J-POP／J-ROCK特化フェス《Concrete Jam 2025》ついに全出演アーティスト解禁！タイムテーブル公開＆チケット発売決定！韓国・ソウルのKBSアリーナにて開催される都市型音楽フェス。

Full lineup & timetable announced! Held at KBS Arena, SeoulGeneral tickets on sale: Aug 13 (Tue) 12PM

전체 라인업 및 타임테이블 공개! 서울 KBS 아레나 개최

일반 예매8월 13일 12시

全阵容与时间表公布!首尔KBS体育馆举办

门票开售:8月13日(周二)晚8点(韩/日时间)

ประกาศไลน์อัปและตารางแสดงแล้ว! จัดที่ KBS Arena โซล

เปิดขายบัตร: 13 ส.ค. (อังคาร) 20:00 น. (เวลาญี่ปุ่น/เกาหลี)

全アーティスト解禁イベントフライヤー

☆第三弾解禁アーティスト※五十音順

3rd lineup announced ※listed in Japanese alphabetical order

제3차 라인업 공개 ※일본어 가나다순

AKASAKI / BLUE ENCOUNT / Chevon / Hakubi / indigo la End / NEE / PompadollS / SG / This is LAST / 乃紫

▶︎AKASAKI

https://open.spotify.com/artist/2VcWFvgGxVdma52qB5DSDw?si=WRBgMMFOQ56wqcTvUQ-njQ

AKASAKI

▶︎SG

https://open.spotify.com/artist/216arN9tLMMn2ltwEAxmF5?si=cayQcgG_SSSf05i21iLlLg

SG

▶︎This is LAST

https://open.spotify.com/artist/4wW9Mak1gx2PnswYDpHmA1?si=nyuLGJvsQAG2htuBagGNDw

This is LAST

Concrete Jam 2025、出演アーティスト全10組のラインナップがついに出揃いました。

本イベントにご期待いただいている皆様へ、心より感謝申し上げます。

いよいよ開催まであとわずか。ぜひご注目ください。

Concrete Jam 2025 - full lineup of 10 artists revealed.

Thank you for your support. See you soon!

Concrete Jam 2025, 최종 10팀 라인업 공개 완료.

곧 개최! 많은 관심 감사합니다.

☆タイムテーブル解禁

Timetable announced

타임테이블 공개

日本の最前線を走るJ-ROCK/J-POPアーティストたちが韓国に集結!

音楽文化を繋ぐ2日間を、ぜひお見逃しなく。

Top J-ROCK/J-POP artists from Japan gather in Korea!

Don’t miss this 2-day celebration of music and culture.

일본 최정상 J-ROCK/J-POP 아티스트들이 한국에 집결!

음악으로 연결되는 이틀간의 축제, 놓치지 마세요.

会場情報

会場:韓国・ソウル KBSアリーナ



ホール型ステージで、臨場感あふれるライブ体験をお届けします。

KBSアリーナは、韓国放送公社(KBS)が所有する多目的ホールで、数多くの国内外アーティストの公演が行われてきたソウル有数のライブ会場です。

이번 행사는 서울 KBS 아레나 홀(약 2,400석)에서 개최됩니다.

KBS가 운영하는 다목적 공연장으로 국내외 아티스트 공연이 다수 열린 대표적 라이브홀입니다.

The event will be held at Seoul’s KBS Arena Hall (approx. 2,400 capacity),

a top live venue owned by KBS, hosting many major domestic and international artists.

