【シェラトン沖縄サンマリーナリゾート】宿泊施設向け品質認証「Sakura Quality An ESG Practice」沖縄県内で３ホテル目の4御衣黄ザクラを取得

シェラトン沖縄サンマリーナリゾート(所在地:沖縄県国頭郡恩納村、総支配人:久物宏基)は、株式会社サクラクオリティマネジメントが実施する観光品質認証制度「Sakura Quality An ESG Practice」において、 最高評価のひとつである「4御衣黄ザクラ」を取得いたしました。これは沖縄県内の宿泊施設として3ホテル目の取得となり、当ホテルが推進してきたサステナビリティへの取り組みを評価いただいた結果となります。「Sakura Quality An ESG Practice」は、観光事業における持続可能性や地域貢献、環境配慮、従業員との健全な関係構築などを総合的に評価する認証制度で、世界的な潮流となっているSDGs(持続可能な開発目標)に対応した取り組みが求められ、当ホテルでは、以下のような取り組みを実践してまいりました。・再生可能エネルギーの導入・バイオ生ごみ処理機シンクピアの導入・減プラスチックを配慮した竹製のアメニティの導入・地元学生の職場体験の受け入れ・地元伝統工芸や芸能を取り入れたアクティビティの実施これらの継続的な取り組みが、「Sakura Quality An ESG Practice」における高評価へと繋がりました。今後もシェラトン沖縄サンマリーナリゾートは、地域とともに持続可能な観光の未来を築く旗手として、さらなる品質向上と社会貢献を目指してまいります。【サクラクオリティグリーンについて】