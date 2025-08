温もりと遊び心をまとう秋冬へ。Wpc. Patterns 2025年秋冬コレクション発売　快適さとおしゃれを叶える、冬支度の新定番アイテムが登場！

株式会社ワールドパーティー

株式会社ワールドパーティー(本社:大阪市住吉区、代表取締役社長:冨田 智夫)が展開するライフスタイルブランド「Wpc. Patterns(ダブリュピーシーパターンズ)」は、2025年秋冬コレクションを公開いたしました。

2025年秋冬は、昨年ご好評いただいた “ムームールームソックス”に遊び心あふれるワンポイントがキュートな新柄が仲間入りし、秋のコーデをぐっと引き立てる“ニットコレクション”や、生地同士がピタッとくっつき、持ち運びに便利なカラビナも備えた“カラビナ付きマルチくっつくろす”など、肌寒い季節も心あたたまる、ぬくもりとときめきを届けるアイテムを展開いたします。

ブランドサイト :https://wpc-patterns.jp/

秋冬の装いと暮らしを彩る2025年秋冬新作

ムームールームソックス (税込770円)※2025年9月より発売開始

人気のムームールームソックスに、遊び心あふれる刺繍入りのお花・動物・アイスクリームのワンポイントがかわいい新柄が仲間入り!

ふわふわのやさしい肌ざわりで足元を包みこみ、冷えが気になる季節の温活アイテムとして大活躍。

おうちでのリラックスタイムにはもちろん、ソックスの上からも履けるのでデスクワークや就寝時にもおすすめです。

靴下のデザインに合わせたカラーのパッケージ入りで、プチギフトにも◎

【素材】ポリエステル、ポリウレタン

【サイズ】22cm~24cm

カラビナ付きマルチくっつくろす (https://www.wpc-store.com/c/goods/h22)(税込1,430円)

吸水性に優れた特殊なマイクロファイバー生地を使用し、生地を重ねるとピタッとくっついて離れにくい仕様。濡れた折りたたみ傘やペットボトルを包むと、バッグの中身を水滴から守る"傘ケース"や"ペットボトルホルダー"に早変わり。

また、カラビナ付きのためバッグやベビーカーに吊るして持ち運びもスマートに!花柄や動物、レトロかわいい幾何学模様など、全6種類のデザインからお気に入りを選べます。

【素材】ポリエステル100%/カラビナ:アルミ

【サイズ】幅30×縦30cm

---KNIT COLLECTION---

ニットティッシュポーチ(https://www.wpc-store.com/c/goods/w144)(税込2,200円)ニットフラットポーチ(https://www.wpc-store.com/c/goods/w145) (税込2,310円)ニットトートバッグ(https://www.wpc-store.com/c/bag/w146) (税込1,870円)

個性豊かなテキスタイルで彩る“ニットコレクション”。

伸縮性としわになりにくいニット素材を使用した、秋冬のおでかけにぴったりなトートバッグ、フラットポーチ、ティッシュポーチの3タイプをご用意。ポーチ2種は、トートバッグに取り付け可能で使い勝手も抜群!

秋のコーディネートにさりげない華やかさを与えてくれます。

【素材】ポリエステル100%

【サイズ】ティッシュポーチ:横14×縦10.5cm(約)

フラットポーチ :横21×縦14.5cm(約)

トートバッグ :横20×縦36×マチ11cm(約)

ブランド紹介

<Wpc. Patternsについて>

傘をはじめとするレイングッズブランド「Wpc.」から誕生した、ライフスタイルブランド。

Wpc.のレイングッズに採用されている『雨の日でも心晴れやかに』という想いに着想したオリジナルデザインを、 日々の暮らしに役立つさまざまなアイテムにのせてお届けします。

雨の日だけでなく、晴れの日も、曇りの日も。

春夏秋冬365日、何気ない日々から特別な日まで。

Wpc. Patternsは、人々の心を晴れやかに彩る製品づくりを目指します。

販売について

■Wpc.公式オンラインショップ

・Wpc. ONLINE STORE(https://www.wpc-store.com/c/wpc-patterns)

・楽天市場店 Wpc./KiU OFFICIAL SHOP(https://item.rakuten.co.jp/wpc-worldparty/c/0000000553/)

・ZOZOTOWN店 Wpc./KiU(https://zozo.jp/women-shop/wpc-kiu/)

・Wpc. Yahoo!店(https://store.shopping.yahoo.co.jp/wpc-worldparty/w135.html)

※店舗により、一部取扱いのない商品がございます。

■直営店舗

・Wpc.心斎橋パルコ店

542-0085 大阪府大阪市中央区心斎橋筋一丁目8-3 心斎橋パルコ5階

大阪メトロ御堂筋線心斎橋駅 南改札より直結

・Wpc. LUCUA 1100店

530-8558 大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ルクアイーレ7階

JR大阪駅より直結

・Wpc. Echika fit 銀座店

104-0061 東京都中央区銀座4-1-2

東京メトロ丸ノ内線銀座駅構内 C4出口すぐ

公式SNS

[表: https://prtimes.jp/data/corp/58622/table/332_1_ade10fc22cd647c65f3dcd404d131aed.jpg?v=202508050556 ]

株式会社ワールドパーティーについて

本社所在地 :558-0014 大阪市住吉区我孫子1-2-9

電話番号 :06-6693-2065

代表取締役社長:冨田 智夫

設立 :1985年9月

事業内容 :レイングッズの企画・製造・卸販売

展開ブランド :Wpc. / W by Wpc. / Wpc. IZA / SiNCA by Wpc. / ONDOO by Wpc.

Wpc. Patterns / UVO / go-koh / KiU / VEER / L.o.F. design / GUERRILLA by KiU