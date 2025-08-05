話題のナップサック型に新色が登場NEXUSVII. × GREGORY × GENERAL RESEARCH 『PARASITE SERIES』
ミリタリーに精通したモノ作りで定評のある「NEXUSVII.」がカリフォルニア発のバックパックブランド「GREGORY」へ別注。
小林節正氏が1993年にスタートさせた「GENERAL RESEARCH」が90年代に展開していた名作「PARASITE」シリーズでリリースされていたバックパックをモチーフにした本作。パラサイトポケットをバックの前面に寄生させたスペシャルコラボレーションアイテムです。
7月に発売した同ナップサックの新色を8月15日(金)よりアーバンリサーチ一部店舗、アーバンリサーチオンラインストアにて発売いたします。
本作は、ヴィンテージのアウトドアアイテムを彷彿とさせる配色を落とし込み、生地には軽量性と耐久性を兼ね備えた135Dのポリエステルリップストップを使用しています。
ぜひ、ご注目ください。
NEXUSVII.×GREGORY×GENERAL RESEARCH
PARASITE KNAP SAC
STYLE No : UMA6-NGY-G0B
price：\16,500 (tax incl.)
color：BLU×GRN / GRN×BLU
発売日：2025年8月15日(金)
PARASITE KNAP SAC(https://www.urban-research.jp/product/urban-research/bag/UMA6-NGY-G0A/?_ga=2.207279063.551788193.1754181473-1212689037.1738886534&_gac=1.27799886.1752467030.Cj0KCQjwss3DBhC3ARIsALdgYxP0nNibUmvd1Ze5VAdWSknYW4hlxQajq0BmS39lFJctXTjuO1VY-BcaAq3zEALw_wcB)
STYLE No : UMA6-NGY-G0A
price：\16,500 (tax incl.)
color：YEL×OR / OR×YEL
▼販売方法 / 販売店舗
【URBAN RESEARCH 取り扱い店舗】
URBAN RESEARCH ルミネ新宿店
URBAN RESEARCH キラリナ京王吉祥寺店
URBAN RESEARCH ルミネ横浜店
URBAN RESEARCH ルミネ大宮店
URBAN RESEARCH ルクア イーレ店
URBAN RESEARCH なんばCITY店
URBAN RESEARCH KYOTO
URBAN RESEARCH 広島パルコ店
URBAN RESEARCH アミュプラザ博多店
URBAN RESEARCH アミュプラザ長崎店
※ 取り扱い店舗は、予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。
【販売方法】
※ ご購入はお1人様、各色で1点までとさせていただきます。
※ オンラインストアでの取り置き/取り寄せサービス「トリおけーる」はご利用いただけません。
※ 発売日から8月17日(日)までの期間は実店舗でのお取り置き、お取り寄せはお断りさせていただきます。
※ クーポンなどによるお値引きは対象外とさせていただきます。
※ 本商品に関して、店舗通販はお断りさせていただきます。
※ こちらの商品は、ご注文後のキャンセルおよび返品交換はお受けできません。
※ 詳しくは、販売店までお問い合わせください。
@ urban_research(https://www.instagram.com/urban_research/)
@ urbanresearch_kyoto(https://www.instagram.com/urbanresearch_kyoto/)
▼先行販売
・PARASITE KNAP SAC color：BLU×GRN / GRN×BLU
NEXUSVII. WEB STORE(https://nexusvii.jp/)
NEXUSVII.
東京都渋谷区神宮前3-27-15-1F
TEL：03-6910-5980
Instagram @ nexusvii.official(https://www.instagram.com/nexusvii.official/)