¡Ö¥È¥ß¥«¥×¥ì¥ß¥¢¥àunlimited¡¡STEERING¡¡VIEW¡¡Æ¬Ê¸»úD¡×£²£°£²£µÇ¯£±£²·î¡¡ÆüËÜ¡¦¥¢¥¸¥¢¤ÇÈ¯Çä·èÄê
Âç¿Í¸þ¤±¥Ö¥é¥ó¥É¡Ötomica¡×¤È£³£°¼þÇ¯¤ÎÌ¡²è¡ØÆ¬Ê¸»úD¡Ù¤¬¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥×¥ì¥¤¥»¥Ã¥È
¡Ö¥È¥ß¥«¥×¥ì¥ß¥¢¥àunlimited¡¡STEERING¡¡VIEW¡¡Æ¬Ê¸»úD¡×¡Ê2¼ï¡Ë ¡Ö¥È¥ß¥«¥×¥ì¥ß¥¢¥àunlimited¡¡Æ¬Ê¸»úD Æ£¸¶Æ¦ÉåÅ¹¡× £²£°£²£µÇ¯£±£²·î¡¡ÆüËÜ¡¦¥¢¥¸¥¢¤ÇÈ¯Çä·èÄê
¡Ö¥Þ¥ìー¥·¥¢¡×¡Ö¥¿¥¤¡×¡ÖÆüËÜ¡×¡ÖÃæ¹ñ¡×¤Ê¤É¹ñÆâ³°¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÅ¸¡ª
¡¡ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥«¥é¥È¥ßー¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÉÙ»³¾´É×¡¿½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ³ë¾þ¶è¡Ë¤Ï¡¢¥À¥¤¥¥ã¥¹¥ÈÀ½¥ß¥Ë¥«ー¡Ö¥È¥ß¥«¡×¤ÎÂç¿Í¸þ¤±¥Ö¥é¥ó¥É¡Ötomica¡×¤Èº£Ç¯£³£°¼þÇ¯¤ÎÌ¡²è¡ØÆ¬Ê¸»úD¡Ê¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¡¦¥Ç¥£ー¡Ë¡Ù¡ÊÈ¯¹Ô¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ºîÉÊ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¼Ö¤È¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¤Î¥»¥Ã¥È¡Ö¥È¥ß¥«¥×¥ì¥ß¥¢¥àunlimited¡¡STEERING¡¡VIEW¡¡Æ¬Ê¸»úD¡×¡Ê2¼ï¡¦´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§³Æ£´,£·£³£°±ß¡¿ÀÇ¹þ¡Ë¤È¼ç¿Í¸ø¡§Æ£¸¶Âó³¤¤Î²È¡Ö¥È¥ß¥«¥×¥ì¥ß¥¢¥àunlimited¡¡Æ¬Ê¸»úD Æ£¸¶Æ¦ÉåÅ¹¡×¡Ê´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§£µ,£²£¸£°±ß¡¿ÀÇ¹þ¡Ë¡¢¥¹¥Èー¥êーÅ¸³«¤Î¥ー¤È¤Ê¤ëÃÓÃ«ÀèÇÚ¤Î¼Ö¡Ö¥È¥ß¥«¥×¥ì¥ß¥¢¥àunlimited¡¡Æ¬Ê¸»úD¡¡Æü»º ¥·¥ë¥Ó¥¢ ¡ÊS13¡Ë ÃÓÃ«¹À°ìÏº¡×¡Ê´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§£±,£´£³£°±ß¡¿ÀÇ¹þ¡Ë¤òºÆ¸½¤·¤¿4¼ï¤ò¡¢£²£°£²£µÇ¯£±£²·î¤ËÁ´¹ñ¤Î´á¶ñÀìÌçÅ¹¡¢É´²ßÅ¹¡¦ÎÌÈÎÅ¹¤Î´á¶ñÇä¤ê¾ì¡¢¥È¥ß¥«ÀìÌçÅ¹¡Ö¥È¥ß¥«¥·¥ç¥Ã¥×¡×¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥¿¥«¥é¥È¥ßー¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡Ö¥¿¥«¥é¥È¥ßー¥âー¥ë¡×¡Êtakaratomymall.jp/¡ËÅù¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¡Ö¥¿¥«¥é¥È¥ßー¥âー¥ë¡×¤Ç¤Ï£²£°£²£µÇ¯£¸·î£µÆü(²Ð)¤«¤éÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»ÏÍ½Äê¤Ç¤¹¡£ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢£±£±¤ÎÃÏ°è¡ÊÆüËÜ¡¢Ãæ¹ñ¡¢´Ú¹ñ¡¢¹á¹Á¡¢ÂæÏÑ¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¢¥Þ¥ìー¥·¥¢¡¢¥¿¥¤¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¡Ë¤ÇÈ¯Çä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÆüËÜ°Ê³°¤ÎÃÏ°è¤Ï½ç¼¡Æþ²Ù¡Ë¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥ìー¥·¥¢¤È¥¿¥¤¤Ç³«ºÅ¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥«ー¤Îº×Åµ¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¥«¥¹¥¿¥à¥«ー¡¦¥·¥çー¡ÖAUTO