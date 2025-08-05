EXPO2025 News Vol.10¡ÚÆÃ½¸¡ÛÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¼«Í³¸¦µæ(Ⅱ)
¡ÚÆÃ½¸¡ÛÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¼«Í³¸¦µæ(Ⅱ) ¡ÖÂÎ¸³¡×¤«¤é¡ÖÌä¤¤¡×¤Ø¡£¹¤¬¤ë¡¢¼«Í³¸¦µæ¤ÎÀ¤³¦¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¤Ï³Æ¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤¬¡¢ºÇ¿·µ»½Ñ¤äÃÏµåµ¬ÌÏ¤Î²ÝÂê¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢Ì¤Íè¼Ò²ñ¤ÎÃ´¤¤¼ê¤Ç¤¢¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¼«¤éÌä¤¤¤òÎ©¤Æ¡¢¹Í¤¨¡¢¿¼¤á¤ë¡£¤½¤ó¤Ê³Ø¤Ó¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¹æ¤Ç¤Ï¡¢²ÆµÙ¤ßÃæÈ×¤Ë¸þ¤±¤ÆÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¡¢¡Ö¼«Í³¸¦µæ¡×¤ÎÁÇºà¤ò¸·Áª¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥Í¥ë¥®ーÌäÂê¡¢´Ä¶ÌäÂê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼Ò²ñ¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ëÂç¤¤Ê²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¼«¤é¿Ê¤ó¤Ç¹Í¤¨¤ë¥Ò¥ó¥È¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¹ñÆâ¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó3´Û²£ÃÇ´ë²è¡ÛÌ¤Íè¼Ò²ñ¤òÂÎ´¶¤·¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò³Ø¤Ü¤¦¡ª¡ÖEXPO2025 ¥¨¥Í¥ë¥®ー¥Ä¥¢ー¡×
¢£ÆüÄø¡á8·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢16Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢17Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡¢£»þ´Ö¡á9»þ～16»þ
¢£¾ì½ê¡áNTT Pavilion¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥°¥ëー¥×¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡Ö¥Î¥â¤Î¹ñ¡×¡¢ÅÅÎÏ´Û ²ÄÇ½À¤Î¥¿¥Þ¥´¤¿¤Á¡¢EXPO¥µ¥í¥ó¡Ê½çÉÔÆ±¡Ë
¡¡NTT´Û¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯´Û¤ª¤è¤ÓÅÅÎÏ´Û ¤Ç¤Ï¡¢¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¡¢²ÆµÙ¤ß¤Î»ùÆ¸¸þ¤±¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖEXPO2025 ¥¨¥Í¥ë¥®ー¥Ä¥¢ー¡×¤ò´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¸áÁ°¤Ë3¤Ä¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ò½ä¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Ì¤Íè¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÂÎ´¶Åª¤Ë³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£¼¡À¤ÂåÄÌ¿®¤È¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î³èÍÑ¡¢È¯ÅÅ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤äÃ¦ÃºÁÇµ»½Ñ¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÅ¸¼¨¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ï¤É¤¦ºî¤é¤ì¡¢¤É¤¦»È¤ï¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡×¤Ê¤É¡¢Ìä¤¤¤ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á¼«¿È¤ÇÎ©¤Æ¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸á¸å¤Ï¡¢¸«³Ø¤ÇÆÀ¤¿µ¤¤