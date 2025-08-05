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平成に一世を風靡したあの“ピンクのクマ”が帰ってくる！『PostPet（ポストペット）』文具雑貨シリーズが8月上旬より順次発売
サンスター文具株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：吉松幸芳）は、“ピンクのクマがメールを運ぶ”というキャッチフレーズで1997年に爆発的な人気を博したキャラクター『PostPet（ポストペット）』の文具雑貨シリーズ（全13種・495円～2,200円 税込）を2025年8月上旬より順次発売いたします。全国の雑貨店・文具専門店・オンラインショップなどにて取り扱い予定です。
『PostPet（ポストペット）』の世界観をぎゅっと詰め込んだ、どこか懐かしくて新しいラインアップで展開。当時を知る人には“平成レトロ”として、初めて見る世代には“新鮮なかわいさ”として、幅広い世代に楽しんでいただけるシリーズです。
【 「PostPet（ポストペット）」とは 】
■PostPet公式サイト ： https://www.so-net.ne.jp/postpet/
■PostPet公式X ： https://x.com/postpetpress
■PostPet公式Instagram ： https://www.instagram.com/postpet_official/
■PostPet公式TikTok ： https://www.tiktok.com/@momochan_pp
【 商品概要 】
https://digitalpr.jp/table_img/2953/115301/115301_web_1.png
【 ラインアップ 】
「メモA6」 全2柄 各495円（税込）
「CD-ROM風メモ」 全2柄 各715円（税込）
「ダイカットミニレターセット」 全2柄 各495円（税込）
「フレークシール」 全2柄 各550円（税込）
「ダイカットクリアファイル5P」 全2柄 各550円（税込）
「ボールペン」 全2柄 各495円（税込）
「ラメ入アクリルキーホルダー」 全2柄 各748円（税込）
「ケーブルホルダー」 全2柄 各880円（税込）
「ダイカットマウスパッド」 全2柄 各990円（税込）
「クリアミニポーチ」 全2柄 各880円（税込）
「ぬいぐるみ巾着」 全2柄 各1,980円（税込）
「ぬいぐるみキーホルダー」 全2柄 各2,200円（税込）
「ヘアバンド」 全2柄 各2,200円（税込）
【発売記念！モモちゃんが「さんすたーぶんぐのおみせ」に来店決定！】
『PostPet』文具雑貨シリーズの発売を記念して、「バンダイナムコ CrossStore東京」内にある「さんすたーぶんぐのおみせ サンシャインシティ池袋店」にモモちゃんが遊びにきます！ぜひお立ち寄りください！
■日程：2025年8月30日（土）
■場所：「バンダイナムコ CrossStore東京」内
「さんすたーぶんぐのおみせ サンシャインシティ池袋店」
＜店舗詳細URL＞ https://bandainamco-am.co.jp/chara_shop/sun-star/
※イベントの詳細は「さんすたーぶんぐのおみせ」公式Xにてご確認ください。
＜公式X＞ https://x.com/sunstar_Omise
本件に関するお問合わせ先
【一般のお客様 お問い合わせ先】
TEL：03-5835-0094 ※月～金曜日（祝日を除く） 9：30～17：00
【報道関係者 お問い合わせ先】
サンスター文具株式会社 マーケティング部 広報担当宛
TEL：03-5835-0302
関連リンク
『PostPet（ポストペット）』商品ページ
https://www.sun-star-st.jp/items/250609045455/
『PostPet（ポストペット）』商品ページ： https://www.sun-star-st.jp/items/250609045455/
『PostPet（ポストペット）』の世界観をぎゅっと詰め込んだ、どこか懐かしくて新しいラインアップで展開。当時を知る人には“平成レトロ”として、初めて見る世代には“新鮮なかわいさ”として、幅広い世代に楽しんでいただけるシリーズです。
【 「PostPet（ポストペット）」とは 】
1997年、“ピンクのクマがメールを運ぶ”というキャッチフレーズと共に、「愛玩電子メールソフトPostPet」は登場しました。インターネットが一部のマニアのものだった当時、ペットを使ったコミュニケーションという新しい楽しみ方を提供し、それが幅広い層に受け入れられて爆発的なヒットを記録。以来バージョンアップを繰り返し、累計出荷数は1,500万枚。今も多くのファンに愛され続けています。
■PostPet公式サイト ： https://www.so-net.ne.jp/postpet/
■PostPet公式X ： https://x.com/postpetpress
■PostPet公式Instagram ： https://www.instagram.com/postpet_official/
■PostPet公式TikTok ： https://www.tiktok.com/@momochan_pp
【 商品概要 】
https://digitalpr.jp/table_img/2953/115301/115301_web_1.png
【 ラインアップ 】
「メモA6」 全2柄 各495円（税込）
「CD-ROM風メモ」 全2柄 各715円（税込）
「ダイカットミニレターセット」 全2柄 各495円（税込）
「フレークシール」 全2柄 各550円（税込）
「ダイカットクリアファイル5P」 全2柄 各550円（税込）
「ボールペン」 全2柄 各495円（税込）
「ラメ入アクリルキーホルダー」 全2柄 各748円（税込）
「ケーブルホルダー」 全2柄 各880円（税込）
「ダイカットマウスパッド」 全2柄 各990円（税込）
「クリアミニポーチ」 全2柄 各880円（税込）
「ぬいぐるみ巾着」 全2柄 各1,980円（税込）
「ぬいぐるみキーホルダー」 全2柄 各2,200円（税込）
「ヘアバンド」 全2柄 各2,200円（税込）
【発売記念！モモちゃんが「さんすたーぶんぐのおみせ」に来店決定！】
『PostPet』文具雑貨シリーズの発売を記念して、「バンダイナムコ CrossStore東京」内にある「さんすたーぶんぐのおみせ サンシャインシティ池袋店」にモモちゃんが遊びにきます！ぜひお立ち寄りください！
■日程：2025年8月30日（土）
■場所：「バンダイナムコ CrossStore東京」内
「さんすたーぶんぐのおみせ サンシャインシティ池袋店」
＜店舗詳細URL＞ https://bandainamco-am.co.jp/chara_shop/sun-star/
※イベントの詳細は「さんすたーぶんぐのおみせ」公式Xにてご確認ください。
＜公式X＞ https://x.com/sunstar_Omise
本件に関するお問合わせ先
【一般のお客様 お問い合わせ先】
TEL：03-5835-0094 ※月～金曜日（祝日を除く） 9：30～17：00
【報道関係者 お問い合わせ先】
サンスター文具株式会社 マーケティング部 広報担当宛
TEL：03-5835-0302
関連リンク
『PostPet（ポストペット）』商品ページ
https://www.sun-star-st.jp/items/250609045455/