SALON £²£°£²£µ¡×¡Ê£¸·î³«ºÅ¡Ë¤ä¡¢ÉÙ»Î¥¹¥Ôー¥É¥¦¥§¥¤¡ÊÀÅ²¬¡Ë¤Ç³«ºÅ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÆ¬Ê¸»úD £³£°th Anniversary £²Days¡×¡Ê£¹·î³«ºÅ¡Ë¡¢Ãæ¹ñ¹ñºÝ¼«Æ°¼Ö¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºµÚ¤Ó¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°Å¸¼¨²ñ¡ÖAll in TUNING £²£°£²£µ¡×¡Ê£±£°·î³«ºÅ¡Ë¤Ê¤É¹ñÆâ³°¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÅ¸¼¨¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ºîÉÊ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë£µÂæ¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¡ÖDREAM TOMICA Initial D SPECIAL SET¡×¤ò¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Î¤ß¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¢£¢£¡¡¾¦ÉÊ¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¢£¢£¢£
¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É±Û¤·¤Ë¼Ö¤äÆ£¸¶Æ¦ÉåÅ¹¤ò»£±Æ¤·¤ÆSNS¤Ç¥·¥§¥¢¤¹¤ë³Ú¤·¤ß¤â¡ª
¡¦Ì¡²è¡ØÆ¬Ê¸»úD¡Ù¤Î£³£°¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢±Ç²è¡¦¥¢¥Ë¥á¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¡¦¥É¥é¥Þ¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¡Ö¥È¥ß¥«¥×¥ì¥ß¥¢¥àunlimited¡×¥·¥êー¥º¤«¤é¡¢¥¢¥½¥Ó¿´¤Î¤¢¤ëÂç¿Í¤Ø¸þ¤±¤¿¥×¥ì¥¤¥»¥Ã¥È¡Ötomica+¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò»ý¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤ä½ÅÍ×¤Ê¥·ー¥ó¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤Î¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥È¥ß¥«¤Ê¤É£´¾¦ÉÊ¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ËÜ¾¦ÉÊ¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ë¿Íµ¤¤ÎÌ¡²è¡ØÆ¬Ê¸»úD¡Ù¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¡¢¥ß¥Ë¥«ー¤À¤±¤Ç¤ÏÉ½¸½¤·¤¤ì¤Ê¤¤ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦¤ò¤â¤Ã¤È¿¼¤¯³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥³¥Ã¥×¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ëÂó³¤¤Î¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¡×¡ÖÂó³¤¤È¹â¶¶·¼²ð¤Î¥«ー¥Á¥§¥¤¥¹¡