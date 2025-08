9月19日（金）研究開発型スタートアップと投資家・事業会社の1on1面談プログラム『Deep Sync by STORIUM』を「esse-sense Future Forum 2025」内で特別開催

株式会社グランストーリー

『STORIUM』を運営する株式会社グランストーリー(本社:東京都港区、代表取締役CEO:越智 敬之)は、2025年9月18日(木)19日(金)に東京ミッドタウン八重洲で開催される招待制研究者ビジネスカンファレンス「esse-sense Future Forum 2025」において、研究開発型スタートアップと投資家・事業会社による1on1面談プログラム『Deep Sync by STORIUM』(2025年 9月19日 金 / 事前選考通過企業・招待社限定 )を実施いたします。

▍Deep Sync プログラム とは

Deep Sync 公式サイトはこちら :https://open.storium.jp/event/9978

『Deep Sync』は、未来を切り拓く技術や構想を持ち、資金調達・事業提携・事業化に挑むDeepTech・アカデミア系スタートアップのための、実践的な1on1マッチングプログラムです。

本プログラムでは、信頼あるVC・CVC・大手事業会社のキーパーソンをSTORIUMが事前に選定・招聘し、各社の投資・共創ニーズに基づいたマッチング型の1on1面談(30分)をご用意。一般的なピッチイベントとは異なり、実質的な対話と協議に重きを置いた機会を提供します。



また、面談の効率と成果を高めるため、選考を通過したスタートアップには、STORIUMチームによる事前メンタリングに加え、プラットフォームの機能を活用した事前準備もサポート。さらに、プログラム終了後も必要に応じて個別のフォローアップを行い、成長や成果につながる継続的な伴走支援を無償で提供します。

ー Deep Sync:スタートアップへのご案内

これまでSTORIUMが主催した類似の1on1マッチングプログラムの様子<開催概要>- プログラム名:Deep Sync by STORIUM- 開催日程:2025年 9月19日(金)14:00~19:00(交流会:19:00~20:30)※ 招待制研究者ビジネスカンファレンス「esse-sense Future Forum 2025」内- 会場:東京ミッドタウン八重洲 5F「イノベーションフィールド」- プログラム形式:選抜スタートアップと投資家・事業会社による事前マッチング型1on1面談- 参加費:(Deep Sync / esse-sense Future Forum 2025 共通)・選考を通過したスタートアップ:無償・投資家・事業会社:esse-sense Future Forum 2025 参加費を特別割引価格にて- 主催企業:・STORIUM(株式会社グランストーリー)・esse-sense(株式会社エッセンス)- 協力企業:・Beyond Next Ventures 株式会社・UntroD Capital Japan株式会社・株式会社ジェネシア・ベンチャーズ

選考を通過したスタートアップに対しては、STORIUM運営チームが事前メンタリングを実施し、面談に向けた準備を支援。STORIUMプラットフォームを活用した事業情報の整理・入力支援も行い、投資家・事業会社との対話の質を高める環境を整えます。またプログラム終了後も、STORIUMを通じた継続的な伴走支援を提供します。

■ 選考エントリー& 参加条件

・研究開発型スタートアップ、かつ事業化への明確な意志を有していること

・STORIUMへの登録およびピッチ資料の格納が、開催10日前までに完了していること

・対象ステージ:シード~シリーズA程度(PoC実施済または計画中)

・代表者(CEO)が当日現地参加できること



■ 選考エントリー受付:

https://forms.gle/zavfLqkuV8UmLrag7(https://forms.gle/zavfLqkuV8UmLrag7)

※2025年8月12日(火)12時00分(正午)締切



■ 選考から面談当日までのスケジュール:

8月12日(火)正午:スタートアップ 選考エントリー締切

8月15日(金):選考結果通知

8月30日迄:個別面談(STORIUM登録案内・事前メンタリング)

