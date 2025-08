【2025年９月発売予定】「 お札キューブパズル」発売予告のご案内

イエロー株式会社

ファッション・アパレル雑貨を中心に企画・製造・販売など、国内外のブランドのOEM事業を手掛けるイエロー株式会社(本社:東京都渋谷区 代表取締役:阪崎英一郎、以下「当社」)は、「お札キューブパズル」の発売を予告いたします

※商品詳細ページ:https://www.yellows.co.jp/items/20250527a

画像はイメージです

商品特徴

新紙幣がまさかの…キューブパズルに!?

お札なのに、ぐるぐる回る!?

顔が崩壊!?

遊べる立体雑貨【お札キューブパズル】が爆誕。

渋沢栄一、聖徳太子、福沢諭吉まで…

日本の歴代お札がモチーフになった、ユニークすぎるルービック風パズル。

“くずしちゃいけない人”の顔がグルングルン回転するインパクトは、まさにSNS映え必須です!



New Japanese Banknotes… Turned into a Cube Puzzle!?

Spinning banknotes!?

Faces falling apart!?

Introducing the all-new 3D novelty item you can actually play with: The Banknote Cube Puzzle!

Featuring historical figures like Eiichi Shibusawa, Prince Shōtoku, and Yukichi Fukuzawa…

This uniquely wild Rubik’s Cube-style puzzle is themed around iconic Japanese currency.

The surreal image of “people you really shouldn’t mess with” having their faces twisted and turned is guaranteed to go viral on social media!

画像はイメージです

商品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/56550/table/777_1_c13a76ec70cb0a9b3d22c1384e89c603.jpg?v=202508050156 ]

※店頭での商品のお取り扱い開始日は、店舗によって異なる場合がございます。

※画像は実際の商品とは多少異なる場合がございます。

※掲載情報はページ公開時点のものです。予告なく変更になる場合がございます。

The availability of this product may vary by store.

Actual product may differ slightly from the images shown.

Product details are accurate as of the time of publication and are subject to change without notice.

YEL Capsule Collectionとは?

「YEL Capsule Collection」 は、日本の伝統的なモチーフを活かしたデザインを特徴とし、

「観光客が気軽に手に取れる カプセルトイ」として展開します。

木札や和柄を取り入れたアイテムなど、日本ならではのデザインを施した商品ラインナップを揃え、 現代まで受け継がれてきた「日本の伝統」を詰め込んだミニチュアグッズを提供します。

What is YEL Capsule Collection?

"YEL Capsule Collection" features designs inspired by traditional Japanese motifs and is designed as a capsule toy that tourists can easily pick up.

The collection includes items incorporating wooden plaques (kifuda), traditional Japanese patterns, and other uniquely Japanese designs. Each miniature product is packed with elements of Japan’s cultural heritage, passed down through generations.

イエロー株式会社とは?

イエロー株式会社は東京・大阪を拠点とし、小物雑貨・アパレルを主体に様々なオリジナルグッズのOEM・企画販売を担うものづくりの会社です。

培ってきたノウハウを活かしクライアントのご要望に寄り添いながら、斬新で価値のあるオリジナルグッズの企画・制作のご提案をいたします。

カプセルトイ事業部「黄組」とは?

600億円超とも言われる人気沸騰のカプセルトイ市場に参入するべく、

2022年度に新たに立ち上げられました。

様々なOEMの案件を通じて得た豊富な企画力を活かし、カプセルトイ業界に挑戦して参ります。

会社概要

会社名:イエロー株式会社

本社所在地:〒150-6207

東京都渋谷区桜丘町1-4渋谷サクラステージSHIBUYAサイドSHIBUYAタワー7F

代表者:代表取締役 阪崎英一郎

※本記事は執筆時点での新商品の発売予告になります。

掲載の商品については今後やむを得ず仕様変更または、発売を延期・中止とさせていただく可能性がございます。

商品の最新情報については弊社サイト及びSNSをご確認ください。