クルーズ予約サイト「ベストワンクルーズ」、本日より、2026年3月12日出発シルバー・ノヴァ14泊15日東京発着クルーズの販売を開始いたします
クルーズ予約サイト「ベストワンクルーズ」運営の株式会社ベストワンドットコム（本社：東京都新宿区、代表取締役：澤田秀太、野本洋平）は、本日より、2026年3月12日出発シルバー・ノヴァ14泊15日東京発着クルーズの販売を開始いたします。
この度、販売を開始するのは、ラグジュアリー船シルバー・ノヴァの14泊15日の東京発着クルーズです。2026年3月12日に東京を出港後、大阪、広島、福岡、釜山（韓国）、金沢、青森、函館に寄港し、3月26日に東京に戻ってくる旅程となっております。シルバー・ノヴァは、全室大理石のバスタブ付きのスイート仕様で、シャンパンが飲み放題、キャビアが食べ放題となっております。料金は、クラシック・ベランダ・スイートが2名様1室利用時で1名様あたり1,850,000円です。当コース限定で、船会社日本人コーディネーターが乗船し、日本語船内新聞サービスもございます。また、本日8/5の20時55分より放映予定のTBS系列の大人気バラエティー番組でも紹介される予定となっておりますので、ご興味のある方はぜひご視聴ください。
＜コース紹介＞
シルバー・ノヴァで行く 春の日本周遊 14泊15日 東京発着
出発日：2026年3月12日
https://www.best1cruise.com/B/SIL/CO__SIL_SILNV_14N_TYO_100305.html
船会社紹介ページ：https://www.best1cruise.com/B/SIL/
客船紹介ページ：https://www.best1cruise.com/ship/SILNV/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326766&id=bodyimage1】
【ベストワンドットコムについて】
ベストワンドットコムは、クルーズ旅行専門サイト、国内旅行における商品ごとの専門サイトを運営する
オンライン旅行会社です。
クルーズ旅行情報、掲載コース数においては日本最大級のWEBサイト「ベストワンクルーズ」を運営し
ております。 専門ならではのきめ細やかな提案・接客と、豊富な取扱商品数で好評を頂いております。
また、国内旅行における商品ごとの専門サイトも立ち上げて運営しております。
会社名 ：株式会社ベストワンドットコム
本社所在地 ：東京都新宿区富久町16-6西倉LKビル2階
設立 ：2005年9月5日
代表取締役会長：澤田 秀太
代表取締役社長：野本 洋平
URL ：https://www.best1cruise.com/
コーポレートサイト：https://www.best1cruise-corp.info/
＜本リリースに関するお問い合わせ先＞
株式会社ベストワンドットコム 担当：国門 （経営企画部）
TEL：03-5312-6247/FAX：03-5312-6248/E-mail：ry-kunikado@best1cruise.com
配信元企業：株式会社ベストワンドットコム
この度、販売を開始するのは、ラグジュアリー船シルバー・ノヴァの14泊15日の東京発着クルーズです。2026年3月12日に東京を出港後、大阪、広島、福岡、釜山（韓国）、金沢、青森、函館に寄港し、3月26日に東京に戻ってくる旅程となっております。シルバー・ノヴァは、全室大理石のバスタブ付きのスイート仕様で、シャンパンが飲み放題、キャビアが食べ放題となっております。料金は、クラシック・ベランダ・スイートが2名様1室利用時で1名様あたり1,850,000円です。当コース限定で、船会社日本人コーディネーターが乗船し、日本語船内新聞サービスもございます。また、本日8/5の20時55分より放映予定のTBS系列の大人気バラエティー番組でも紹介される予定となっておりますので、ご興味のある方はぜひご視聴ください。
＜コース紹介＞
シルバー・ノヴァで行く 春の日本周遊 14泊15日 東京発着
出発日：2026年3月12日
https://www.best1cruise.com/B/SIL/CO__SIL_SILNV_14N_TYO_100305.html
船会社紹介ページ：https://www.best1cruise.com/B/SIL/
客船紹介ページ：https://www.best1cruise.com/ship/SILNV/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326766&id=bodyimage1】
【ベストワンドットコムについて】
ベストワンドットコムは、クルーズ旅行専門サイト、国内旅行における商品ごとの専門サイトを運営する
オンライン旅行会社です。
クルーズ旅行情報、掲載コース数においては日本最大級のWEBサイト「ベストワンクルーズ」を運営し
ております。 専門ならではのきめ細やかな提案・接客と、豊富な取扱商品数で好評を頂いております。
また、国内旅行における商品ごとの専門サイトも立ち上げて運営しております。
会社名 ：株式会社ベストワンドットコム
本社所在地 ：東京都新宿区富久町16-6西倉LKビル2階
設立 ：2005年9月5日
代表取締役会長：澤田 秀太
代表取締役社長：野本 洋平
URL ：https://www.best1cruise.com/
コーポレートサイト：https://www.best1cruise-corp.info/
＜本リリースに関するお問い合わせ先＞
株式会社ベストワンドットコム 担当：国門 （経営企画部）
TEL：03-5312-6247/FAX：03-5312-6248/E-mail：ry-kunikado@best1cruise.com
配信元企業：株式会社ベストワンドットコム
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