SatSureとKALROが提携し、衛星データを活用してケニアの農業を変革

バンガロール(インド), 2025年8月5日 /PRNewswire/ -- SatSure Analytics India Pvt. Ltd.は、世界有数の地球観測(Earth Observation、EO)データ精製プラットフォーム企業として、Kenya Agricultural and Livestock Research Organisation(KALRO)と提携し、高度な衛星データと分析を活用してケニアの農業生産性とレジリエンスの革新を目指しています。



SatSure partners with Kenya Agricultural & Livestock Research Organization to transform the agricultural landscape with Earth Intelligence.



この戦略的提携は、SatSureの地球観測および人工知能(AI)に関する専門知識と、KALROの広範な研究能力を統合し、農業分野におけるデータ駆動型の意思決定を促進することを目的としています。今回の提携は、衛星画像、リモート・センシング、高度な分析を活用し、作物の監視、収量予測、土壌の健全性評価、気候変動への適応戦略に関する実践的な洞察を提供することに焦点を当てています。

この提携について、SatSureの最高収益責任者であるDhruva Rajan氏は次のように述べています。

「当社はケニアの農業分野に最先端の地理空間情報を提供するため、KALROとの提携を大変嬉しく思っています。この戦略的提携は、データ駆動型の政策決定を可能にし、食料安全保障を強化し、小規模農家に対し作物の健康状態、天候の変動、持続可能な実践に関するリアルタイムに近い洞察を提供する上で重要な一歩となります。」

KALROは、ケニアにおける農業研究の主要な機関として、農業の生産性向上と持続可能性の向上にコミットしています。KALROのICTディレクターであるSalim Kinyimu氏は「SatSureとの提携は、農業研究と普及サービスに技術を統合するという当社のビジョンと一致しています。衛星ベースの分析を活用することで、気候の影響をより深く理解し、資源の最適化を図り、農家に対し正確で即時的な情報を提供できるようになります」とコメントしました。

イノベーションの道を開く

SatSureとKALROの覚書(MoU)は、パイロット・プロジェクト、共同研究イニシアチブ、農業関係者(政府機関、農業企業、農家など)を支援するデジタル・ツールの開発を促進します。

SatSureの地理空間情報分析能力とKALROの現地での専門知識を組み合わせることで、この協力関係はケニアの農業のレジリエンスを強化し、同国の食料安全保障目標に貢献するものと期待されています。

SatSureについて

SatSureは、世界有数の地球観測(Earth Observation、EO)データ分析企業であり、世界規模で状況に応じた業界特化型のEOソリューションを実現する、分析可能なデータ製品を提供しています。

これは、農業、銀行、航空、公益事業、重要インフラ、自然資源(水資源と林業を含む)など、多様な分野におけるグローバルな課題に対応するため、EOデータを意思決定支援情報に変換する包括的なEOデータ精製プラットフォームです。

KALROについて

Kenya Agricultural and Livestock Research Organization(KALRO)は、ケニアの農業生産性向上と農村開発を支援する主要な研究機関です。KALROは、作物の科学、畜産管理、持続可能な農業実践に関する最先端の研究を実施し、同国の農業部門を支援しています。

写真:https://mma.prnasia.com/media2/2743338/KARLO_X_SatSure.jpg?p=medium600

ロゴ:https://mma.prnasia.com/media2/2162476/5443294/Satsure_Logo.jpg?p=medium600

(日本語リリース:クライアント提供)