×¡ÖÊ¸ÂÀ¤¬ÏÓÁÈ¤ß¤·¤ÆÎ©¤ÄÆ£¸¶Æ¦ÉåÅ¹¡×¤Ê¤É½é´ü¤Î¥¹¥Èー¥êー¤Ë±è¤Ã¤ÆºÙÉô¤Þ¤ÇÃúÇ«¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¾¦ÉÊ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤éÌ¡²è¤òÆÉ¤ß¿Ê¤á¤¿¿ô¡¹¤ÎÌ¾¥·ー¥ó¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ºîÉÊ¤Ç¤Ï¼Ö³°¤«¤é¤Î»ëÅÀ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¥É¥é¥¤¥Ðー»ëÅÀ¡É¤ÎÉÁ¼Ì¤¬Â¿¿ôÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¡È¥É¥é¥¤¥Ðー»ëÅÀ¤ÎÀ¤³¦¤ò³Ú¤·¤à¡É¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÍ·¤Ó¤ò¡Ö¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¡×¤òÄÌ¤·¤ÆÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¡¢¾þ¤ë¡¢¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¥¤¥áー¥¸¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤ÆÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤è¤ê°ìÁØºÝÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¡ÈÂç¿Í¤¬ËÜµ¤¤ÇÍ·¤Ù¤ë¥È¥ß¥«¡É¤Ç¿·¤¿¤ÊË×ÆþÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥«¥é¥È¥ßー »ö¶ÈÅý³çËÜÉô ¥Ö¥é¥ó¥É¥Ó¥¸¥Í¥¹ËÜÉô ¥°¥íー¥Ð¥ë¥È¥ß¥«»ö¶È¼¼ ¼¼Ä¹ Î®ÀÐ Àµ¥³¥á¥ó¥È¡ä
º£Ç¯£µ£µ¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ö¥È¥ß¥«¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥½¥Ó¿´¤ò»ý¤ÄÂç¿Í¡È¥¥À¥ë¥È¡É¤Ë¸þ¤±¡¢Âç¿Í¸þ¤±¥Ö¥é¥ó¥É¡Ötomica¡×¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò³È½¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯£³£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿À¤³¦Ãæ¤Ç¿Íµ¤¤Î¹â¤¤Ì¡²è¡ØÆ¬Ê¸»úD¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤À¤«¤é¤³¤½¿´¤«¤é¤È¤¤á¤¤¤Æ¡ÈËÜµ¤¤ÇÍ·¤ÖÂÎ¸³¡É¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£³¤³°¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤â¡Ö¥È¥ß¥«¥Õ¥¡¥ó¡×¡ÖÆ¬Ê¸»úD¥Õ¥¡¥ó¡×¤Î³§ÍÍ¤È¸òÎ®¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØÆ¬Ê¸»úD¡Ù¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¢£ ¥È¥ß¥«¥×¥ì¥ß¥¢¥àunlimited¡¡STEERING¡¡VIEW¡¡Æ¬Ê¸»úD¡¡£Á£Å£¸£¶¡¡¥È¥ì¥Î ¡ÊÂè£±´¬»ÅÍÍ¡Ë¡¡
¡Ê´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§£´,£·£³£°±ß¡¿ÀÇ¹þ¡Ë
¥ß¥Ë¥«ー¡ÖÆ¬Ê¸»úD¡¡AE86 ¥È¥ì¥Î¡ÊÆ£¸¶Âó³¤¡Ë¡×¤È¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¡¢ÀìÍÑ¥¯¥ê¥¢¥±ー¥¹¡Ê¥á¥¿¥ë¥×¥ìー¥È»ÅÍÍ¡Ë¤¬¥»¥Ã¥È
¢£¥È¥ß¥«¥×¥ì¥ß¥¢¥àunlimited¡¡STEERING¡¡VIEW¡¡Æ¬Ê¸»úD¡¡FD£³£Ó RX－£· ¡ÊÂè£±´¬»ÅÍÍ¡Ë
