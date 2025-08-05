【愛知県一宮市】プールサイドバーベキュー！かき氷でひんやり、プールでびしょぬれ！家族の夏休みは“水遊び×バーベキュー”で宴の時間だ

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ウッドデザインパーク株式会社

バーベキューサイトのすぐそばだから安心して見守れます

家族で“ずぶぬれ＆満腹”な夏休みを

・子どもはミニプールや水鉄砲で全力ではしゃぐ！


・大人は屋根付きスペースでのんびりBBQ


・遊び疲れたらかき氷でひんやりリフレッシュ


・食材も道具も全部そろった手ぶらBBQスタイル


・暑くなったらカフェスペースでのんびりと



大人は、お酒を片手にのんびりと

■施設概要


施設名：ウッドデザインパークいちのみや-紡-


所在地：愛知県一宮市富田砂原2120-1


アクセス：名古屋市内から車で約40分／名鉄バス「尾西公園前」下車 徒歩10分


対象：日帰りバーベキューご利用のお客様


特徴：浴槽トイレ付き冷房完備テント／屋根付きBBQスペース


公式サイト：https://wood-designpark.jp/ichinomiya/


お問い合わせ：　 TEL：0586-63-1120　📩 MAIL：info-wdp138@wood-designpark.jp