Å¤¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¿åÁÇ¡¢IOWN¡Ê¢¨1¡Ë¤Ê¤É¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¼«Í³¸¦µæ¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¼«Ê¬¤Ç¥Æー¥Þ¤òÁª¤Ó¡¢³Æ¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿¥ïー¥¯¥·ー¥È¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¡Ö¤Ê¤¼¡©¡×¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤·¡¢Ä´¤ÙÊý¤ä¤Þ¤È¤áÊý¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£ÂçºåÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¤é¤¬¥á¥ó¥¿ー¤È¤·¤Æ´ó¤êÅº¤¤¡¢Ìä¤¤¤ò¿¼¤á¤ë¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤¦¤Î¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£ÂÎ¸³¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤º¡¢³Ø¤Ó¤ò¡È¼«Ê¬¤Î¸¦µæ¡É¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤ë¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨1¡ËIOWN¡ÊInnovative Optical and Wireless Network¡Ë¹½ÁÛ¤È¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¾ðÊó¤ò´ð¤Ë¸Ä¤ÈÁ´ÂÎ¤È¤ÎºÇÅ¬²½¤ò¿Þ¤ê¡¢¸÷¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿³×¿·Åªµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢¹âÂ®ÂçÍÆÎÌÄÌ¿®¤Ê¤é¤Ó¤ËËÄÂç¤Ê·×»»¥ê¥½ー¥¹¤Ê¤É¤òÄó¶¡²ÄÇ½¤Ê¡¢Ã¼Ëö¤ò´Þ¤à¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¦¾ðÊó½èÍý´ðÈ×¤Î¹½ÁÛ¡£
¤ª»Å»öÂÎ¸³¤ä¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡×¤ä¡ÖÌ¤Íè¤ÎÁÇºà¡×¤òÂÎ´¶¡ª¡¡¥¬¥¹¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡Ö¥¥Ã¥º¤ª»Å»öÂÎ¸³¡×
¢£ÆüÄø¡á❶¡Ö¥¥Ã¥º¤ª»Å»öÂÎ¸³¡×¡¡8·î2Æü¡ÊÅÚ¡Ë～24Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎËè½µÅÚÆü9»þ50Ê¬～/12»þ50Ê¬～(Ìó£²»þ´Ö)
¡¡¡¡¡¡¡¡❷¡Ö²½¤±¤í¡¢¤ß¤ó¤Ê¡ª¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡×¡¡8·î19Æü¡Ê²Ð¡Ë13»þ～/14»þ～¡ÊÌó90Ê¬¡Ë
¢£¾ì½ê¡á¥¬¥¹¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó ¤ª¤Ð¤±¥ï¥ó¥Àー¥é¥ó¥É
https://www.gas.or.jp/newsrelease/3fb70eb4dbd519840e53c8fd3dcdddf5.pdf
¡¡¥¬¥¹¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤ª²½¤±¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥¬¥¹¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ª»Å»ö¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤¬²ÆµÙ¤ß¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Æþ¾ì°ÆÆâ¤äÍ½Ìó¼õÉÕ¤Ê¤É¤ò¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ÜÀß¤ÎÎ¢Â¦¤ä¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë£±Æü¸ÂÄê¡¢ÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö²½¤±¤í¡¢¤ß¤ó¤Ê¡ª¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¬¥¹¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Î³°Ëì¤Ë¤âÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊü¼ÍÎäµÑÁÇºà¡ÖSPACECOOL¡×¡Ê¢¨2¡Ë¤ò»È¤Ã¤¿¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤â³«ºÅ¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