フォーティネット、2025年Gartner® SASEプラットフォームのMagic Quadrant™ でリーダーの1社に位置づけられる

##

サイバーセキュリティの世界的リーダーで、ネットワークとセキュリティの融合を牽引するフォーティネット(Fortinet®)は、2025年Gartner® SASEプラットフォームのMagic Quadrant™でリーダーの1社に位置づけられたことを発表しました。フォーティネットはさらに、同時に公開されたGartner SASEプラットフォームに関するクリティカル・ケイパビリティ・レポートの「セキュアな拠点ネットワークの近代化」ユースケースでも第1位に評価されました。当社は、こうした評価は、高度なセキュアSD‑WAN、ユニバーサルZTNA、AIを活用した脅威保護を柔軟な単一ソリューションに統合する当社の能力が評価された結果であると考えています。最も統合され、柔軟性に富む、インテリジェントなSASEプラットフォームフォーティネットは、今回の評価が、安全かつ迅速なデジタル化を実現する統合プラットフォーム戦略の妥当性を裏付けるものと考えています。これは、2024年Gartner SD‑WANのMagic Quadrantにおいて5年連続でリーダーの1社として評価され、実行能力で最高スコアを得たこと、さらにGartner Peer Insights™ において2024年のSSE(セキュリティ・サービス・エッジ)のCustomers’ Choiceの1社、2025年のSD-WANおよびZTNA(ゼロトラスト・ネットワーク・アクセス)のCustomers’ Choiceの1社に選ばれたことに続く評価となります。SSE:https://www.fortinet.com/jp/blog/business-and-technology/fortinet-recognized-for-second-time-as-gartner-peer-insights-customer-choice-for-sseSD-WAN:https://www.fortinet.com/blog/business-and-technology/only-vendor-to-be-named-as-a-gartner-peer-insights-customer-choice-for-sd-wan-for-sixth-timeZTNA:https://www.fortinet.com/jp/blog/business-and-technology/foritnet-is-the-only-vendor-recognized-as-a-customer-choice-in-gartner-peer-insights-voc-for-ztnaフォーティネットのユニファイドSASEは、FortiOS上でネイティブに構築されており、単一ベンダープラットフォームを通じてキャンパスからクラウド、リモートユーザーまで、一貫したセキュリティとユーザーエクスペリエンスを提供します。密接な統合を軸とするフォーティネットのアプローチにより、1つのコンソールと1つのエージェントを通じた一元管理が可能となり、複雑さを軽減しつつ、ポリシーの適用と展開を効率化できます。当社は、世界160以上のPoP(Point of Presence)と簡素化されたライセンス体系を提供し、お客様のニーズに応えています。AIを活用したセキュリティワークフローなど、毎月の継続的な製品のイノベーションにより、進化する脅威とビジネスニーズに常に先手を打つプラットフォームを維持しています。フォーティネットのユニファイドSASE:https://www.fortinet.com/jp/solutions/enterprise-midsize-business/unified-sase高性能な拠点エクスペリエンスとSovereign SASEをグローバル規模で実現フォーティネットは、Gartner SASEプラットフォームに関するクリティカル・ケイパビリティ・レポートの「セキュアな拠点ネットワークの近代化」ユースケースで高く評価されたことが、MPLSのようなレガシーアーキテクチャを刷新し、シンプルで高性能な拠点エクスペリエンスを実現する強みを明確に示していると考えています。ゼロタッチプロビジョニングと一元的なオーケストレーションを活用することで、お客様は拠点の展開に必要とされる時間と労力を大幅に削減できます。また、エッジにおけるネットワークとセキュリティの融合により、ITチームが安全でスケーラブルなアクセスを提供できるよう支援しています。その実現を支えているのが、セキュアSD-WANとSSEをわずか数分でシームレスに統合する仕組みであり、これにより運用負担の軽減と総所有コストの削減が可能になります。SASEは、2028年までに285億ドルを超えるとGartnerが予測している急成長市場です。この領域で差別化を継続するため、フォーティネットはグローバルなSASEインフラストラクチャへの継続的な投資、パッケージの簡素化、パートナー支援の強化に取り組んでいます。こうした取り組みにも表れているように、ハイブリッドワークのセキュリティや拠点の近代化といった高まる需要を、お客様、チャネルパートナー、サービスプロバイダーが活用できるよう支援しています。また、金融、医療、行政などの規制分野におけるデータ主権要件への対応支援にも注力しています。アナリストとお客様からの高い評価SASE分野でフォーティネットがリーダーの1社として位置づけられたことは、セキュリティおよびネットワーク領域にわたる11種類のGartner Magic Quadrantレポートでの評価を含め、サイバーセキュリティ業界全体における当社の幅広い認知をさらに強化するものです。フォーティネットは、Magic QuadrantでSASEプラットフォームとSD-WANの両分野でリーダーの1社として位置づけられたことに加え、Gartner Peer Insights™ においても、これまでSASEの主要コンポーネントであるSD-WAN、SSE、ZTNAのすべてにおいてCustomers’ Choiceの1社に認められた唯一のベンダーとなっています。当社は、これらの高い評価がフォーティネット セキュリティ ファブリック プラットフォーム戦略と、セキュリティとネットワーキングをあらゆるエッジで統合する能力をさらに裏付けるものと考えています。