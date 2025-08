フォーティネット、Westlands AdvisoryのIT/OTネットワーク保護プラットフォームNavigator 2025™ レポートにて、3年連続で総合リーダーに位置付けられる

##



サイバーセキュリティの世界的リーダーで、ネットワークとセキュリティの融合を牽引するフォーティネット(Fortinet®)は、OTセキュリティ分野の大手アナリスト企業であるWestlands Advisoryによる「IT/OTネットワーク保護プラットフォームNavigator 2025」レポートにて、再び総合リーダーに選出され、IT / OTの戦略的方向性とプラットフォーム性能の両方で最高評価を獲得したことを発表しました。初回のレポートから3年連続して総合リーダーに選出されたフォーティネットについて、Westlands Advisoryの最新レポートでは、OTネットワークセキュリティ分野における豊富な経験を高く評価し、「OTサイバーセキュリティは(フォーティネットの)重要な戦略的柱」であり、その結果として「重要なイノベーション、製品群の拡張、提携の拡大、市場シェアの向上を実現している」と述べています。セキュアなIT / OTネットワークの融合を実現フォーティネットのOTセキュリティプラットフォームは、一元管理・自動化された統合プラットフォーム上で、エンドツーエンドのネットワークセグメンテーション、OT資産とネットワークの可視化、ネットワークセグメンテーション / マイクロセグメンテーション、そして高度な脅威保護を提供できるという点で、他に類を見ない存在です。フォーティネット セキュリティ ファブリックとの緊密な統合により、サイバーレジリエンスと本番環境の信頼性向上、展開までの時間の短縮、運用の簡素化を提供し、進化するサイバー脅威からの重要インフラやOTインフラの防御をさらに強化します。フォーティネットのOTセキュリティプラットフォーム:https://www.fortinet.com/jp/solutions/ot-securityフォーティネット セキュリティ ファブリック:https://www.fortinet.com/jp/solutions/enterprise-midsize-business/security-fabricWestlands Advisoryのレポートは、フォーティネットのOTセキュリティプラットフォームを活用することでお客様が得られる主要なメリットを挙げています。IT / OTインフラストラクチャ全体にわたり、広範で統合された高性能のセキュリティソリューションとサービス:Westlands Advisoryは、フォーティネットがITとOT全体にわたって単一のプラットフォームを提供し、組織全体のサイバーリスクを軽減する上で役立つ点を高く評価しています。OTセキュリティプラットフォームは、フォーティネット セキュリティ ファブリックをOT領域へと拡張し、市場で最も広範かつ深いネットワーキング / サイバーセキュリティソリューションを提供します。これらのソリューションは、FortiGuard Labsに下支えされたAI駆動型のOTセキュリティサービスを通じて、OTに特化したアプリケーション / プロトコルベースのセキュリティと、パッチが適用されていないOT資産を悪用から保護する仮想パッチ機能により、ほぼリアルタイムの保護を実現します。Westlands Advisoryが説明するとおり、当社のOTセキュリティプラットフォームは、セキュアネットワーキング、ユニファイドSASE、セキュリティオペレーションというソリューションの3本柱にわたって、20以上の製品で構成されています。「さらに、OTセキュリティプラットフォームを通じて提供されるテクノロジー統合が、フォーティネットのソリューションを超えてサードパーティのテクノロジーまで及び、一元化された包括的なOTサービスを提供している」ことも、同レポートで評価されています。緊急性の高いOTセキュリティのユースケースを解決するための最先端のイノベーション:当社のOTセキュリティプラットフォームは、資産の検出と管理、ネットワークの保護とセグメンテーション、エンドポイントの保護、安全なリモートアクセスなど、OTにおける緊急かつ現実的な多くのユースケースを解決するのに役立つ最先端の進歩とイノベーションに関しても、Westlands Advisoryから高く評価されています。同レポートには、「フォーティネットは、FortiGate RuggedファイアウォールやFortiSwitch産業用スイッチなど、最も幅広い産業グレードのセキュリティハードウェアソリューションを提供しています。(中略)同社の製品ロードマップは、顧客の要件や業界標準に的確かつ迅速に対応しています。その結果として、デュアル5Gモデム搭載のFortiGate Rugged 70Gが2024年レッド・ドット・プロダクトデザイン賞に選ばれるなど、数々の業界賞を受賞している」ことが述べられています。この他にも、2024年のSilver Product of the Year Award(FortiGate Rugged 70Fが対象)、2025年のGold Product of the Year Award(FortiGate Rugged 70G-5G-DUALが対象)といった受賞歴を持ちます。また、同レポートは、OTセキュリティにおけるフォーティネットのイノベーションがAIとMLの領域にも及び、「検知、リスクの理解、セキュリティ運用の改善に焦点が当てられている」と述べています。