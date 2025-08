G SIX 5F アートギャラリー　アールグロリュー にて 2025.8.28（木）＞9.3（水） 井口真吾 / Shingo IGUCHI ☆　ワンマン・アート・ショー開催！！

【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326726&id=bodyimage1】G SIX (ギンザ シックス) 5F アートギャラリー Artglorieux にて2025.8.28(木)>9.3(水)アールグロリューギャラリー・オブ・トーキョー井口真吾 / Shingo IGUCHI ☆ ワンマン・アート・ショー開催!!「雨の中の涙のように」 Like tears in the rain詩情あふれる、ローズちゃんのストーリーが晩夏(真夏)に銀座-6(5Fアートギャラリー)で語られます。【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326726&id=bodyimage2】

配信元企業:Satelties ART LAB.

