【愛知県一宮市】プールサイドバーベキュー！かき氷でひんやり、プールでびしょぬれ！家族の夏休みは“水遊び×バーベキュー”で宴の時間だ
ウッドデザインパーク株式会社
バーベキューサイトのすぐそばだから安心して見守れます
家族で“ずぶぬれ＆満腹”な夏休みを
大人は、お酒を片手にのんびりと
バーベキューサイトのすぐそばだから安心して見守れます
家族で“ずぶぬれ＆満腹”な夏休みを
・子どもはミニプールや水鉄砲で全力ではしゃぐ！
・大人は屋根付きスペースでのんびりBBQ
・遊び疲れたらかき氷でひんやりリフレッシュ
・食材も道具も全部そろった手ぶらBBQスタイル
・暑くなったらカフェスペースでのんびりと
大人は、お酒を片手にのんびりと
■施設概要
施設名：ウッドデザインパークいちのみや-紡-
所在地：愛知県一宮市富田砂原2120-1
アクセス：名古屋市内から車で約40分／名鉄バス「尾西公園前」下車 徒歩10分
対象：日帰りバーベキューご利用のお客様
特徴：浴槽トイレ付き冷房完備テント／屋根付きBBQスペース
公式サイト：https://wood-designpark.jp/ichinomiya/
お問い合わせ： TEL：0586-63-1120 📩 MAIL：info-wdp138@wood-designpark.jp