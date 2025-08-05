会員制経営者コミュニティ『 TP PRIME MEMBERS 』スポンサー企業様一覧 (8/1最新)
『 TP PRIME MEMBERS 』を展開するTPホールディングス株式会社[東京都渋谷区恵比寿4-3-14 恵比寿SSビル9階]、代表取締役社長 関野 大介は、先日2025年6月2日(月) に 『 TP PRIME MEMBERS 』 のサービスサイトを第一次リリースいたしました。
オンラインマッチング等の機能は第二次リリースとして、8月初旬を予定しております。
テストマーケティング期間にも関わらず、関わって下さった多くの方と企業様に心から感謝を申し上げます。
是非新規拡大や協業先にお悩みの経営者の方がいらっしゃればお気軽にご相談くださいませ。
スポンサー企業様一覧
8/1までにご参画頂いた企業様の一覧です。
株式会社XAION DATA
https://xaiondata.co.jp/
株式会社セカンドマインド
https://secondmind.co.jp/
佐々木隆之税理士行政書士事務所
https://x.com/takayuki_second
株式会社アイスクリーム
https://i-scream.co.jp/
株式会社ビー・クリエイティブ
https://www.becreative.co.jp/
株式会社グリーンイノベーションズホールディングス
https://www.green-i-holdings.co.jp/
株式会社Liac
https://liac.co.jp/
株式会社アルゴ式
https://algo-method.co.jp/
株式会社VibesUp
https://vibes-up.jp/
株式会社ナインメディア
https://9media.co.jp/
トゥモローマーケティング株式会社
http://tomorrow-marketing.co.jp/
株式会社g-wic
https://g-wic.jp/
株式会社MomentumStudio
https://momentumstudio-jp.com/
株式会社ダイレクトメッセンジャー
https://direct-messenger.jp/
株式会社プログレス
https://www.progress-bpo.co.jp/
株式会社クラウドビューティ
https://cloudbeauty.co.jp/
appcycle株式会社
https://appcycle.jp/
ポーカーパーク株式会社
https://www.hotelban.co.jp/
株式会社LET
https://let-inc.net/
株式会社S-FIX
https://s-fix-creative.co.jp/
株式会社OReNAS
https://orenas.co.jp/
株式会社Hands UP
https://handsup-sdgs.com/
株式会社ZEN
https://zenith-elites.com/
HR Tech Management株式会社
https://hrtm.jp
株式会社いかしあい隊
https://ikashiai.com/
ゴールドウェア株式会社
https://www.goldware.jp/
ワクワクはたらく株式会社
https://miyukiozu.com/
株式会社マウイ
https://maui.tokyo/
レリック社会保険労務士法人
https://www.canvas-sr.jp/
株式会社ナカヨカ
https://nakayoka.co.jp/
株式会社PinWheel
https://pinwheel-kaze.com/
株式会社TEN EXPERIENCE ( CLINIC TEN SHIBUYA )
https://corp.fanka.jp/ ( https://clinicten.jp/ )
S.H.Cクリエイション株式会社
https://www.shc-creation.com/
ラスパンダス株式会社
https://type-skier-64236853.figma.site
アルファグループ株式会社
https://www.alpha-grp.co.jp/
ディープラボ株式会社
https://deeplabs.co.jp/
また9月に新たに参画して下さった企業様を掲載させていただきます。
今後ともご参画頂く皆様のお役に立てますよう、更なる拡大のために邁進してまいります。
何卒よろしくお願いいたします。
運営
Primary Link株式会社
代表 田安 美和子
( ※ 公式HP : https://primary-link.co.jp/ )
( ※TP PRIME MEMBERS : https://tp-prime-members.com/ )