¤¦¤Á¤ï¤ÎÀ©ºî¤ä¡¢¥¬¥¹¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥óÆÃÊÌÂÎ¸³²ñ¡ÊÂÎ¸³¡¢²òÀâ¡¢Àë¸À¡Ë¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£´Ä¶µ»½Ñ¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤Æ¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¡×¤ò¹Í¤¨¤ë¥Ò¥ó¥È¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨2¡ËÂçºå¥¬¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤¬³«È¯¤·¤¿¹âÀÇ½¡¢¹âÂÑµ×¤Î¸÷³Ø¥Õ¥£¥ë¥à¡£ÂÀÍÛ¸÷¤ÈÂçµ¤¤«¤é¤ÎÇ®¤ò¼×ÃÇ¤·¡¢Ç®µÛ¼ý¤òÍÞ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Êü¼ÍÎäµÑµ»½Ñ¤Î¸¶Íý¤Ë¤è¤ê±§Ãè¤ËÇ®¤òÆ¨¤¬¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥¼¥í¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ç³°µ¤¤è¤êÄã²¹¤Ë¤¹¤ë¿·ÁÇºà¡£À½Â¤¸µ¤ÏSPACECOOL³ô¼°²ñ¼Ò¡£
¤³¤ÎÌÚ¤Ï¤É¤³¤«¤é¤¤¿¡©·ËÇí¤¥Ù¥ó¥Á¤Ã¤Æ²¿¡©ÌÚ¤Ï¶Ê¤²¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¡©¡¡½»Í§´Û¡Ö¼«Í³¸¦µæ¥Æ¥ó¥×¥ìー¥ÈÇÛÉÛ¡×¡õ¡Ö¿¢ÎÓÂÎ¸³¡×
¢£ÆüÄø¡áÄÌ´ü
¢£»þ´Ö¡á10»þ55Ê¬～¡¢12»þ40Ê¬～¡¢14»þ45Ê¬～¡¢16»þ30Ê¬～¡Ê1Æü4²ó³Æ²óÌó25Ê¬¡Ë
¢£¾ì½ê¡á½»Í§´Û
❶¼«Í³¸¦µæ¥×¥í¥°¥é¥à¡¡https://sumitomoexpo.com/
❷¿¢ÎÓÂÎ¸³¡¡https://sumitomoexpo.com/experience/plant_a_tree/
¡¡½»Í§´Û¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿¹¤È¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¼«Á³¤È½Û´Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ëÄÌ´ü¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ì¤Ä¤á¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ö¼«Í³¸¦µæ¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¡Ê¥ïー¥¯¥·ー¥È¡Ë¡×ÇÛÉÛ¡£¡Ö½»Í§´Û¡×¤Î·úÃÛ¤Ë»È¤ï¤ì¤¿ÌÚºà¤ä·úÊª¤Î¹½Â¤¤ò´Ñ»¡¤·¤¿¤ê¡¢¡Ö¥ß¥é¥¤¥Î¥¿¥Í¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²ÃÄº¤¯¤Ê¤É¡¢Åö¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤ò»È¤Ã¤¿¡¢¼«Í³¸¦µæ¤Î¥Æー¥Þ¤âÄó°ÆÃæ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼ÂºÝ¤ËÉÄÌÚ¤ò¿¢¤¨¤ë¡Ö¿¢ÎÓÂÎ¸³¡×¤â¼Â»ÜÃæ¡£¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Î·úÃÛ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö½»Í§¤Î¿¹¡×¤«¤éÈ²ºÎ¤µ¤ì¤¿ÌÚºà¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÎ¸³¤Ç¿¢¤¨¤ëÉÄ¤Ï¤½¤ÎÈ²ºÎÀ×ÃÏ¤ËÌá¤¹¤«¤¿¤Á¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢½»Í§¤Î¿¹¤«¤éÈ²ºÎ¤µ¤ì¤¿ÌÚºà¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ë¿¨¤ì¡¢¤½¤ÎÀ×ÃÏ¤ËÉÄÌÚ¤ò¿¢¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿¹¤¬¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ø¤È¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯½Û´Ä¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¤¢¤êÊý¤ò¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¹Í¤¨¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ìÆâ¤Î·úÃÛÊª¤ò½ä¤ë¥Ä¥¢ー¤ä¡¢³¤³°¤ÎSDGs»öÎã¤Ê¤É³Ø¤Ó¤ÎÊõ¸Ë¤¬¤³¤³¤Ë¡ª ¡¡¡Ö¥¸¥å¥Ë¥¢SDGs¥¥ã¥ó¥×¡×