チケット情報

チケット一般発売日

2025年8月13日(火)20:00(日本時間)より販売開始

券種・価格(税込)

・スタンディングチケット:128,000ウォン

・指定席チケット:128,000ウォン

※いずれも1日券となります。

※両日参加を希望される方は2日分ご購入ください。

※販売数量に限りがあるため、完売となる可能性がございます。

イベント概要

・イベント名:Concrete Jam 2025

・開催日:2025年10月25日(土)・26日(日)

・会場:KBSアリーナ(韓国・ソウル)

ソウル特別市 江西区 禾谷洞 1093-76

( https://naver.me/G3PIqFp5 )

・収容人数:約2,400人

・出演アーティスト(50音順)

AKASAKI / BLUE ENCOUNT / Chevon / Hakubi / indigo la End / NEE / PompadollS / SG / This is LAST / 乃紫

・チケット発売日

2025年8月13日(火)20:00~(JST)より一般販売スタート予定

・主催・制作

RUIENM / KAGEROU GLOBAL(KAGEROU AGENCY JAPAN Inc.)

RUIENMについて

RUIENM(ルイエンエム)は、韓国にてライブ制作を中心に活動する韓国のコンサート制作会社です。代表のクァク・ホジェは2007年より日本の音響業に携わり、2021年から本格的にライブ制作・運営事業を開始。以降、数多くの日本人アーティストの韓国ワンマン公演を成功させてきました。

日本の音楽文化を韓国に届けることをミッションに、J-POP/J-ROCKアーティストの韓国展開を長年にわたり支援しています。

RUIENM (루이엔엠) 은 한국에서 라이브 공연 제작을 중심으로 활동하는 콘서트 프로덕션입니다.

대표 곽호재는 2007년부터 음향 업무에 종사하였으며, 2021년부터 본격적으로 공연 제작 및 운영 사업을 시작하였습니다.

이후 수많은 일본 아티스트들의 한국 단독 공연을 성공적으로 진행해왔습니다.

일본 음악 문화를 한국에 전달하는 것을 미션으로 삼아, 현지 니즈를 잘 이해한 운영 체계와 섬세한 제작 진행을 통해

J-POP 및 J-ROCK 아티스트들의 한국 진출을 오랜 기간에 걸쳐 지원하고 있습니다.

RUIENM is a Korean concert production company specializing in live events.

Led by Kwak Hoje, who started in Japanese sound engineering in 2007, the company has supported many successful solo shows for Japanese artists in Korea since 2021.

With a mission to bring Japanese music culture to Korea, RUIENM continues to support J-POP/J-ROCK artists expanding into the Korean market.

instagram:https://www.instagram.com/ruienm_kor

Website:https://www.ruienm.com

KAGEROU GLOBAL [KAGEROU AGENCY (Japan) Inc.] について

KAGEROU GLOBAL [KAGEROU AGENCY (Japan) Inc.] は「日本のカルチャーが、アジアと世界で輝ける機会をつくる」を目標に、2025年に設立されたエンターテインメント企業です。

アーティストの海外展開支援、国際フェスの企画・制作を基軸に、海外進出支援、アーティストコラボレーション、海外レーベル運営までを包括的に展開し、国内外のクリエイターやアーティスト、インフルエンサーの可能性を最大化します。

KAGEROU GLOBAL은 “일본의 문화가 아시아와 세계에서 빛날 수 있는 토양을 만든다”는 미션을 바탕으로,

2025년에 설립된 컬처 & 엔터테인먼트 기업입니다.

아티스트의 해외 진출 지원 및 국제 페스티벌 기획・제작을 중심으로,

해외 진출 컨설팅, 출판, 교육, 레이블 운영 등 폭넓은 영역에서 활동하고 있으며,

국내외 크리에이터, 아티스트, 인플루언서의 가능성을 극대화하는 것을 목표로 하고 있습니다。

KAGEROU GLOBAL [KAGEROU AGENCY (Japan) Inc.] is an entertainment company founded in 2025 with a mission to help Japanese culture shine across Asia and the world.

The company supports artists’ global expansion, plans and produces international festivals, and operates cross-border projects to maximize the potential of creators and influencers worldwide.

instagram:https://www.instagram.com/kagerou_global?igsh=aXB3Z29xamU2Z3ht&utm_source=qr(https://www.instagram.com/kagerou_global?igsh=aXB3Z29xamU2Z3ht&utm_source=qr)

X:https://x.com/kagerouagency?s=21