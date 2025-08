「Elgato」× 「初音ミク」世界に広がるクリエイター文化との共鳴から生まれたコラボレーションモデルを発表

Corsair Japan合同会社

Elgato(NASDAQ: CRSR)は、クリエイター向けテクノロジーのグローバルリーダーであり、CORSAIR(R)のグループ企業です。このたび、バーチャル・シンガー 初音ミクとのコラボレーションモデルを発表いたします。

100万曲を超える楽曲、数十億回に及ぶ動画再生数、そして全世界に広がるファンベースを誇る初音ミクは、もはや単なるカルチャー現象ではなく、クリエイターたちによって駆動するムーブメントそのものといえます。

クリプトン・フューチャー・メディアによって開発された初音ミクは、ミュージシャンやイラストレーター、テクノロジーに携わる人々、そしてその活動を支えるファンコミュニティなど、多様で自発的な創作の輪を広げてきました。今回のコラボレーションは、そんなミクとElgatoに共通する“創造を表現へと変える力”を称えるものです。

本コラボレーションモデルは、初音ミク「マジカルミライ2025」OSAKA会場にて発売され、TOKYO会場での販売に加え、事後通販も予定されています。販売に関する詳細は、販売元である株式会社アウリン(以下、アウリン)の特設ページをご確認ください。

株式会社アウリン(https://www.auryn.co.jp/)

■対象製品

初音ミク × Elgato コラボレーションでは、初音ミクのコミュニティの創造性を称えるコラボレーションモデル4種をラインナップしています。

※各製品紹介文には、本コラボレーションモデルのベースとなる製品の製品ページ(Elgato.com)へのリンクを含んでいますが、当該リンク先ではご購入いただけませんのでご注意ください。

Stream Deck MK.2 - 初音ミク エディション

クリエイティブな作業環境を支えるStream Deckに初音ミクとのコラボレーションモデルが登場。

Elgatoの象徴的な15キーコントローラーはアプリやツール、配信環境全体をワンタッチで自在にコントロールできます。初音ミクをイメージしたブルーグリーンのフェイスプレートと、ピクセルアートで描かれたアイコンパックとの組み合わせにより、初音ミクの世界観を表現しています。

アニメーションアイコンも搭載するアイコンパック、及びスクリーンセーバーは発売と同日にElgato Marketplaceにて公開予定です。

メーカー希望販売価格: 28,800円(税込)

ベースモデルの製品詳細はこちら(https://www.elgato.com/p/stream-deck)

Wave DX - 初音ミク エディション

温かみと明瞭さを追求してチューニングされたダイナミックXLRマイク「Wave DX」の初音ミクとのコラボレーションモデルが登場。初音ミクをイメージしたブルーグリーンとピンクのアクセントを加え、彼女を象徴する「01」のアイコンをデザインに採用しています。50Hz~15kHzの周波数特性とカーディオイド(単一指向性)パターンにより、周囲のノイズを抑えながら放送品質のボーカル収音を実現します。

メーカー希望販売価格: 19,800円(税込)

ベースモデルの製品詳細はこちら(https://www.elgato.com/p/wave-dx-dynamic-microphone)

Wave XLR - 初音ミク エディション

高い評価を得るElgatoのオーディオインターフェースが、初音ミクを象徴するブルーグリーンのフェイスプレートと「01」の大胆なタイポグラフィで彩られたコラボレーションモデルになって登場。XLRマイクとデジタルワークフローをつなぐこのデバイスには、音割れを防ぐClipguard機能やタッチミュート機能が搭載され、Wave Linkミキシングソフトとの連携が可能です。

メーカー希望販売価格: 29,800円(税込)

ベースモデルの製品詳細はこちら(https://www.elgato.com/p/wave-xlr)

Mic Arm LP - 初音ミク エディション

作業を妨げないロータイプ設計のマイクアーム「Mic Arm LP」の初音ミクとのコラボレーションモデルが登場。初音ミクをイメージしたブルーグリーンで仕上げられた美しいデザインの一品です。360度水平回転による自在な可動域、クッション付きのデスククランプ、ケーブルをすっきりまとめられる内蔵式ケーブルホルダーなど、快適な作業環境をサポートする機能を備えています。1/4、3/8、5/8インチのマイクマウントに対応し、最大2kgまでのマイクを取り付け可能。

メーカー希望販売価格: 19,800円(税込)

ベースモデルの製品詳細はこちら(https://www.elgato.com/p/wave-mic-arm-lp)