¡Ê ´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§£´,£·£³£°±ß¡¿ÀÇ¹þ¡Ë
¥ß¥Ë¥«ー¡ÖÆ¬Ê¸»úD¡¡FD£³S ¡Ê¹â¶¶·¼²ð¡Ë¡×¤È¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¡¢ÀìÍÑ¥¯¥ê¥¢¥±ー¥¹¡Ê¥á¥¿¥ë¥×¥ìー¥È»ÅÍÍ¡Ë¤¬¥»¥Ã¥È
¢£ ¥È¥ß¥«¥×¥ì¥ß¥¢¥àunlimited¡¡Æ¬Ê¸»ú£Ä Æ£¸¶Æ¦ÉåÅ¹
¡Ê´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§£µ,£²£¸£°±ß¡¿ÀÇ¹þ¡Ë
Æ£ ¸¶Æ¦ÉåÅ¹¡Ê·úÊª¡¦°ìÉôÁÈÎ©¼°¡Ë¤È¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÊÆ£¸¶Ê¸ÂÀ¡Ë¤Ë¡¢¥È¥ß¥«¥¿¥¦¥ó¤Î£±/£²¤É¤¦¤í¡Ê2Ëç¡Ë¤¬ÉÕÂ°
¢£¥È¥ß¥«¥×¥ì¥ß¥¢¥àunlimited¡¡Æ¬Ê¸»úD¡¡Æü»º ¥·¥ë¥Ó¥¢ ¡ÊS13¡Ë ÃÓÃ«¹À°ìÏº
¡Ê´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§£±,£´£³£°±ß¡¿ÀÇ¹þ¡Ë
ÃÓÃ«ÀèÇÚ¡ÊÃÓÃ«¹À°ìÏº¡Ë¤Î°¦¼Ö¡¢Æü»º ¥·¥ë¥Ó¥¢ ¡ÊS13¡Ë
¡ã¶¦ ÄÌ »ö ¹à¡ä
È¯ÇäÆü¡§
£²£°£²£µÇ¯£±£²·î
ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡§
£¶ºÐ°Ê¾å
Ãøºî¸¢É½µ¡§
© £Ô£Ï£Í£Ù ©¤·¤²¤Î½¨°ì¡¿¹ÖÃÌ¼Ò
¸ø¼°HP¡§
www.takaratomy.co.jp/products/tomica/tomicabrand/plus/initial_d/
¼è¤ê°·¤¤¾ì½ê ¡§
Á´¹ñ¤Î´á¶ñÀìÌçÅ¹¡¢É´²ßÅ¹¡¦ÎÌÈÎÅ¹¤Î´á¶ñÇä¤ê¾ì¡¢¥È¥ß¥«ÀìÌçÅ¹¡Ö¥È¥ß¥«¥·¥ç¥Ã¥×¡×¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥¿¥«¥é¥È¥ßー¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡Ö¥¿¥«¥é¥È¥ßー¥âー¥ë¡×¡Êtakaratomymall.jp/¡ËÅù
³¤³°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¹ñÆâ³°¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡ØÆ¬Ê¸»úD¡Ù¥³ー¥Êー¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¡ã¥Þ¥ìー¥·¥¢¡ä¡¡¥«¥¹¥¿¥à¥«ー¡¦¥·¥çー¡ÖTOKYO AUTO SALON KUALA LUMPUR £²£°£²£µ¡×
³«ºÅ´ü´Ö¡§£²£°£²£µÇ¯£¸·î£¸Æü(¶â)～£¸·î£±£°Æü(Æü)¡¡
³«ºÅ²ñ¾ì¡§MITEC ¡ÊMalaysia International Trade and Exhibition Centre¡Ë
URL: www.tokyoautosalonkl.com/
¡ü¡ã¥¿¥¤¡ä¡¡¥«¥¹¥¿¥à¥«ー¡¦¥·¥çー¡ÖBANGKOK AUTO SALON £²£°£²£µ¡×
³«ºÅ´ü´Ö¡§£²£°£²£µÇ¯£¸·î£²£·Æü(¿å)～£¸·î£³£±Æü(Æü)¡¡
³«ºÅ²ñ¾ì¡§BITEC ¡ÊBangkok International Trade & Exhibition Centre¡Ë
URL¡§www.tokyoautosalon.jp/2025/news/20250110_03/
¡ü¡ãÆüËÜ¡ä¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÆ¬Ê¸»úD £³£°th Anniversary £²Days¡×
³«ºÅ´ü´Ö¡§£²£°£²£µÇ¯£¹·î£±£³Æü(ÅÚ)¡¦£±£´Æü(Æü)¡¡
³«ºÅ²ñ¾ì¡§ÉÙ»Î¥¹¥Ôー¥É¥¦¥§¥¤¡ÊÀÅ²¬¸©¡Ë
URL¡§ fujimotorsportsforest.jp/static/initial-d-30th/
¡ü¡ãÃæ¹ñ¡äÃæ¹ñ¹ñºÝ¼«Æ°¼Ö¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºµÚ¤Ó¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°Å¸¼¨²ñ¡ÖAll in TUNING £²£°£²£µ¡×
