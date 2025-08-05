平成に一世を風靡したあの“ピンクのクマ”が帰ってくる！『PostPet（ポストペット）』文具雑貨シリーズが8月上旬より順次発売

1997年、“ピンクのクマがメールを運ぶ”というキャッチフレーズと共に、「愛玩電子メールソフトPostPet」は登場しました。インターネットが一部のマニアのものだった当時、ペットを使ったコミュニケーションという新しい楽しみ方を提供し、それが幅広い層に受け入れられて爆発的なヒットを記録。以来バージョンアップを繰り返し、累計出荷数は1,500万枚。今も多くのファンに愛され続けています。