¢£ÆüÄø¡áÄÌ´ü³«ºÅ
¢£»þ´Ö¡á¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë
¢£¾ì½ê¡á¥Õ¥åー¥Á¥ãー¥é¥¤¥Õ¥¾ー¥ó¡¡¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Éー¥à¤Û¤«
https://www.expovisitors.expo2025.or.jp/events
¡¡¡Ö¥¸¥å¥Ë¥¢SDGs¥¥ã¥ó¥×¡×¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤¬´ë²è¡¦¼Â»Ü¤¹¤ë»Ò¤É¤â¸þ¤±¤Î³Ø¤Ó¤Î¾ì¤Ç¤¹¡£²ñ¾ìÀ¾Â¦¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Éー¥à¤òµòÅÀ¤Ë¡¢SDGs¤äµ¤¸õÊÑÆ°¤Ê¤É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤ò¹Í¤¨¤ë¶µ°é¡ÊESD¡á»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯¤Î¤¿¤á¤Î¶µ°é¡Ë¥×¥í¥°¥é¥à¤òÌó1»þ´Ö¤ÎÂÎ¸³·Á¼°¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡²ñ¾ìÆâ¤Î¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÁÇºà¤ò»È¤Ã¤¿·úÃÛÊª¤ò¸«¤ë¥Ä¥¢ー¡¢¥¹¥¤¥¹¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤Ê¤É³Æ¹ñ¥×¥ì¥¼¥ó¥¿ー¤Ë¤è¤ëSDGs¤Î¼èÁÈ¾Ò²ð¤«¤é¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÁÇºà¤ò»È¤Ã¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ú¥ó¥À¥ó¥ÈÀ©ºî¤Ê¤É¡¢³Ø¤Ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë´ë²è¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¼«¤é¹Í¤¨¡¢¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ëÂÎ¸³¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¡¢ËüÇî¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê³Ø¤Ó¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¾ï¤Ë¿·¤·¤¤´ë²è¾ðÊó¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ï¾åµURL¤Ç¡Ö¥¸¥å¥Ë¥¢SDGs¥¥ã¥ó¥×¡×¤ÈÆþÎÏ¡¢¸¡º÷¤·¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢³Ø¤Ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡Ê°ìÉô¡Ë
¡Ö ¥àー¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¥Ñー¥¯¡¡～¸«¤Æ¡ª¿¨¤ì¤Æ¡ª´¶¤¸¤ë¡ª¿·¡¦Ì¤Íè～¡×
¢£ÆüÄø¡á7·î29Æü¡Ê²Ð¡Ë～9·î15Æü¡Ê·î¡Ë¢¨µÙ´ÛÆü¤¢¤ê
¢£»þ´Ö¡á10»þ～21»þ¡¡¢¨ÆâÍÆ¤è¤êÊÑÆ°
¢£¾ì½ê¡á¥Õ¥åー¥Á¥ãー¥é¥¤¥Õ¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸
https://www8.cao.go.jp/cstp/moonshot/expo2025/exhibition.html
¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¡Ö¥àー¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¥Ñー¥¯¡×¤Ç¤Ï¡¢2050Ç¯¤ÎÌ¤Íè¼Ò²ñ¤òÀè¼è¤ê¤¹¤ëÂÎ¸³·¿Å¸¼¨¤òÂ¿¿ôÅ¸³«¡£Ê¬¿È¥í¥Ü¥Ã¥È¤äÂÎÆâ¥¢¥Ð¥¿ー¡¢AI¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¢ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¡¢·îÌÌÅÔ»Ô¡¢ËÉºÒ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ê¤É¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤ò¡È¸«¤Æ¡¦¿¨¤ì¤Æ¡¦´¶¤¸¤ë¡É¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£·ò¹¯¡¢Êë¤é¤·¡¢´Ä¶¡¢±§Ãè¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿Ê¬Ìî¤ÎÌ¤ÍèÁü¤ò¡¢¼Â±é¤äÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¥ê¥¢¥ë¤Ë¼Â´¶¤Ç¤¤ë¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ß¥é¥¤¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¡¢È¯ÌÀÃæ¡ª¡×
