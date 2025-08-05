歯間まで驚きの歯垢除去力｜パナソニック「ドルツプレミアム」W音波振動ハブラシ 9月上旬発売

パナソニック株式会社は、歯間フィットブラシとW音波振動（※1）のかけあわせで、歯間の歯垢除去力200％（※2）（当社比/当社基準による歯間部人工プラーク除去率）を実現する歯周ケア発想の「ドルツプレミアム」W音波振動ハブラシ スマート EW-DT88を2025年9月上旬（＊）に発売します。

【「ドルツプレミアム」W音波振動ハブラシ スマート EW-DT88の特長】

1.歯間フィットブラシ×W音波振動（※1）で、歯間の歯垢除去力200％（※2）（当社比/当社基準による歯間部人工プラーク除去率）

2.ドルツ独自の「W音波振動」が進化

3.ブラシの柄まで光る「ブラッシングナビ」で歯磨きをサポート

「ドルツプレミアム」W音波振動ハブラシ スマート EW-DT88の詳細・仕様はこちら

https://panasonic.jp/teeth/products/EW-DT88

8年ぶりのフルモデルチェンジとなる新製品ドルツプレミアム「EW-DT88」。モーターの”パワーアップ”と、モーターの小型化による”本体の胴体部分のスリム化”の両立を実現、開発に携わったメンバーが思いも語りました。

■DT88開発者動画【パナソニック公式】

https://youtu.be/shpOlahii40

＜同時発売＞

ドルツプレミアム W音波振動ハブラシ EW-DP58／EW-DP38

https://panasonic.jp/teeth/products/EW-DP58

https://panasonic.jp/teeth/products/EW-DP38

＜関連情報＞

■ドルツ W音波振動ハブラシ デビューキャンペーン

購入期間：2025年7月30日（水）～2026年1月15日（木）

応募期間：2025年7月30日（水）～2026年2月2日（月）16:59

URL：https://panasonic.jp/teeth/campaign/25summer-doltz.html

＊社会情勢などの影響により、発売の延期や供給が遅れる可能性があります。発売時期は確定次第、当社ホームページに掲載いたします。

※1: 音波領域内での、ヨコ約31,000、タタキ約20,000ブラシストローク/分の振動

※2: 当社基準による歯間部人工プラーク除去率比較。EW-DT88 W-CLEANモードレベル3と、極細毛ブラシコンパクト×W音波振動（W-CLEANモード時）EW-DT63との比較。実際の口内での効果は異なる場合があります。