■ コラボアイコンパック、スクリーンセーバーも同日公開

「Elgato Marketplace」では、発売と同時に初音ミクのコラボレーション・デジタルコンテンツも公開予定です:

「Stream Deck」用アイコンパック(アニメーション対応)

アニメーションアイコンを含む、ドットアートスタイルのアイコンパックです。「初音ミク」に加え、「鏡音リン」「鏡音レン」「巡音ルカ」「MEIKO」「KAITO」のアイコンも収録しています。

スクリーンセーバー(アニメーション対応版あり)

Stream Deck MK.2コラボモデルに付属するFaceplateと一体となるデザインのスクリーンセーバーです。アニメーション版ではドットアートの初音ミクがStream Deckの画面上を歩く演出を楽しむことができます。

■ 販売方法について

販売方法・販売会場・事後通販に関する情報は、販売元であるアウリンの特設ページにてご確認ください。

株式会社アウリン(https://www.auryn.co.jp/)

■ 初音ミクについて

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が開発した、歌詞とメロディーを入力して誰でも歌を歌わせることができる「ソフトウェア」です。大勢のクリエイターが「初音ミク」で音楽を作り、インターネット上に投稿したことで一躍ムーブメントとなりました。「キャラクター」としても注目を集め、今ではバーチャル・シンガーとしてグッズ展開やライブを行うなど多方面で活躍するようになり、人気は世界に拡がっています。

※「鏡音リン」 「鏡音レン」 「巡音ルカ」 「MEIKO」 「KAITO」 もクリプトン・フューチャー・メディア株式会社が展開するバーチャルシンガーです。

初音ミク(https://piapro.net)

■ 初音ミク 「マジカルミライ 2025」について

『初音ミク「マジカルミライ」』は、初音ミクたちバーチャル・シンガーによる3DCGライブと、創作文化を体感できる企画展を融合した毎年恒例のイベントです。ライブでは圧巻のステージ演出が展開され、企画展ではファンによる作品展示や体験型ブースによって、クリエイター精神を刺激します。

2025年は以下の3都市で開催されます。

・ SENDAI会場:2025年8月1日(金)~3日(日)/仙台サンプラザ、仙台駅周辺

・ OSAKA会場:2025年8月9日(土)~11日(月・祝)/インテックス大阪3号館・4号館・5号館

・ TOKYO会場:2025年8月29日(金)~31日(日)/幕張メッセ 国際展示場 9~11ホール

国内外のファンやクリエイターに支持される本イベントは、創作と音楽の最前線を体験できる貴重な機会として、年々注目を集めています。

初音ミク「マジカルミライ 2025」(https://magicalmirai.com/2025/)

■ アウリンについて

株式会社アウリンは、ゲームやVTuberなどのキャラクター製品の企画・販売・デザインを手掛ける企業です。特にPCパーツ業界との強い繋がりを活かし、PC周辺機器とのコラボレーションを得意としています。

また、自社タレントによる配信事業や、自社スタジオを活用した番組制作、社外イベントへの機材貸し出し・テクニカル協力など、幅広い分野で活動を展開。 大好きなコンテンツと日常を共にできるよう、多角的な取り組みを行っています。

株式会社アウリン(https://www.auryn.co.jp/) / X(https://twitter.com/auryn_goods)

■ Elgatoについて

Elgato(エルガト)は、映像・音響技術における世界的リーダーであり、コンテンツクリエイターやデジタルプロフェッショナルに向けた製品を展開しています。カメラ、マイク、ライティング、コントロールデバイス、キャプチャカード、スタジオマウントなど、業界基準を築く革新的な製品を多数開発しています。

親会社である「Corsair(Nasdaq: CRSR)」の支援のもと、強固なグローバル流通網と継続的な製品イノベーションを活かし、世界中で成長を続けています。

Elgato(https://www.elgato.com/) / X(https://x.com/elgatoJP)

■ Elgato Marketplaceについて

「Elgato Marketplace」は、Elgato製品向けの公式デジタルコンテンツプラットフォームです。Stream Deck用のアイコンパックやスクリーンセーバー、配信オーバーレイ、音源など、ユーザーの創造性をさらに引き出す多彩なリソースを提供しています。今回の初音ミクとのコラボを通じて、配信環境のビジュアルカスタマイズをより一層楽しめるようになりました。

Elgato Marketplace(http://elgato.com/s/marketplace)

(C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

【本件に関する問い合わせ先】

Elgato Marketing Manager, Japan 田宮枢 (kaname.tamiya@corsair.com)