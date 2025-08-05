【TAC社労士】2026年合格目標　新コース・新パンフレットをリリースしました！

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TAC株式会社

社会保険労務士試験対策講座を展開しているTAC株式会社（東京都千代田区、 代表取締役：多田敏男）は、8月より2026年合格目標の本科生コース「総合本科生」「総合本科生Plus」「スマートWeb本科生」「上級演習本科生」の販売を開始。さらに、これらのコースも掲載されている「2026年合格目標　総合パンフレット」も公開した。豊富なラインナップから自分に合ったコースを選べるため、初学者も受験経験者も2026年の合格を目指すことができる。




8/1(金)より販売開始の本科生コース

１.【TAC社労士講座のスタンダードコース】総合本科生

教室講座・ビデオブース講座・Web通信講座・DVD通信講座の詳細はこちら


https://www.tac-school.co.jp/kouza_sharosi/sharosi_crs_sougou.html



　＜ライブ配信の講義で合格を目指す＞オンラインライブ通信講座の詳細はこちら


https://www.tac-school.co.jp/kouza_sharosi/sharosi_crs_sougou_onlinelive.html



２.【総合本科生に充実のカリキュラムを+α】総合本科生Plus

教室講座・ビデオブース講座・Web通信講座の詳細はこちら


https://www.tac-school.co.jp/kouza_sharosi/sharosi_crs_honplus.html



　＜ライブ配信の講義で合格を目指す＞オンラインライブ通信講座の詳細はこちら


https://www.tac-school.co.jp/kouza_sharosi/sharosi_crs_sougou_onlinelive.html



３.【合格に必要な内容をコンパクトに学習】スマートWeb本科生

Web通信講座の詳細はこちら


https://www.tac-school.co.jp/kouza_sharosi/sharosi_crs_smartweb.html



４.【受験経験者向けの実践力強化コース】上級演習本科生

教室講座・ビデオブース講座・Web通信講座の詳細はこちら


https://www.tac-school.co.jp/kouza_sharosi/sharosi_crs_jouenhon.html



割引キャンペーン

1　早割キャンペーン第１弾

対象者：すべての方


対象コース：総合本科生／総合本科生Plus


キャンペーン期間：8/1(金)～9/30(火)


割引額：通常受講料より40000円割引




2　U30割引キャンペーン

対象者：30歳以下の方


対象コース：総合本科生／総合本科生Plus


キャンペーン期間：8/1(金)～10/31(金)


割引額：通常受講料より40000円割引



▼U30割引キャンペーンの詳細はこちら


https://www.tac-school.co.jp/kouza_sharosi/sharosi_u30cam.html



3　他資格合格者割引キャンペーン

対象者：簿記検定／税理士／FP（ファイナンシャルプランナー）／宅建士／行政書士／中小企業診断士／衛生管理者／司法書士／マンション管理士／管理業務主任者／ビジネス実務法務検定試験(R)　試験合格者


対象コース：総合本科生／総合本科生Plus


キャンペーン期間：8/1(金)～10/31(金)


割引額：通常受講料より40000円割引



▼他資格合格者割引キャンペーンの詳細はこちら


https://www.tac-school.co.jp/kouza_sharosi/sharosi_tashikakucam.html


4　受験生応援割引キャンペーン第１弾

対象者： 受験経験者/再受講生


対象コース：総合本科生／総合本科生Plus／上級演習本科生


キャンペーン期間：8/1(金)～9/30(火)


割引額：受験経験者割引受講料／再受講割引受講料よりさらに20000円割引



▼受験生応援割引キャンペーン第１弾の詳細はこちら


https://www.tac-school.co.jp/kouza_sharosi/sharosi_zyokyucam.html



5　「一般常識重要法規講義」受講料\0キャンペーン

対象者： 「上級演習本科生」を「受験生応援割引キャンペーン第１弾」（受験経験者割引/再受講割引）にてお申込みの方


キャンペーン内容：「一般常識重要法規講義（全6回）」が\0で申込みできる


キャンペーン期間：8/1(金)～9/30(火)



▼「一般常識重要法規講義」受講料\0キャンペーンの詳細はこちら


https://www.tac-school.co.jp/kouza_sharosi/sharosi_zyokyucam.html



新しいパンフレットを公開しました！

2026年合格目標　総合パンフレットを公開！

8/1(金)販売開始のコース詳細はもちろんのこと、最新の合格者の声・社労士の仕事概要などについても掲載。




▼＜今すぐ確認できる＞デジタルパンフレットはこちら


https://www.tac-school.co.jp/kouza_sharosi.html#panf



▼＜じっくり読み込みやすい＞紙のパンフレットはこちら


https://www.tac-school.co.jp/seikyu/seikyu.html



会社概要


会社名：TAC株式会社


代表者：代表取締役社長 多田 敏男


設立：1980年12月


事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業


本社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18


Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/