³«ºÅ´ü´Ö¡§£²£°£²£µÇ¯£±£°·î£±£·Æü(¶â)～£±£°·î£±£¹Æü(Æü)¡¡
³«ºÅ²ñ¾ì¡§Ãæ¹ñ¹Åì¸½Âå¹ñºÝÅ¸Í÷Ãæ¿´
URL¡§ www.tokyoautosalon.jp/2025/news/20250110_04/
¡ú¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Î¤ß¤ÎÈÎÇä¡ª¡ÖDREAM TOMICA Initial D SPECIAL SET¡×
£³ £°¼þÇ¯µÇ°¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖDream TOMICA¡×¤«¤éÌ¡²è¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë£µÂæ¡ÖAE£¸£¶ ¥È¥ì¥Î¡×¡ÖS£±£³ ¥·¥ë¥Ó¥¢¡×¡ÖFC£³SRX-£·¡×¡ÖFD£³S RX-£·¡×¡Ö¥È¥è¥¿ MR£² SW£²£°¡×¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥»¥Ã¥È¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Î¤ß¤ÇÆÃÊÌ¤ËÈÎÇä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë¤Ï¡¢¤·¤²¤ÎÀèÀ¸¤Î¥µ¥¤¥ó¤¬
°õºþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£
È¯Çä Æü ¡§£²£°£²£µÇ¯ £¸·î£¸Æü ( ¶â ) ¤«¤é½ç¼¡
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§£´,£¹£µ£°±ß¡¿ÀÇ¹þ
¢£Ì¡²è¡ØÆ¬Ê¸»úD¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
£±£¹£¹£µÇ¯¤Ë¡Ø½µ´©¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿Ì¡²è¡ØÆ¬Ê¸»úD¡Ù¡£Æ½¤Ç¥¹¥Ôー¥É¤ò¶¥¤¤¹ç¤¦¡¢Áö¤ê²°¤¿¤Á¤ÎÀ¤³¦¤ò¹¤¯¼Ò²ñ¤ËÃÎ¤é¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡£Ï¢ºÜ´ü´Ö¤Ï£±£¸Ç¯¤ËÅÏ¤ê¡¢¹ñÆâÎß·×Éô¿ô£µ,£¶£°£°ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¤²¤Î½¨°ì¸¶ºî¤ÎÂç¿Íµ¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£Ì¡²è¤ò¸¶ºî¤Ë¤·¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡¢±Ç²è¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÄÌ¾Î¡Ö¥¤¥ËD¡×¡£
¢£¡Ö¥È¥ß¥«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡
¡Ö¥È¥ß¥«¡×¤Ï£±£¹£·£°Ç¯¤ËÆüËÜ½é¤Î¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Î¹ñ»º¼Ö¥À¥¤¥¥ã¥¹¥ÈÀ½¥ß¥Ë¥«ー¥·¥êー¥º¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢º£Ç¯£µ£µ¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£³°¹ñÀ½¤Î¥ß¥Ë¥«ー¤¬Á´À¹¤À¤Ã¤¿Åö»þ¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ê¹ñ»º¼Ö¤Î¥ß¥Ë¥«ー¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ç®¤¤ÁÛ¤¤¤Î¤â¤ÈÃÂÀ¸¡¢º£¤Ç¤Ï3À¤Âå¤Ë¤ï¤¿¤ê°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¹ñÆâ³°Îß·×£±£°,£°£°£°¼ï°Ê¾å¤Î¼Ö¼ï¤òÈ¯Çä¡¢Îß·×ÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï£±£°²¯Âæ¡Ê£²£°£²£´Ç¯£±£²·î»þÅÀ¡Ë¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡www.takaratomy.co.jp/products/tomica/
