17日(日)の9日間に人気企画5特集、計91作品をお届けいたします。

今年の夏休みも“うちでシネマる”?

1.メガヒット作など人気のある作品を厳選した【人気作イッキ見SP】21作、

2.人気シリーズを一気に見られる好評企画【シリーズ一挙SP】10シリーズ49作、

3.古くて新しい80~90年代の傑作群を一気にお届けする

【夏休みレトロ・ハリウッド祭り ~ みんな、若い!!】9作、

4.新旧の傑作西部劇を厳選してお届けする【西部劇SP】9作、

5.ミニシアター系作品を集めた【ザ・シネマメンバーズセレクションSP:ピーター・グリーナウェイ監督特集】3作など、

特選の人気企画5特集をお届け!

特集ページ:https://www.thecinema.jp/tag/695

1.【人気作イッキ見SP】

『オール・ユー・ニード・イズ・キル』(C) 2014 Warner Bros. Entertainment Inc., WV Films IV LLC and Ratpac-Dune Entertainment LLC

『マイケル・ジャクソン THIS IS IT』(C) 2009 The Michael Jackson Company, LLC. All Rights Reserved.

●『オール・ユー・ニード・イズ・キル』

放送日:8月14日(木)21:00~ほか

侵略者を倒すまで何度でも生き返る!

日本発ライトノベルをトム・クルーズ主演の大作映画として実写化

8月9日(土)

●『悪人伝』

●『ハント [PG12]』

●『ドミノ(2023)』

●『アメリカン・ギャングスター [R-15]』

8月10日(日)16:45~

●『シックス・センス [R-15]』

8月11日(月)

●『クライ・マッチョ』

●『マッドマックス 怒りのデス・ロード [R15+]』

●『シェイプ・オブ・ウォーター [R15+]』

8月12日(火)深夜1:15~

●『サブウェイ123 激突』

8月13日(水)

●『マイケル・ジャクソン THIS IS IT』

●『ダイ・ハード3 [PG-12]』

●『LOOPER/ルーパー [PG12]』

●『モービウス』

『ドミノ』(C) 2023 Hypnotic Film Holdings LLC. All Rights Reserved.

『エルヴィス』 (C) 2022 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved

『LUCY/ルーシー』 (C) 2014 EUROPACORP-TF1 FILMS PRODUCTION - GRIVE PRODUCTIONS. All Rights Reserved.

8月14日(木)

●『パブリック・エネミーズ』

●『アジャストメント』

8月15日(金)

●『(吹)ドミノ(2023)』

●『アメリカン・スナイパー [R15+]』

8月16日(土)

●『エルヴィス』

●『グリーンマイル [PG12]』

8月17日(日)23:45~ほか

●『LUCY/ルーシー [PG12]』

2.【シリーズ一挙SP】

人気シリーズを一気に観られる人気企画!

『ジュラシック・パーク』(C) 1993 UNIVERSAL CITY STUDIOS, INC. AND AMBLIN ENTERTAINMENT, INC. All Rights Reserved.

『サンダーアーム/龍兄虎弟』 (C) 2010 Fortune Star Media Limited. All Rights Reserved.

『ジョン・ウィック:チャプター2 』TM&(C) 2017 Summit Entertainment, LLC. All Rights Reserved.

スピルバーグが放った、映画史の画期となった歴史的重要作

★『ジュラシック』シリーズ6作(字幕・吹替)

字幕:8月10日(日)10:15~、8月17日(日)08:45~

吹替:8月10日(日)18:45~、8月17日(日)16:15~

デンゼル・ワシントンが2つの顔を持つ処刑人を熱演するアクション

★『イコライザー』シリーズ3作

8月9日(土)14:15~ほか

バディ・ムービーの決定版シリーズ

★「リーサル・ウェポン」シリーズ4作

8月9日(土)深夜1:45~ほか

ブルース・ウィリスら豪華キャストが集結した痛快アクション

★『RED/レッド』シリーズ2作

8月11日(月)10:30~ほか

警察と裏組織の抗争を描く実話クライムアクション

★『犯罪都市』シリーズ4作

8月11日(月)14:45~ほか

伝説的スナイパー、トーマス・ベケットが活躍する人気戦争アクションシリーズ

★『山猫は眠らない』シリーズ10作

8月12日(火)11:45~ほか

冒険野郎“アジアの鷹”が危険な秘境へ大冒険!

★『サンダーアーム/龍兄虎弟』シリーズ3作

8月12日(火)19:00~ほか

映画史に永久に残る哲学SFアクションシリーズ

★『マトリックス』シリーズ4作

8月14日(木)深夜01:15~ほか

ハリウッド屈指のオールスターが豪華競演!

★『オーシャンズ』シリーズ3作

8月15日(金)13:45~ほか

強くてカッコいいK・リーヴスが完全復活!

★『ジョン・ウィック』シリーズ4作

8月16日(土)11:15~ほか

3.【夏休みレトロ・ハリウッド祭り ~ みんな、若い!!】

古くて新しい80~90年代の傑作群

『太陽の帝国(1987)』 クリスチャン・ベイル(C) 1987 Warner Bros. Inc.

●『太陽の帝国(1987)』

放送日:8月15日(金)8:00~ほか

第二次大戦下の中国を舞台に日本軍捕虜収容所で生き抜く

英国人少年を描いたスピルバーグ監督による戦争大作

●『ビッグ』

放送日:8月9日(土)8:00~

●『コン・エアー』

放送日:8月10日(日)8:00~

●『ザ・ロック [PG12]』

放送日:8月11日(月)8:00~ほか

●『イレイザー(1996)』

放送日:8月12日(火)9:00~

●『タップス』

放送日:8月13日(水)8:45~

●『ナチュラル【ディレクターズ・カット版】』

放送日:8月14日(木)8:15~

●『プリティ・ウーマン [PG12]』

放送日:8月16日(土)8:30~

●『エルム街の悪夢(1984) [R15+]』

放送日:8月17日(日)深夜1:30~ほか

4.【西部劇SP】

新旧の傑作西部劇を厳選!

『許されざる者(1992)』(C) Warner Bros. Entertainment Inc.

●『許されざる者』

放送日:8月17日(日)6:00~

[PG12]アカデミー賞作品賞、監督賞ほか4部門受賞のC・イーストウッド監督が描く“最後の西部劇”

●『殺しが静かにやって来る [PG12相当]』

放送日:8月9日(土)6:00~

●『荒野のストレンジャー [R15+相当]』

放送日:8月10日(日)6:00~ほか

●『さいはての用心棒』

放送日:8月11日(月)6:00~

●『ヘイトフル・エイト [R15+指定版]』

放送日:8月12日(火)6:00~

●『ブリムストーン [R15+]』

放送日:8月13日(水)6:00~

●『豹/ジャガー』

放送日:8月14日(木)6:00~

●『墓石と決闘』

放送日:8月15日(金)6:00~

●『弾丸を噛め』

放送日:8月16日(土)6:00~

5.【ザ・シネマメンバーズセレクションSP ピーター・グリーナウェイ監督特集】

『英国式庭園殺人事件 4Kリマスター』(C) 1982 Peter Greenaway and British Film Institute.

●『英国式庭園殺人事件 4Kリマスター』

放送日:8月13日(水)深夜4:00~

[PG12相当]絵の中に隠された完全犯罪の謎とは?

“視覚の魔術師”グリーナウェイの原点がここに!

●『ZOO [PG12相当]』

放送日:8月14日(木)深夜3:45~

●『数に溺れて 4Kリマスター [R15+相当]』

放送日:8月15日(金)深夜3:45~