フォーティネットの製品およびソリューション担当シニアバイスプレジデントのNirav Shahは、次のように述べています。「2025年Gartner SASEプラットフォームのMagic Quadrantでリーダーの1社として評価されたことを光栄に思います。この評価は、あらゆるSASEユースケースを網羅し、AIを活用する統合プラットフォームを一貫して構築してきた当社の取り組みを裏付けるものと考えています。フォーティネットは、実績あるセキュアSD-WAN、ユニバーサルZTNA、そしてAIを活用した脅威保護を、単一のオペレーティングシステムであるFortiOSと1つのライセンスの下で組み合わせることで、シンプルさとROIの向上を実現することに取り組んでいます。2025年Gartner SASEプラットフォームのMagic Quadrantでリーダーの1社として位置付けられたことは、当社のこうした戦略の妥当性を証明するものと信じています」関連資料● 2025年Gartner® セキュア・アクセス・サービス・エッジ(SASE)プラットフォームのMagic Quadrant™ の詳細については、レポートをダウンロードしてご確認ください。https://www.fortinet.com/jp/resources/analyst-reports/gartner-magic-quadrant-sase● フォーティネット:信頼とイノベーションの融合で、当社のイノベーション、協力パートナー、製品セキュリティプロセス、実証済みのサイバーセキュリティを必要とされるあらゆる場所に提供するエンタープライズグレード製品の詳細をご覧ください。https://www.fortinet.com/jp/trust● フォーティネット製品のセキュリティと完全性に対するコミットメントで、当社の製品開発と脆弱性の責任ある開示のアプローチとポリシーの詳細をご覧ください。https://www.fortinet.com/content/dam/fortinet/assets/flyer/ja_jp/flyer-fortinet-commitment-to-product-security-and-integrity.pdf● フォーティネットのお客様による組織の保護の事例https://www.fortinet.com/jp/customers● フォーティネットのX、LinkedIn、Facebook、Instagramをフォローし、フォーティネットのブログまたはYouTubeチャネルに登録してください。X:https://x.com/fortinetjapanLinkedIn:https://www.linkedin.com/company/fortinet/Facebook:https://www.facebook.com/FortinetJapan/Instagram:https://www.instagram.com/fortinet/ブログ:https://www.fortinet.com/jp/blogYouTube:https://www.youtube.com/@FortinetJapanGartner社による注記Gartner Peer Insights™ に関する注意事項:今回の調査方法では、収入5,000万ドル未満の企業のベンダーパートナーまたはエンドユーザーからのレビューは除外されています。詳細については「Voice of the Customer」の調査方法全文を参照してください。https://gpivendorresources.gartner.com/en/articles/6746287-voice-of-the-customer-methodologyGartnerは、Gartner, Inc.および/または米国とその他の国におけるその関連会社の商標およびサービスマークであり、MAGIC QUADRANT, Peer Insightsは、Gartner, Inc.および/またはその関連会社の登録商標であり、本書では許可を得て使用しています。All rights reserved.Gartnerは、Gartnerリサーチの発行物に掲載された特定のベンダー、製品またはサービスを推奨するものではありません。また、最高のレーティング又はその他の評価を得たベンダーのみを選択するようにテクノロジーユーザーに助言するものではありません。Gartnerリサーチの発行物は、Gartnerリサーチの見解を表したものであり、事実を表現したものではありません。Gartnerは、明示または黙示を問わず、本リサーチの商品性や特定目的への適合性を含め、一切の責任を負うものではありません。Gartner Peer Insightsのコンテンツは、個々のエンドユーザー自身の経験による主観的な意見が集約されたものであり、Gartnerまたはその関連会社の見解を表すものではありません。Gartnerは、Gartner Peer Insightsに掲載された特定のベンダー、製品またはサービスを推奨するものではありません。Gartnerは、商品性または特定目的への適合性の保証を含む、その正確性または完全性について、本コンテンツの内容に関する一切の責任を、明示または黙示を問わず負うものではありません。