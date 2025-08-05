【N.Y.C.SAND】甘くやわらか、香ばしく砕け合う「N.Y.キャラメルブリック」8月7日（木）新発売！
株式会社東京玉子本舗
N.Y.キャラメルブリック
N.Y.キャラメルブリック
N.Y.キャラメルブリック2個入
【商品名】N.Y.キャラメルブリック
N.Y.キャラメルブリック5個入
【商品名】N.Y.キャラメルブリック
世界中のヒト、モノ、食、文化…すべてがギュッと凝縮された街・ニューヨークの伝統と最新を併せもつ表情豊かなお菓子たちの感動そのままに、
スタイルにアレンジしてお届けします。
N.Y.C.SAND大丸東京店
・公式HP https://www.nycsand.site
N.Y.キャラメルブリック
バターや生クリーム、蜂蜜を使ってコク深くなめらかに炊き上げたキャラメルヌガーにローストアーモンドを混ぜ込み、ミルクチョコレートをコーティング。カカオニブとブラッククランチと少しのココナッツをまとわせて、ほろ苦さと奥行きのある香りをプラスしました。
N.Y.キャラメルブリック
N.Y.キャラメルブリック2個入
【商品名】N.Y.キャラメルブリック
【価 格】2個入 486円
【販売店】N.Y.C.SANDそごう横浜店
N.Y.キャラメルブリック5個入
【商品名】N.Y.キャラメルブリック
【価 格】5個入 1,188円
【販売店】N.Y.C.SAND大丸東京店、N.Y.C.SANDそごう横浜店、N.Y.C.SAND羽田空港売店（東京食賓館 第1ターミナルEゲート前、東京食賓館第2ターミナルBゲート前、SMILE TOKYO）
【販売期間】2025年8月7日（木）～10月31日頃まで販売予定
※羽田空港売店は8月8日（金）より販売開始予定
※期間限定商品のため在庫なくなり次第終了
※全て税込価格
N.Y.C.SANDとは
世界中のヒト、モノ、食、文化…すべてがギュッと凝縮された街・ニューヨークの伝統と最新を併せもつ表情豊かなお菓子たちの感動そのままに、
N.Y.C.SAND大丸東京店
・公式HP https://www.nycsand.site
・公式LINE https://lin.ee/nrBcx8x
・公式Twitter https://twitter.com/tokyotamago_h
・公式Instagram https://www.instagram.com/nycsand_official