9月10日(水):投資家・事業会社との面談枠確定

9月19日(金):『Deep Sync』1on1面談プログラム本番

※1社あたり3-5社と面談予定

ー Deep Sync:投資家・事業会社へのご案内

本プログラムに参加いただく投資家・事業会社は、原則としてSTORIUMにご登録済みの企業、ならびにSTORIUM事務局が招待させていただくキーパーソンの方を対象にご案内しておりますが、未招待の投資家・事業会社の方も、以下フォームよりエントリーを受けつけます。

■ 事前参加エントリー受付:

https://forms.gle/1pLzkva4A9FTzTAK9(https://forms.gle/1pLzkva4A9FTzTAK9)

※2025年8月22日(金)23時59分 締切



【エントリー備考】入力いただいたエントリー内容をもとに、事務局にて参加枠を調整のうえ、調整結果を8月26日(火)までに個別にご連絡いたします。なお、参加枠には限りがございますため、ご希望に添えない場合もございますことをあらかじめご了承ください。



■ プログラム参加特典:投資家・事業会社のみ

本プログラムにご参加いただく投資家・事業会社の皆さまは、2025年9月18日(木)・19日(金)に開催される招待制研究者カンファレンス「esse-sense Future Forum 2025」に、特別割引価格にてご参加いただけます。対象となる企業様には、STORIUM事務局より後日個別にご案内いたします。

▍esse-sense Future Forum 2025 について

「esse-sense Future Forum」(エッセンスフューチャーフォーラム)は、研究の世界と事業の世界がつながり新たな価値を生み出す基盤を生み出すために、株式会社エッセンスと協力組織・企業群によって2023年から始まった企業向けの招待制研究者カンファレンスです。

フォーラムには、各分野の第一線で活躍する研究者を中心に約200名の登壇ゲストと1,000名の招待参加者が集まり、2日間の会期の中で様々な議論と対話、交流を起こし、新たな成果につながる出会いを生み出していきます。

■ esse-sense Future Forum 2025 開催概要



【日時】 2025年9月18日(木)~19日(金) 10:00~19:00

(両日ともに19:00~20:30は交流会を開催)

【場所】 東京ミッドタウン八重洲 4F・5F ※2フロア貸切

【参加者数】1,000人規模(登壇者200名)

【開催テーマ】 知の共創と未来への道程 - The Path to the Future -

【セッション数】 全34セッション ※5レーン並行開催による分科会制

【コンセプト】

下記7つのテーマを通じて、企業の新たな新領域進出や新規事業創出、不確実な時代への対応力を高めるための知と人との出会いを凝縮した2日間

1)未来洞察への理解を深める

2)未来起点の新領域

3)未来創造のためのリーダーシップ&マネジメント

4)研究知と資金循環エコシステム

5)研究知との出会いをデザインする

6)ディープテック・スタートアップ

7)参加と交流 / 対話



詳しくは下記URLをご参照ください

https://x.gd/PrJKK(https://x.gd/PrJKK)(Google Drive)

▍Deep Sync 企画・主催:『STORIUM』について

『STORIUM』は、スタートアップ、投資家、事業会社、自治体、アカデミアなど、イノベーションを担う多様なステークホルダー間に存在する情報の非対称性を解消し、価値ある出会いを創出することで、資金調達や事業共創を加速させるイノベーション・プラットフォームです。

各組織の目的・戦略・課題に即した最適なマッチング設計と、専任カタリストによる個別伴走支援により、実効性の高い企業間連携を促進。また、関係構築とビジネスの前進につながるオフライン交流の機会も提供しています。私たちは、イノベーションの社会実装をあらゆるステークホルダーと共に推進し、コレクティブインパクトを創出する持続可能なエコシステムの構築を目指しています。

STORIUMのWebサイトはこちら :https://storium.jp

▍STORIUM 運営会社:株式会社グランストーリーについて

株式会社グランストーリー(英名:Grand Story Inc.)

所在地:東京都港区虎ノ門1-10-5 KDX虎ノ門一丁目ビル11F

代表者:代表取締役CEO 越智 敬之

設立:2019年5月8日

事業内容:新産業創造プラットフォーム『STORIUM』 ならびに関連イベントの運営企画

URL:https://storium.jp/