Gartner, Forecast Analysis: Secure Access Service Edge, Worldwide, By Charanpal Bhogal, Charlie Winckless, Neil MacDonald, Andrew Lerner, John Watts, Shailendra Upadhyay, Christian Canales, Marissa Schmidt, Jonathan Forest, 05 February 2025Gartner, Magic Quadrant for Secure Access Service Edge (SASE), By Jonathan Forest, Neil MacDonald, Dale Koeppen, 9 July 2025Gartner, Critical Capabilities for SASE Platforms, By Jonathan Forest, Andrew Lerner, Charlie Winckless, 14 July 2025Gartner, Magic Quadrant for Security Service Edge,ByCharlieWinckless,ThomasLintemuth,DaleKoeppen,CharanpalBhogal, 20 May 2025Gartner, Magic Quadrant for Data Center Switching, By Andrew Lerner, Simon Richard, Nauman Raja, Jorge Aragon, Jonathan Forest, 31 March 2025Gartner, Magic Quadrant for Cyber-Physical Systems Protection Platforms, ByKatellThielemann,WamVoster,RuggeroContu, 12 February 2025Gartner, Magic Quadrant for Email Security Platforms, By Max Taggett, Nikul Patel, Franz Hinner, Deepak Mishra, 16 December 2024Gartner, Magic Quadrant for Access Management, ByBrian Guthrie, Nathan Harris, Abhyuday Data, Josh Murphy, 2 December 2024Gartner, Magic Quadrant for SD-WAN, By Jonathan Forest, Karen Brown, Nauman Raja, 30 September 2024Gartner, Magic Quadrant for Endpoint Protection Platforms, By Evgeny Mirolyubov, Franz Hinner, Deepak Mishra, Satarupa Patnaik, Chris Silva, 23 September 2024Gartner, Magic Quadrant for Privileged Access Management, ByAbhyuday Data,Michael Kelley,Nayara Sangiorgio,Felix Gaehtgens,Paul Mezzera, 9 September 2024Gartner, Magic Quadrant Security Information and Event Management, By Andrew Davies, Mitchell Schneider, Rustam Malik, Eric Ahlm, 8 May 2024Gartner, Magic Quadrant for Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure, By Mike Leibovitz, Christian Canales, Nauman Raja, Tim Zimmerman, 25 June 2025KatellThielemann:https://www.gartner.com/analyst/bcc003bb78WamVoster:https://www.gartner.com/analyst/becc08b97aRuggeroContu:https://www.gartner.com/analyst/b9ce02ba73Abhyuday Data:https://www.gartner.com/analyst/b0cc09b87cMichael Kelley:https://www.gartner.com/analyst/b0c106b97eNayara Sangiorgio:https://www.gartner.com/analyst/b9c907ba7bafFelix Gaehtgens:https://www.gartner.com/analyst/bccc09b873Paul Mezzera:https://www.gartner.com/analyst/b0c004b87d注:フォーティネットは、2024年12月にPerception Point社を買収しました。Perception Pointは、2024年のメール・セキュリティ・プラットフォームのMagic Quadrantで評価を受けました。「フォーティネットは、データセンター・スイッチング、アクセス管理、特権アクセス管理の各Magic Quadrantで『特筆すべきベンダー』の1社として掲載されるなど、11種類のMagic Quadrantレポートで高く評価されました」Gartner, Voice of the Customer for Security Service Edge, Peer Contributors, 27, September 2024. Gartner, Voice of the Customer for Security Service Edge, Peer Contributors, 29, September, 2023Gartner, “Voice of the Customer for SD-WAN,” Peer Contributors, 25 June 2025.Gartner, Gartner Peer Insights™ ‘Voice of the Customer’: SD-WAN, Peer Contributors, 2025, 2024, & 2023Gartner, Gartner Peer Insights™ ‘Voice of the Customer’: WAN Edge Infrastructure, Peer Contributors, 2022, 2021 & 2020Gartner, Gartner Peer Insights™Voice of the Customer for Zero Trust Networking, 24, February 2025