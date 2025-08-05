中小企業診断士 第1次試験の解答速報公開中！さらに重要問題解説講義＆第2次試験 頻出論点テキストの無料プレゼントが決定しました！

株式会社アガルート

株式会社アガルート（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩崎 北斗）が運営する「アガルートアカデミー」は、中小企業診断士 第1次試験翌日の8月4日（月）に 「解答速報」を無料で実施いたしました。また、第1次試験 重要問題解説講義＆第2次試験 頻出論点テキストの無料プレゼントの実施が決定いたしました。

2025年中小企業診断士試験 解答速報 :https://www.agaroot.jp/shindanshi/sokuhou/?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes-shindanshi

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アガルートアカデミーは、2025年（令和7年度）中小企業診断士 第1次試験の翌日8月4日（月）に「解答速報」を会員登録不要で無料公開いたしました。

ぜひご覧ください！

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さらに、お申し込みされた方全員に第1次試験 重要問題解説講義＆第2次試験 頻出論点テキストの無料プレゼントも実施いたします！

ぜひ、試験の振り返りにお役立てくださいませ。

■中小企業診断士 第1次試験の解答速報イベント！

講師による総評動画

8月4日（月）より、講師による総評動画を公開中です。試験の振り返りにお役立てください。

【無料プレゼント】第1次試験 重要問題解説講義

2025年度1次試験の特筆すべき設問、合否をわける設問を講師が解説いたします。

8/4（月）配信予定の総評動画よりさらに詳しい内容となりますので、是非ご活用ください。



また、2次試験頻出論点のPDFテキストも付いてきますので、2次試験対策としてもご活用ください。

お申込みいただいた方全員、無料でご覧いただけます！

2025年中小企業診断士試験 解答速報 :https://www.agaroot.jp/shindanshi/sokuhou/?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes-shindanshi

アガルートは今後も、「教育」を通じて、数多くのイノベーションを下支えする、社会的なインフラとなることを目指しています。

【株式会社アガルートについて】

本社 ：東京都新宿区新小川町5-5 サンケンビル4F

設立日 ：2013年12月

資本金 ：35,000,000円

代表者 ：代表取締役 岩崎 北斗

HP ：https://agaroot.co.jp/

事業内容：

国家試験、検定試験等のオンライン予備校「アガルートアカデミー」：https://www.agaroot.jp/

オンライン医学部予備校「アガルートメディカル」：https://www.agaroot.jp/agaroot-medical/

オンライン学習コーチング「アガルート学習コーチング」：https://agaroot.co.jp/coaching/

資格試験対策の書籍を中心とした「出版事業」

完全成功報酬型Ｍ＆Ａコンサルティング・アドバイザリーサービス「AGAROOT M&Aアドバイザリー」

【グループ会社・グループ会社サービス】

株式会社ファンオブライフ：https://www.funoflife.co.jp/

アガルートキャリア：https://agaroot-career.jp/

Education Career：https://education-career.jp/

株式会社シナプス：https://cyber-synapse.com/

株式会社 新社会システム総合研究所：https://www.ssk21.co.jp/

株式会社エーアイアカデミー：https://aiacademy.jp/

株式会社メディアグロース：https://media-growth.co.jp/

株式会社クエリマーケティング：https://query-marketing.co.jp/

買取バリュー：https://kaitori-value.jp/

株式会社あそびラボ：https://asobi-lab.co.jp/

株式会社ワクコンサルティング：https://waku-con.com/

アガルート法律会計事務所：https://agaroot-lawacc.com/