¢£ÆüÄø¡á8·î13Æü¡Ê¿å¡Ë～17Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢25Æü¡Ê·î¡Ë～9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë
¢£»þ´Ö¡á10»þ～19»þ
¢£¾ì½ê¡áORA³°¿©¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡¡¡Ö±ã～UTAGE～¡Ù2³¬
https://www.fujioil-expo2025.jp/
¡¡¥Á¥ç¥³¤ÎÆÃÄ§¤ò³Ø¤Ù¤ë¡Ö¥ß¥é¥¤¥Á¥ç¥³¥¹¥¯ー¥ë¡×¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥¤ー¥Ä¤ÎÌ¾ÉÕ¤±ÂÎ¸³¡¢¿ÇÃÇ·ë²Ì¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¹¥¤ß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥Á¥ç¥³¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡Ö¥ß¥é¥¤¥Á¥ç¥³¿ÇÃÇ¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¿¢ÊªÀÁÇºà¤Î¤ß¤Ç¤Ä¤¯¤ë¡Ö¥éー¥á¥óÂÎ¸³¡×¤â¼Â»ÜÍ½Äê¡£Ã¯¤â¤¬¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¿©¤ÎÌ¤Íè¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
8·î13Æü¡Ê¿å¡Ë°Ê¹ß³«ºÅ ¼ç¤ÊºÅ»ö²ñ¾ì¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¡Ê°ìÉô¡Ë
³«ºÅÆü»þ¡¢ÆâÍÆ¤Ï¹ðÃÎ¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¤òÆþÎÏ¤·¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.expovisitors.expo2025.or.jp/events
¢£¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Çー
¡ÖÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡×¤Î²ñ´üÃæ¡¢¤Û¤ÜËèÆü·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡Ö¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Çー¡×¡£
¹ñ¤´¤È¤Ë¥Æー¥Þ¤òÄê¤á¡¢¸ø¼°¼°Åµ¤äÂ¿ºÌ¤ÊÊ¸²½¥×¥í¥°¥é¥à¡¢¥Ñ¥ìー¥É¤Ê¤É¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
8·î13Æü¡Ê¿å¡Ë¡¡¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¶¦ÏÂ¹ñ
¢¨¥Ñ¥ìー¥É¼Â»ÜÍ½Äê¡Ê15:00～16:00¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥Æー¥¸À¾Â¦¤Î¥ê¥ó¥°²¼½ÐÈ¯¡Ë
8·î14Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¡¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¡¦¥¤¥¹¥é¥à¶¦ÏÂ¹ñ
8·î15Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡¥¤¥ó¥É
8·î16Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡¥Ê¥¦¥ë¶¦ÏÂ¹ñ
¢£¥é¥¤¥Ö¡¦¥ß¥åー¥¸¥«¥ë
¡ÖÏÂÂÀ¸Ý¤Î¶Á¤～EXPO¸ø±é¤ÎÊâ¤ß¡¢¤½¤·¤ÆÌ¤Íè¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á～¡×
Æü»þ¡§8·î16Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡13»þ～16»þ
¾ì½ê¡§¥¨¥ó¥Ñ¥ïー¥ê¥ó¥°¥¾ー¥ó ¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡¦¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó
