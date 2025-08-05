オリジナルTVアニメ「アポカリプスホテル」初となるLINE着せかえがインクルーズより配信開始！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）は、LINEヤフー株式会社が運営するコミュニケーションアプリ「LINE」内の着せかえショップにて、オリジナルTVアニメ「アポカリプスホテル」のLINE着せかえを2025年8月5日（火）に配信開始致しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326639&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326639&id=bodyimage2】
オリジナルTVアニメ「アポカリプスホテル」初となるLINE着せかえがインクルーズの販売アカウントより配信開始！是非、LINE着せかえでもオリジナルTVアニメ「アポカリプスホテル」の世界観をお楽しみください。
■商品概要
【タイトル】TVアニメ「アポカリプスホテル」Vol.1
【販売URL】https://line.me/S/shop/theme/detail?id=2729b667-3ac0-401b-918a-934b82c9d246
【利用料金】370円（税込）または、150LINEコイン
【タイトル】TVアニメ「アポカリプスホテル」Vol.2
【販売URL】https://line.me/S/shop/theme/detail?id=acef7f8b-106b-457b-a6e7-428d748d3509
【利用料金】370円（税込）または、150LINEコイン
■オリジナルTVアニメ「アポカリプスホテル」
人類がいなくなり、長い年月が流れた地球。
日本の首都・東京の銀座にあるホテル『銀河楼』では、
ホテリエロボットのヤチヨと従業員ロボットたちが、
オーナーの帰還と、再び人類のお客様を迎える時を待っていた。
が──100年ぶりにやってきたお客様は、地球外生命体だった。
次々に訪れる彼らの目的は、宿泊か、侵略か、
はたまたどちらでもないのか……
『銀河楼』の威信をかけたヤチヨたちのおもてなしが、今、始まる──
【OFFICIAL SITE】https://apocalypse-hotel.jp/
【OFFICIAL X】https://x.com/apo_hotel
（C）アポカリプスホテル製作委員会
■株式会社インクルーズ実績
LINE着せかえコンテンツ一覧
https://store.line.me/themeshop/author/93873
LINEスタンプコンテンツ一覧（日本語版のみ掲載）
http://line.me/S/shop/sticker/author/14474
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 河野 文香
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326639&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326639&id=bodyimage2】
オリジナルTVアニメ「アポカリプスホテル」初となるLINE着せかえがインクルーズの販売アカウントより配信開始！是非、LINE着せかえでもオリジナルTVアニメ「アポカリプスホテル」の世界観をお楽しみください。
■商品概要
【タイトル】TVアニメ「アポカリプスホテル」Vol.1
【販売URL】https://line.me/S/shop/theme/detail?id=2729b667-3ac0-401b-918a-934b82c9d246
【利用料金】370円（税込）または、150LINEコイン
【タイトル】TVアニメ「アポカリプスホテル」Vol.2
【販売URL】https://line.me/S/shop/theme/detail?id=acef7f8b-106b-457b-a6e7-428d748d3509
【利用料金】370円（税込）または、150LINEコイン
■オリジナルTVアニメ「アポカリプスホテル」
人類がいなくなり、長い年月が流れた地球。
日本の首都・東京の銀座にあるホテル『銀河楼』では、
ホテリエロボットのヤチヨと従業員ロボットたちが、
オーナーの帰還と、再び人類のお客様を迎える時を待っていた。
が──100年ぶりにやってきたお客様は、地球外生命体だった。
次々に訪れる彼らの目的は、宿泊か、侵略か、
はたまたどちらでもないのか……
『銀河楼』の威信をかけたヤチヨたちのおもてなしが、今、始まる──
【OFFICIAL SITE】https://apocalypse-hotel.jp/
【OFFICIAL X】https://x.com/apo_hotel
（C）アポカリプスホテル製作委員会
■株式会社インクルーズ実績
LINE着せかえコンテンツ一覧
https://store.line.me/themeshop/author/93873
LINEスタンプコンテンツ一覧（日本語版のみ掲載）
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■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 河野 文香
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
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