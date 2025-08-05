性加害者は会社の隣の席にいた。『復讐が足りない』(冬野梅子)が、コミックDAYSで8月5日より連載配信スタート！
株式会社講談社
小さなIT企業に勤める復田朱里。心の奥底に秘めた暴力性は隠したまま、社会に適応し善良に生きている。そんな中、同僚の女性が退職した理由が社内における「性被害」だったと知らされ、くすぶっていた心と体の炎が燃え上がっていくーー。宝島社「このマンガがすごい！2023」オンナ編３位『まじめな会社員』、「このマンガがすごい！2025」 オンナ編７位『スルーロマンス』の冬野梅子最新作。
第1話は常に無料公開。隔週火曜日正午に新たな無料話が更新されます。
【作品1話URL】
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