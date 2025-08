世界を魅了するNY五つ星スパ「Re:forma」に日本発フェムケア「Femly Labo」導入

株式会社ウェルクス

日本生まれのフェムケアブランド「Femly Labo」が、世界中のセレブが集うニューヨークの五つ星ホテル「ロッテ・ニューヨーク・パレスホテル」内のラグジュアリーメディカルスパ「Re:forma(リフォーマ)」に導入されました。

Re:formaを創り上げたのは、シングルマザーとして渡米し、ゼロからキャリアを築いてきたカンナ氏。医療・再生美容・ホルモンケアを融合したこの空間は、「整えること=本当の美しさ」という哲学を体現する場として、多くのニューヨーカーから支持を集めています。

美とウェルネスが融合する「整え」の空間

世界中のセレブリティが愛用する歴史的ランドマーク「ロッテ・ニューヨーク・パレスホテル」。

この五つ星ホテル内に、日本人女性がプロデュースする最先端の医療スパ「Re:forma」が誕生しました。

美容医療、再生医療、ホルモンケアを融合し、外側だけでなく内側から“整える”ことをコンセプトに掲げたウェルネス空間です。

「美しさとは、単なる見た目ではなく、その人の生き方や心の在り方を支えるもの」。

そんな信念をもとに作られたRe:formaは、忙しくストレスフルなニューヨークで暮らす人々に、自分を取り戻す「静けさ」と「整え」の時間を提供します。

この特別な空間を生み出したのは、藤田カンナさん。

「外見をきれいにするだけではなく、人生を支える“内側からの整え”を大切にしたい」。

そんな思いを胸に、世界屈指のウェルネス都市ニューヨークで、自らの哲学を形にしました。

Re:formaでは、肌や体だけでなく、自律神経やホルモンバランスまでも整えることを重視。香り、光、音、温度に至るまで、五感にやさしく働きかける設計がされています。さらに、最新ウェルネスベッドも導入。Gharieni社の技術を活かし、以下のような先進設備が揃います:

● 【MLX i³Dome】:赤外線ヒートドームで全身をデトックス

● 【RLX Satori】:脳波と振動による神経系リセット

● 【RLX Aurasens】:音楽と触覚の融合による感情解放

● 【Psammo Quartz】:温砂ベッドで深層リラクゼーション

これらの革新的技術は、身体だけでなく感情や神経系にもアプローチする“未来のセルフケア”として注目されています。

四つのスーツケースから始まった挑戦

現在の華やかな舞台の裏には、小さな一歩から積み上げた挑戦の歴史があります。

「10年前、私はシングルマザーとして、当時まだ幼い息子と一緒に、4つのスーツケースと2つのゴルフバッグだけを持ってアメリカに渡りました」。

会社員を辞め、200平方フィート・たった2席の小さなネイルサロンからスタート。

「お客様一人ひとりに誠実に向き合うことだけを心がけ、少しずつ信頼とつながりを築いてきました」。

やがて会員制プライベートクラブ「The Core Club」への出店を果たし、より上質なサービスを追求する道へ。

また、子育てと並行してコロンビア大学で医療やビジネスを学び直すという挑戦にも取り組みました。

「挑戦する姿を息子に見せたかったし、何より自分自身が学び続けたかった」。

そしてロッテ・パレスホテル内でネイルサロン Kirei House Nailsと美容クリニックRe:formaを運営するまでに成長し女性の健康・美・再生医療分野でグローバルに事業を展開しています。

また現在はグローバルブランドKannaCoを率い、フェムテックと再生美容の架け橋となる存在としても注目されています。

「内側を整える」という気づきから

そんな歩みの中で、カンナさんを突き動かしたのが、自身の年齢とともに感じたホルモンバランスの揺らぎでした。

「外見を整えることだけではもう足りない。身体も心も含めて、人生を前向きに生きるには“内側から整える”ことが必要だと気づきました」。

女性として年齢を重ねる中で誰もが直面する体調や感情の変化を、自分自身で受け止め、ケアできる場所を作りたい。

そんな気持ちこそが、Re:forma構想のすべての原点になりました。

「パレスホテル」という特別な舞台を選んだ理由

数あるニューヨークのロケーションの中で、なぜパレスホテルを選んだのか。

それは、この場所が持つ“本物志向”の価値観に強く共感したからだといいます。

「Gossip Girlの舞台にもなり、世界中のセレブたちに愛され続ける歴史ある場所。信頼を前提にした“本物”のサービスを届けたいと考えたとき、このホテル以上の場所はありませんでした」。

格式や伝統を尊重しながら、新しい価値を提案するこのホテルの精神こそが、「心身を整え、より良い生き方を支える場所」というRe:formaのビジョンにぴったりだったのです。

日本的繊細さとNYモダンの融合

Re:formaでは、日本人ならではの細やかな配慮と、ニューヨークらしいモダンラグジュアリーを融合した空間デザインを徹底。香り・光・音のバランスにこだわり、訪れる女性が安心して“自分を整える時間”を過ごせるよう設計されています。

「空間そのものがセラピーであること」――それが、Re:formaが提供する真のラグジュアリーです。

Femly Laboとの出会い:「これはアメリカでも通用する」

この特別な空間で選ばれたのが、日本生まれのフェムケアブランド「Femly Labo」です。

「日本滞在中に試したとき、香りに頼らず成分そのものが静かに働きかける。医療的視点と再生医療アプローチで設計されていることに衝撃を受け、『これはアメリカでも絶対に通用する』と直感しました」。自分のサロンで責任をもって紹介したい、そう思えた唯一の製品でした。

導入後の反響も大きく、「こういうものをずっと探していた」「ようやく“本物”に出会えた」という声が数多く寄せられています。

Femly Laboは単なるスキンケア製品ではなく、「肌」「感情」「自律神経」という3つの領域に同時に働きかけ、過剰な刺激ではなく静かに確実に整える“ちょうどよさ”が現代女性の心に響いています。

お客様自身が「自分を大切にする時間」を持つきっかけになることを願って、カンナさんはこの製品を選びました。

未来への展望とメッセージ

今後KannaCoは、Femly Laboと連携し、ホルモン年齢スクリーニングや周期トラッキング、個別フェムケア、医療と連携したウェルネスプログラムなどを展開予定。

Re:formaが目指すのは、「心・体・ホルモンを日常的に整える文化」の創出。誰もが“今の自分”を認め、内側から整えることが美しさと自信につながる社会の実現です。

Information

■Re:forma MedSpa and Wellness at Lotte New York Palace

医療スパ・ネイルサロンを併設し、ニューヨークの中心でホルモンケア・再生医療・ウェルネスを統合したトータルケアを提供。

【所在地】Lotte New York Palace Hotel, New York, NY

【Web】https://reformanyc.com

Kirei House Nails https://www.kirei-house.com

■Femly Labo US

日本生まれのフェムケアブランド。成分そのものの機能性にこだわり、肌・感情・自律神経に同時にアプローチする新感覚のセルフケアをアメリカでも展開中。

【公式サイト】

日本:https://femlylabo.net/

アメリカ:femlylabo.com (工事中)

Japanese Femtech Brand Femly Labo Arrives at KannaCo’s Reforma MedSpa in Lotte New York Palace Hotel

Why KannaCo Chose Femly Labo-and How It’s Redefining Beauty and Wellness in New York

In the heart of Manhattan, inside the legendary Lotte New York Palace Hotel, a new standard of beauty and wellness is taking shape. Reforma MedSpa and Wellness, founded by KannaCo CEO and wellness entrepreneur Kanna, is where regenerative aesthetics meet hormone-balancing therapies. Now, the spa introduces Femly Labo, a Japan-born femtech brand celebrated for its gentle yet science-driven formulas.

Reforma was born from Kanna’s vision: to create a sanctuary where external beauty aligns with internal wellness. Having rebuilt her life in New York from scratch, she first founded Kirei House, a Japanese beauty salon, and later opened Reforma MedSpa as her flagship concept for women navigating aging and hormonal transitions.

Where Holistic Wellness Meets New York Luxury

Reforma offers a refined blend of aesthetic medicine, hormone wellness, and advanced therapies. Rooted in Japanese design and holistic values, the spa focuses on restoring the nervous system and rebalancing from within. Services include regenerative facials, KAATSU fitness therapy, IV drips, lymphatic drainage, and hair restoration treatments.

“Beauty isn’t just how you look. It’s how you feel, how you live, and how aligned your body is from the inside out,” says Kanna.

Reforma attracts both international travelers and discerning New Yorkers who seek more than surface-level results. It’s a space to pause, realign, and renew-with clinical excellence and human warmth.

Wellness Technology Inside the Palace Hotel

Guests also benefit from a rare offering: access to some of the world’s most advanced wellness technologies within the Palace Hotel, available through Ila Only Spa. These include:

● MLX iDome: Infrared detox + LED light therapy

● RLX Satori: Vibroacoustic therapy for nervous system reset

● RLX Aurasens: Immersive audio beds for emotional balance

● Psammo Quartz Therapy: Heated quartz beds for full-body relaxation

These therapies reflect Reforma’s belief that transformation happens where intention meets innovation.

Femly Labo: Japanese Femcare, Refined for the U.S.

Kanna discovered Femly Labo while in Japan and instantly connected with its approach. Instead of masking symptoms with heavy scents or harsh ingredients, Femly Labo supports hormonal balance, skin health, and the autonomic nervous system using stem cells, NMN, and equol.

“I used it once and felt my skin and mood reset. I knew it belonged in our wellness menu.”

Now available at Reforma, Femly Labo has earned a loyal following among women who value effective, non-invasive femcare.

What’s Next for KannaCo and Femtech in America

Looking ahead, KannaCo plans to expand Femly Labo’s U.S. presence through education, hormone screening, cycle tracking, and custom care plans. The mission is clear: bring hormone literacy and inner beauty to the forefront of American wellness culture.

From a two-seat nail studio to a flagship medspa in a 5-star hotel, Kanna’s journey bridges East and West-empowering women to define beauty on their own terms.

Information

■Re:forma MedSpa and Wellness at Lotte New York Palace

Offering integrated medical spa and nail services in the heart of New York, with holistic hormonal, regenerative, and wellness care.

【Location】Lotte New York Palace Hotel, New York, NY

【Web】

Medical Spa https://reformanyc.com

Kirei House Nails https://www.kirei-house.com

■Femly Labo US

A Japanese-born femcare brand focused on the functionality of ingredients themselves, offering holistic self-care that quietly works on skin, emotions, and the autonomic nervous system.

Now available in the US.

【Official US Site】www.femlylabo.com

(Under construction)

【Instagram】@femlylabo.us