St. Regis Macaoのシグネチャー・レストラン「The Manor」が新章をスタート - 地中海への美食の旅に出かけよう

マカオ、2025年8月5日 /PRNewswire/ -- The St. Regis Macaoは8月1日、当ホテルのシグネチャー・ダイニング「The Manor」を活気あふれる新しい地中海料理のコンセプトで生まれ変わらせることを発表しました。エグゼクティブ・スーシェフ、Michele Dell'Aquilaの指揮のもと、St. Regisが受け継いできた時代を超えたエレガンスと、地中海沿岸の鮮やかな風味と陽気な文化をシームレスに融合させ、マカオのダイナミックなダイニング・シーンに多様で洗練された新メニューをお届けします。



Seafood Risotto



この新しいコンセプトは、地中海料理とマカオの多文化的な美食遺産との自然な親和性を祝うものです。両者とも、何世紀にもわたる文化交流と世界的な影響によって形作られ、伝統を重んじ、多様性を受け入れ、正直な食材を称えるという料理哲学を共有しています。

The Manorでは、文化や大陸を超えたこの対話が、綿密に吟味されたメニューを通して実現されています。スペイン、イタリア、ギリシャ、南フランスの伝統料理からインスピレーションを得たMicheleシェフは、高級食材と本格的な技法にこだわり、鮮やかな前菜からボリュームのあるメイン料理、エレガントなデザートまで、地中海料理の魅力を余すところなくお届けします。

看板料理は以下の通り:

ギリシャ風タコのグリル:柔らかくグリルしたタコに、ロースト・ポテト、ペキニージョ・ペッパー、カラマタ・オリーブ、オレガノを添えた繊細な地中海料理。太陽を感じさせる、ギリシャとスペインの調和のとれた風味へのオマージュです。

海老のピリピリ:ポルトガル大航海時代の海上のスパイス・ルートに着想を得たこの料理は、ニンニク、ハーブ、レモン、そして大胆なピリピリ・チリ・ソースを海老にあえたものです。

春鶏肉のグリル:ローズマリーでマリネしたチキンを完璧にローストし、グリーン・サラダとヒアローム・ニンジンを添えて提供します。ハーブの爽やかな香りと薪火の奥深い風味が調和する一皿です。

シーフード・リゾット:サフランとトマトをベースに海老、イカ、ムール貝を加えた贅沢なリゾット。地中海の香ばしい風味が何層にも重なります。

この美食の旅は皿の上にとどまらず、地中海風カクテルの厳選セレクションへと続きます。地中海のロマンと活力を呼び起こすようデザインされた一杯一杯をお楽しみいただけます。

バイオレット・ホライズン(Violet Horizon):バタフライ・ピー・フラワー、バイオレット・リキュール、Bombayジンをブレンドし、エディブル・ゴールドをまぶした、見た目にも印象的な夕日色に輝くカクテル。

マルセイユ・ミストラル(Marseille Mistral):海藻を漬け込んだウイスキー、アマロ、柑橘類、チリ、レモングラスのシロップを大胆にミックスした香り豊かな味わいは、プロヴァンスのスパイス市場を散策しているかのよう。

エグゼクティブ・スーシェフのMichele Dell'Aquila氏は、「新しいコンセプトの導入により、地中海の温かさ、伝統、そして人と人とのつながりを、ここマカオのすべてのお客様の食卓にお届けしたいと思います」と述べています。

アラカルトのほか、特別に監修したテイスティング・メニューもあります。ビジネスでのお食事、ロマンチックな夕べ、お祝いのお集まりなど、The Manorは、洗練されながらも心のこもった体験をお約束します。時代を超えた雰囲気、豊かな文化、料理の芸術性を融合させ、忘れられないひとときを演出します。

The Manorでのお食事に関する詳細については、www.themanormacao.comをご覧ください。または、+853 2882 8898までご連絡いただくか、diningreservations.macao@stregis.comにお問い合わせください。

写真



Seabass Fillet





Greek Style Grilled Octopus