ÆâÍÆ¡§Æ«´ï¤Î³¹¤È¤·¤ÆÌ¾¹â¤¤°¦ÃÎ¸©À¥¸Í»Ô¤Ç1991Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¡¢º£Ç¯¤Ç35¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡ÖÀ¥¸Í»Ò¶¡ÂÀ¸Ý¤³¤Þ¤¤¤ÌºÂ¡×¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢2005Ç¯¤Î°¦ÃÎËüÇî¤ÎÍ¶Ã×³èÆ°¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤ÎÆüËÜÂç»È´Û¤Ç¤Î¸ø±é¡¢¥ê¥¹¥Ü¥óËüÇî¡¢¥É¥¤¥Ä¡¦¥Ï¥Îー¥ÐーËüÇî¡¢¾å³¤ËüÇî¡¢¥ß¥é¥ÎËüÇî¤Ê¤É¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Þ¤¤¤ÌºÂ¤Ï¡¢¾®¡¦Ãæ³ØÀ¸¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢ÃÏ¸µ¡¦À¥¸Í¤ÎÆÃ»º¤Ç¤¢¤ëÆ«´ï¤Çºî¤é¤ì¤¿ÏÂÂÀ¸Ý¤ò»È¤Ã¤Æ±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¼§´ï¤Çºî¤é¤ì¤¿ÄùÂÀ¸Ý¡£ÄÌ¾ï¤ÎÌÚÀ½¤ÎÄùÂÀ¸Ý¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¼§´ï¤ÎÄùÂÀ¸Ý¤Ï¤½¤Î¹â²»¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢À¥¸Í»Ò¶¡ÂÀ¸Ý¤³¤Þ¤¤¤ÌºÂ¤À¤±¤¬½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Â¾¤Ç¤ÏÄ°¤±¤Ê¤¤µ®½Å¤Ê²»¿§¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
URL¡¡https://www.expovisitors.expo2025.or.jp/events/6ebb298d-a45d-44e8-ae8f-f4527b00a380
¢£ÆüËÜÊ¸²½
¡ÖÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Ø¿Í·Á¾ôÎÜÍþÊ¸³Ú¡Ù¥ß¥Ë¸ø±é¤ÈÆÃÊÌÅ¸¼¨¡ØÂÎ´¶¡ªÊ¸³Ú¤ÎÀ¤³¦¡Ù¡×
Æü»þ¡§8·î14Æü¡ÊÌÚ¡Ë～17Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡10»þ～20»þ
¡¡¡¡¡¡ÆüÄø¤Ë¤è¤ê³«ºÅ»þ´Ö¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¾ì½ê¡§Åì¥²ー¥È¥¾ー¥ó ¥®¥ã¥é¥êーEAST
ÆâÍÆ¡§ Âçºå¤ÇÃÂÀ¸¤·¡¢300Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤òÍ¤¹¤ë¥æ¥Í¥¹¥³Ìµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤Ç¤â¤¢¤ëÅÁÅý·ÝÇ½¡Ö¿Í·Á¾ôÎÜÍþÊ¸³Ú¡×¤ò¡¢¹ñÆâ³°¤«¤éËüÇî¤ËË¬¤ì¤ëÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¡¢¼Â±é¤È¿Í·ÁÅù¤Î¼ÂÊªÅ¸¼¨¤Ë¤è¤ê¡¢Ì¤Íè¤Ë¤¤¤Î¤Á¤ò¤Ä¤Ê¤°¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤ÆÍý²ò¤·³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ Ê¸³Ú¤Î¼Â±é¤Ï¡¢Íè¾ì¼Ô¤ÎÎ×¾ì´¶¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤áÀ¸±éÁÕ¤È¤·¡¢Å¸¼¨¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥Í¥¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÀÉ×¡¢»°Ì£ÀþÃÆ¤¡¢¿Í·Á¸¯¤¤¤Î»ÑÀª¤òºÆ¸½¤·¡¢¼«Í³¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é¤Î¼Ì¿¿»£±Æ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
URL¡¡https://www.expovisitors.expo2025.or.jp/events/c01b0872-a7a4-4b35-9ed5-bd1918699cc9
¢£Å¸¼¨
¡Ö¤ï¤¿¤·¤È¤ß¤é¤¤¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹Å¸¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢Ì¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ì¤ë¿Í¡Ù¡×
Æü»þ¡§8·î15Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡10»þ～20»þ
¾ì½ê¡§À¾¥²ー¥È¥¾ー¥ó EXPO ¥á¥Ã¥»¡ÖWASSE¡×
ÆâÍÆ¡§Âç³ØÅù¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë»º³Ø´±Ï¢·ÈµòÅÀÅù¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢²Ê³Øµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤òÈ¯¿®¡£¹ñÆâ³°¤Î¼ã¼Ô¤¬¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤ò¼«Ê¬»ö¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤é¤ì¤ë¡¢ÂÎ¸³·¿Å¸¼¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
URL¡¡https://www.expovisitors.expo2025.or.jp/events/339bcfcd-e93e-4150-9c2a-8435646611ba