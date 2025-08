【銀座 蔦屋書店】長田沙央梨の個展「Like a Prayer on the Breeze」が8月16日（土）より開催。自身の祈りを自由に羽ばたく鳥の姿に託す。

銀座 蔦屋書店(東京都 中央区 GINZA SIX 6F)では、店内アートウォールにて長田沙央梨の個展「Like a Prayer on the Breeze」を、2025年8月16日(土)~9月5日(金)の期間に開催します。特集ページ| https://store.tsite.jp/ginza/event/art/49007-0937310805.html 概要長田沙央梨は、動植物をモチーフにした陶彫、油彩、彫金作品を手掛けるアーティストです。彼女の作品は、動物たちの本質を表現するために、本来とは異なる色や形を用い、人間と同様に個性や感情を持ちながらも、よりたくましく純粋な姿として描き出しています。本展では、さまざまな鳥たちをモチーフとした作品群を中心に、新作の油彩平面作品15点と陶器立体作品1点を展示します。世界各地で起こる戦争への悲しみや、日々の生活の中で感じる生きづらさ、心の痛みを、希望のある祈りへ変えたいという長田の願いを、遠くまで羽ばたくことのできる鳥に託しています。アーティストステートメントふと空を見上げると、私のずっとずっと上のほうを今日も自由に鳥たちが羽ばたいている。耳を澄ますと、しなやかで優しく、軽やかで繊細な、歌声が聞こえる。風に乗った祈りのように。長田沙央梨販売について会場展示作品は、8月16日(土)10:30より販売開始。※プレセールスの状況により会期開始前に販売が終了することがあります。プロフィール長田沙央梨(Saori Nagata)1988年 愛知県岡崎市生まれ2009年トライデントデザイン専門学校雑貨クリエイト学科 アクセサリーデザイン専攻 卒業2014年 愛知県立芸術大学 美術学部美術科彫刻専攻 卒業2016年 東京藝術大学 大学院美術研究科彫刻専攻修士課程 修了2022年~岐阜県多治見市拠点近年の個展2019年「そよぐかぜ まとうひかり」(gallery Valeur/愛知)、「こがらしてのひら ひねもすのはら」(ON READING GALLERY/愛知)2020年「かぜふけば うみひかる」(ondo STAY&EXHIBITION/東京)2021年「とりのうたごえ ゆれるこえだ」(阪神梅田本店 阪神美術画廊/大阪)2022年「はるかとおくの ほしのたもと」(gallery Valeur/愛知)、「ひかりのこうずい かみさまのしっぽ」(OIL by 美術手帖ギャラリー/東京)2023年「かげとひかりの むすうのきらめき」(gallery Valeur/愛知)2024年「Good Night, Little Stars」(京都 蔦屋書店/京都)2025年「Sanctuary ofPeace」(biscuit gallery/東京)近年のグループ展2021年「象られた土、広がる庭」(愛知県立芸術大学 サテライトギャラリーSA・KURA/愛知)、「ART×ARTKOBE」(大丸神戸店 9階イベントホール/ 兵庫)2022年「NENDOアート展」(名古屋芸術大学/愛知)、「Spiral Xmas Market 2022」(Spiral/東京)、「Drama of partnerships」(横浜マリンタワー/神奈川)2023年「ART SESSION by 銀座 蔦屋書店」(銀座 蔦屋書店/東京)2024年「grid3」(biscuit gallery/東京・biscuit gallery karuizawa/長野・京都 蔦屋書店 /京都)、「NEXT2024 Toshin Mino Ceramic Art Museum」(とうしん美濃陶芸美術館/岐阜)2025年「都市と自然/Urban and Nature」(OIL by 美術手帖ギャラリー/東京)、「doors」(biscuit gallery/東京)、「Second Signal」(biscuit gallery/東京)パブリックコレクション2022年「とおくの そらみみ」(N's YARD/栃木)展示詳細長田沙央梨「Like a Prayer on the Breeze」会期|2025年8月16日(土)~9月5日(金)※8月25日(月)は休館日となります。時間|10:30~21:00 ※最終日は18:00まで会場|銀座 蔦屋書店アートウォール主催|銀座 蔦屋書店入場|無料お問い合わせ|info.ginza@ccc.co.jp特集ページ|https://store.tsite.jp/ginza/event/art/49007-0937310805.html銀座 蔦屋書店本を介してアートと⽇本⽂化と暮らしをつなぎ、「アートのある暮らし」を提案します。住所|〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 6F営業時間|店舗ホームページをご確認ください。ホームページ|https://store.tsite.jp/ginza/Facebook|https://www.facebook.com/GINZA.TSUTAYABOOKS/?ref=bookmarksX|https://twitter.com/GINZA_TSUTAYAInstagram|https://www.instagram.com/ginza_tsutayabooks/CCCアートラボCCCアートラボは、企画会社カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の中で「アートがある生活」の提案をする企画集団です。わたしたちは「アートがある生活」の提案を通じて、アートを身近にし、誰かの人生をより幸せにすること、より良い社会をつくることに貢献したいと考えています。これまで行ってきた、店舗企画やアートメディア、商品開発やイベントプロデュースなど、長年の実業経験を通して培った知見をもとに、わたしたちだからできるアプローチで企画提案をします。https://www.ccc-artlab.jp/本件に関するお問合わせ先【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社CCCアートラボ事業部 広報担当:⽊下メールアドレス:cccal.dm@ccc.co.jp