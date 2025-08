台湾、アジアの資産運用センターとしての役割強化を目指し、10月に初の「台湾ウィークス」を開催へ

台北、2025年8月5日 /PRNewswire/ -- 台湾の金融監督管理委員会(FSC)は、台湾をアジア有数の資産運用センターとしての地位に引き上げることを目的とした旗艦イベント「台湾ウィークス」の初開催を発表しました。開催期間は2025年10月15日から23日までとなっています。



The FSC and its partner organizations jointly launched “Taiwan Weeks” at an inaugural press conference.



台北で行われた記者発表会で、FSC会長のJin-Lung Peng博士は、この取り組みを「国際資本を誘致し、台湾のグローバル金融システムへの統合を深化させるという長期戦略における重要な節目」と位置づけました。

「世界中の投資家の皆様が台湾の資本市場の可能性を探り、資産運用の未来を共に築いていくことを心より歓迎します。台湾ウィークスは単なるプロモーションイベントではなく、国際的な対話、イノベーションの交流、そして国境を越えた投資協力のためのプラットフォームです」とPengは述べました。

このイベントは、6か月にわたって綿密に準備され、FSCが主導し、証券先物局、銀行局、保険局が積極的に参加しています。このイベントは、台湾証券取引所、台北取引所、台湾先物取引所、台湾集中保管決済機構という4つの主要な証券取引・金融インフラ機関との協力のもと、共同で開催されます。

政策とイノベーションを披露する2週間のショーケース

2週間にわたって開催される台湾ウィークスでは、資産運用分野における主要な政策の進展を紹介するさまざまなイベントが行われます。インタラクティブな形式を通じて、本イニシアチブは規制枠組みへの理解を深め、金融商品のイノベーションを促進し、金融包摂を推進するとともに、ESG(環境・社会・ガバナンス)における持続可能性の実現を支援することを目指しています。本イベントは、強靭で相互接続された金融エコシステムの構築に向けた、より広範な行動計画とも連携しています。

台湾ウィークス」の公式ウェブサイト(taiwanweeks.com)が現在公開されており、世界中の視聴者に向けて、イベントのスケジュールや登壇者情報、台湾の資本市場の発展に関するインサイトを提供しています。

国際的な関与と知見の共有

10月15日の開会式では、世界の資産運用業界のリーダーによる基調講演や、学者・専門家によるパネルディスカッションが行われます。議題は、資本市場の進化するダイナミクスや、アジア全体で包摂的かつ持続可能な成長を促進するための戦略に焦点を当てます。

続く各セッションでは、ESGフレームワーク、コーポレート・ガバナンスのベストプラクティス、上場投資信託(ETF)、スタートアップ・エコシステム支援、公共インフラへの資金動員といった重要分野が掘り下げられます。市場のレジリエンス、国境を越えた協力、長期的な資本形成に関する見識を、著名なスピーカーたち――高官、国際金融機関の代表者、そして各分野の有識者――が共有します。

FSCは、「台湾ウィークス」を国際的な関与のための戦略的プラットフォームと位置づけており、人材育成、金融イノベーション、政策協力を通じたつながりの強化を目指しています。国内外の関係者を結集することで、本イベントは国境を越えた投資パートナーシップの促進、産学連携の強化、そして有意義な対話と知見の共有を通じた実効性のある政策提言の創出を目指しています。

主なイベントには以下が含まれます:

