フォーティネット、2025年Gartner® エンタープライズ向け有線 / 無線LANインフラストラクチャのMagic Quadrant™ で2年連続リーダーの1社に位置付けられる

サイバーセキュリティの世界的リーダーで、ネットワークとセキュリティの融合を牽引するフォーティネット(Fortinet®)は、2025年Gartner® エンタープライズ向け有線 / 無線LANインフラストラクチャのMagic Quadrant™において、2年連続でリーダーの1社として位置づけられたことを発表しました。フォーティネットは、この評価が、FortiSwitch、FortiAPなどのセキュアネットワーキングソリューションを含む業界最先端のセキュアなLANエッジポートフォリオの強みを反映するものと考えています。このポートフォリオは、フォーティネット セキュリティ ファブリックと完全に統合され、単一のオペレーティングシステムであるFortiOSによって動作し、ネットワーキングとセキュリティの融合を実現します。FortiSwitch:https://www.fortinet.com/jp/products/ethernet-switchesFortiAP:https://www.fortinet.com/jp/products/wireless-access-pointsセキュアなLANエッジ:https://www.fortinet.com/jp/solutions/enterprise-midsize-business/lan-edgeフォーティネット セキュリティ ファブリック:https://www.fortinet.com/jp/solutions/enterprise-midsize-business/security-fabricFortiOS:https://www.fortinet.com/jp/products/fortigate/fortiosフォーティネットのセキュアなLANエッジポートフォリオは、お客様のニーズの高度化や多様化に対応し、以下のような重要なメリットを提供します。LANエッジ全体にわたって組み込まれたセキュリティにより、サイバーリスクを軽減:お客様は、FortiAIの統合型セキュリティとAI支援による管理を通じて、直感的なアーキテクチャを展開できます。また、シンプルなライセンス体系によって、複数のアドオンサブスクリプションを管理する際の複雑さを排除できます。統合プラットフォームによりITとOTの融合を強化:多くの組織が、人材不足やサイバーセキュリティのスキルギャップに対処する一方で、ネットワークに対する要求を高めています。こうした状況で、限られた人材によりネットワークの保守と保護を確保することがますます困難になっています。フォーティネットは、単一プラットフォームのアプローチでこの負担を軽減することで、構成ミスを最小限に抑え、日々の運用を簡素化し、当社の有線 / 無線LANソリューション全体でAI主導の知見を提供します。一貫した機能と直感的なライセンスにより、コストを削減して複雑さを軽減:当社の有線 / 無線LANソリューションは、妥協のないエンタープライズクラスの柔軟性を提供し、コストを増加させることなくネットワークリスクを軽減し、運用を簡素化します。FortiAI:https://www.fortinet.com/jp/solutions/enterprise-midsize-business/fortiaiサイバーセキュリティのスキルギャップ:https://www.fortinet.com/jp/corporate/about-us/newsroom/press-releases/2024/fortinet-annual-skills-gap-report-reveals-growing-connection-between-cybersecurity-breaches-and-skills-shortagesこれらの機能はすべて、ネットワーク / セキュリティ分野全体でフォーティネット セキュリティ ファブリックを駆動する単一のオペレーティングシステムであるFortiOSを通じて提供されます。お客様からの評価フォーティネットは、2024年Gartner® Peer Insights™ のエンタープライズ向け有線 / 無線LANインフラストラクチャ部門のVoice of the Customerでも、7回連続でCustomers’ Choiceの1社に選出されました。以下のようなお客様からの評価が紹介されています。(英語)https://www.fortinet.com/jp/blog/business-and-technology/fortinet-recognized-as-2024-gartner-peer-insights-customer-choice-enterprise-wired-wireless-lan-infrastructure“One of the big reasons we chose Fortinet is that their networking tools are built from the ground up with security in mind… With the Fortinet solutions, our network speed has been amazing. We used to receive frequent performance-related complaints from end-users, but we have heard zero complaints since we deployed the Fortinet networking solutions.”-Ed O’Kelley, Vice President of IT,Goodwill Industries of Middle Tennesseehttps://www.fortinet.com/content/dam/fortinet/assets/case-studies/cs-goodwill-middle-tennessee.pdf“FortiAPs have better availability than their competitors and easier, single-pane-of-glass management. We considered an unmanaged AP, but when we realized how tightly FortiAP integrates with the Fortinet Security Fabric, the decision was a nobrainer. "-Scott Scherer, Chief Information Officer,Jersey Mike's Franchise Systems, Inc.https://www.fortinet.com/content/dam/fortinet/assets/case-studies/cs-jersey-mikes.pdfフォーティネットの製品およびソリューション担当シニアバイスプレジデントのNirav Shahは、次のように述べています。「後付けでセキュリティを実装する従来のネットワーキングソリューションとは異なり、当社の有線 / 無線LANポートフォリオは、AI主導のセキュリティとAI支援によるネットワーク運用を組み込み、一から構築されています。この融合を通じて、お客様は運用を簡素化し、パフォーマンスを向上させ、IT環境からOT環境へとセキュリティを拡張できます。こうした点こそが、フォーティネットがこの市場でリーダーであり続けている理由だと考えています」関連資料● 2025年Gartner® エンタープライズ向け有線 / 無線LANインフラストラクチャのMagic Quadrant™ の詳細については、レポートをダウンロードしてご覧ください。https://www.fortinet.com/jp/resources/analyst-reports/gartner-wired-wireless-lan● フォーティネット:信頼とイノベーションの融合で、当社のイノベーション、協力パートナー、製品セキュリティプロセス、実証済みのサイバーセキュリティを必要とされるあらゆる場所に提供するエンタープライズグレード製品の詳細をご覧ください。https://www.fortinet.com/jp/trust● フォーティネット製品のセキュリティと完全性に対するコミットメントで、当社の製品開発と脆弱性の責任ある開示のアプローチとポリシーの詳細をご覧ください。https://www.fortinet.com/content/dam/fortinet/assets/flyer/ja_jp/flyer-fortinet-commitment-to-product-security-and-integrity.pdf● フォーティネットのお客様による組織の保護の事例https://www.fortinet.com/jp/customersGartner社による注記Gartner, Voice of the Customer for Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure, Peer Contributors, 12 September 2024.Gartnerは、Gartner, Inc.および/または米国とその他の国におけるその関連会社の商標およびサービスマークであり、Gartner Peer Insightsは、Gartner, Inc.および/またはその関連会社の登録商標であり、本書では許可を得て使用しています。All rights reserved.Gartnerは、Gartnerリサーチの発行物に掲載された特定のベンダー、製品またはサービスを推奨するものではありません。また、最高のレーティングまたはその他の評価を得たベンダーのみを選択するようにテクノロジーユーザーに助言するものではありません。Gartnerリサーチの発行物は、Gartnerリサーチの見解を表したものであり、事実を表現したものではありません。Gartnerは、明示または黙示を問わず、本リサーチの商品性や特定目的への適合性を含め、一切の責任を負うものではありません。Gartner Peer Insightsのコンテンツは、個々のエンドユーザー自身の経験による主観的な意見が集約されたものであり、Gartnerまたはその関連会社の見解を表すものではありません。Gartnerは、Gartner Peer Insightsに掲載された特定のベンダー、製品またはサービスを推奨するものではありません。Gartnerは、商品性または特定目的への適合性の保証を含む、その正確性または完全性について、本コンテンツの内容に関する一切の責任を、明示または黙示を問わず負うものではありません。