¢£¡Ötomica¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤«¤Ä¤ÆÍÄ¾¯´ü¤Îº¢¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤ËÆ´¤ì¤Æ¡¢Ì´Ãæ¤Ç¥È¥ß¥«¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿Âç¿Í¤¿¤Á¤ØÂ£¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ötomica¡×¤È¤·¤Æ£²£°£±£µÇ¯¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡£¡¡£±£¹£·£°Ç¯È¯ÇäÅö½é¤Î¥È¥ß¥«È¢¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾®Ê¸»ú¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤¿¡Ötomica¡×¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥´¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±£²£°£±£µÇ¯¤«¤é¥¯¥ë¥Þ¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¡¢ºÙ¤«¤ÊÅÉÁõ¤ä°õºþ¡¢¥Û¥¤ー¥ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¡¢ºÙÉô¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÀìÍÑ¤Î¶â·¿¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤òºÆ¸½¤·¤¿¡ÈÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¥È¥ß¥«¡É¥·¥êー¥º¡Ö¥È¥ß¥«¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥È¥ß¥«¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎß·×ÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï£±,£·£°£°ËüÂæ°Ê¾å¡Ê£²£°£²£´Ç¯7·î»þÅÀ¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤ÎÌó£¶£°¡ó¤ÏÂç¿Í¥æー¥¶ー¤¬Àê¤á¤ë¤Ê¤ÉÂç¿Í¸þ¤±¥·¥êー¥º¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥È¥ß¥«¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤ÎÇÉÀ¸¥·¥êー¥º¤È¤·¤Æ£²£°£²£±Ç¯£±£±·î¤Ë¿·¤¿¤Ë±Ç²è¡¦¥¢¥Ë¥á¡¦¥É¥é¥Þ¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥·¥êー¥º¡Ö¥È¥ß¥«¥×¥ì¥ß¥¢¥àunlimited¡×¤¬¡¢£²£°£²£´Ç¯£´·î¤Ë¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£ÅÉÁõ¤Ç¼Â¼Ö¤òºÆ¸½¤·¤¿¡È¾þ¤Ã¤Æ¡¦Í·¤Ù¤ë¡É¥ìー¥·¥ó¥°¥«ー¥·¥êー¥º¡Ö¥È¥ß¥«¥×¥ì¥ß¥¢¥àR£á£ã£é£î£ç¡×¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢£²£°£²£µÇ¯£²·î¤«¤é¤Ï¡¢Âç¿Í¸þ¤±¤Î¥ß¥Ë¥«ー¤òµ±¤«¤»¤ë¥¢¥½¥Ó¿´¤¢¤ë¥×¥ì¥¤¥»¥Ã¥È¥·¥êー¥º¡Ötomica¡Ü¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢Âç¿Í¸þ¤±¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬³È½¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥Èwww.takaratomy.co.jp/products/tomica/tomicabrand/