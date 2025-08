KDLプロデュースプロジェクト第一弾！音楽ユニット「O.K.THANKS.」デビューシングル「THREE PIECE」リリース決定

株式会社共立ドクターズラボ

株式会社共立ドクターズラボ(本社:東京都渋谷区、代表取締役:久次米慧人、以下「KDL」)は、新たなプロデュースプロジェクト第一弾として、音楽ユニット「O.K.THANKS.(オー・ケイ・サンクス)」のデビューシングル「THREE PIECE」を2025年8月5日(火)にリリースすることを発表いたします。

ジャンルの壁を軽やかに飛び越える日本発の3ピースユニット「O.K.THANKS.」は、ドクターライセンスを持つ久次米慧人(KEITO KUJIME)、コピーライターのMr.Thanks.、"AIになりたい"仮面アーティストMr.O--バックグラウンドも個性もバラバラな3人が、"違い"を最強の武器に世界へ切り込みます。

同日には、公式YouTubeチャンネル〈IKETERU CLUB〉でミュージックビデオがプレミア公開。開設2か月で40万総再生を突破した注目のチャンネルから新たなカルチャーを発信します。

リリース概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/51328/table/14_1_780556a5b88c694e010a5fd3c0dce67a.jpg?v=202508050627 ]■立ち上げの背景:新たな夢への挑戦、人の心を動かす道を選択

2025年、医師であり共立美容グループの代表として活動してきた久次米慧人が、新たな挑戦への扉を開きました。「本当にやりたいことは何か?」という問いに向き合い、観客だった自分が"夢を届ける側"になるため、音楽・エンターテイメントという新しいステージへ踏み出すことを決意。

医師としての専門性やメディカルコスメ「KUJIME」の開発で培った「違いを価値に変える」哲学を音楽に昇華させ、それぞれの強みとバックグラウンドを持ち寄る"違いを武器にするユニット"「O.K.THANKS.」が誕生しました。これは、既存の枠を超えて人の心に直接響く表現を追求する、新たなクリエイティブチャレンジです。

楽曲「THREE PIECE」:3つの物語が交差し、新しい音を奏でる

サウンド:現代的なサウンドメイキングにアナログなコーラスとラップが重なり合う"デジタル×アナログ"の融合サウンド。

サビ(抜粋)

We are THREE PIECE 時代も国境も超えてく

We are THREE PIECE その違いこそが武器になる

「時代も国境も超えていく--"違い"を歌う僕ら自身が"最強の名刺"になる」

── 久次米慧人(KEITO KUJIME)

■メンバー紹介[表2: https://prtimes.jp/data/corp/51328/table/14_2_bf4234a4e32a3b28d804550c8e929f65.jpg?v=202508050627 ]

革新的な活動モデル:音楽を"広告枠"から"ブランド資産"へO.K.THANKS. 発起人 久次米慧人

O.K.THANKS.は、オリジナル曲を年単位で自身のテーマにあった曲を熟考し、リリースする一方で、企業コラボ楽曲を年間数曲制作していく活動を行います。音楽を単なる広告枠ではなく、企業のブランド資産として価値を創造する、プロセスエコノミーそのものも価値として創造していきます。

YouTubeチャンネル「IKETERU CLUB」について

開設2か月で40万再生を突破した注目チャンネル。"つくる歓び"も"迷う過程"も丸ごと見せることで、ファンも企業も"伴走者"になれるプラットフォームを構築しています。今後、企業・自治体などとのコラボレーションも企画しておりますので関心のある方はぜひお声がけください。

主要コンテンツ:

バチェラートーク:久次米慧人弟の『バチェラー6』出演で話題の“バチェママ”トーク

アーティスト成長ドキュメンタリー:楽曲制作やMV撮影の舞台裏を公開中

イケてるビジネス対談:事業家・クリエイターと"次のカルチャー"を語る

Follow O.K.THANKS.

■会社概要

会社名 :株式会社共立ドクターズラボ

所在地 :東京都渋谷区代々木2-9-2 久保ビル7F

代表者 :代表取締役 久次米慧人

設立 :2005年7月

事業内容 :

- スキンケアブランド 「KUJIME」 の企画・開発・販売 / KUJIME 公式サイト :https://kujime.org/動画メディア 「IKETERU CLUB」 の運営 / 「IKETERU CLUB」公式サイト :https://iketeruclub.jp/- アーティストプロジェクト 「O.K.THANKS.」 の運営・プロデュース

会社HP :https://kdl.inc/

【本リリースに関するお問い合わせ】 keito_kujime@okthanks.jp