競合他社製品と比べて、高性能・省エネ・コスト効率に優れたソリューション:フォーティネットが独自開発したASICテクノロジーは、FortiGateアプライアンスに組み込まれ、他に類を見ないネットワークセキュリティのパフォーマンスと信頼性を提供します。これは、24時間365日稼働し続ける、またはダウンタイムが許されないOT環境において極めて重要な要素です。こうしたカスタムASICには、ネットワークプロセッサとセキュリティプロセッサが含まれ、FortiOSオペレーティングシステムと統合されることで、現代のネットワーク環境の要求に応える包括的かつ高性能なネットワーク / セキュリティソリューションを実現します。OTセキュリティサービス:https://www.fortinet.com/jp/support/support-services/fortiguard-security-subscriptions/industrial-security2024年レッド・ドット・プロダクトデザイン賞:https://www.fortinet.com/jp/blog/business-and-technology/fortinet-wins-prestigious-2024-red-dot-product-design-award2024年のSilver Product of the Year Award:https://controleng.dragonforms.com/loading.do?omedasite=CE_eBook_POY_WINNERS_20242025年のGold Product of the Year Award:https://www.controleng.com/ebook/product-of-the-year-winners-2025/フォーティネットのOTセキュリティプラットフォームを高く評価するWestlands Advisoryのレポートは、ITとOTの融合の重要性を明確に示すものであり、パフォーマンスと保護の間で妥協する必要がないことを改めて示しています。フォーティネットの製品およびソリューション担当シニアバイスプレジデントのNirav Shahは、次のように述べています。「フォーティネットによるOT(オペレーショナルテクノロジー)環境の保護と、進化し続けるOTインフラストラクチャの要件に対応したコンプライアンスには、20年以上にわたって多くのお客様から信頼が寄せられています。当社は、IT / OTインフラストラクチャの融合を可能にするために、業界最先端の脅威検知と防御を基盤から組み込んだ、他に類を見ない包括的なOTセキュリティプラットフォームを提供しています。Westlands Advisoryによる今回の評価は、フォーティネットに対するお客様、パートナー、そして広範なOTセキュリティコミュニティからの信頼が一層深まっていることを反映するものです」関連資料● 詳細については、Westlands Advisoryによる「IT/OTネットワーク保護プラットフォームNavigator 2025」レポートをダウンロードしてご覧ください。また、ブログ記事もご覧ください。https://www.fortinet.com/jp/resources/analyst-reports/it-ot-security-platform-navigatorhttps://www.fortinet.com/blog/business-and-technology/westlands-advisory-names-fortinet-ot-security-leader-for-third-straight-year● フォーティネットOTセキュリティソリューションの詳細をご覧ください。https://www.fortinet.com/jp● フォーティネット:信頼とイノベーションの融合で、当社のイノベーション、協力パートナー、製品セキュリティプロセス、実証済みのサイバーセキュリティを必要とされるあらゆる場所に提供するエンタープライズグレード製品の詳細をご覧ください。https://www.fortinet.com/jp/trust● フォーティネットのお客様による組織の保護の事例https://www.fortinet.com/jp/customers● フォーティネット製品のセキュリティと完全性に対するコミットメントで、当社の製品開発と脆弱性の責任ある開示のアプローチとポリシーの詳細をご覧ください。https://www.fortinet.com/content/dam/fortinet/assets/flyer/ja_jp/flyer-fortinet-commitment-to-product-security-and-integrity.pdf● フォーティネットのX、LinkedIn、Facebook、Instagramをフォローし、フォーティネットのブログまたはYouTubeチャネルに登録してください。X:https://x.com/fortinetjapanLinkedIn:https://www.linkedin.com/company/fortinet/Facebook:https://www.facebook.com/FortinetJapan/Instagram:https://www.instagram.com/fortinet/ブログ:https://www.fortinet.com/jp/blogYouTube:https://www.youtube.com/@FortinetJapan